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25.06.2026 10:30:03

EQS-News: ISG SAP Ecosystem 2026: DATAGROUP als Leader für SAP-S/4HANA-Transformation im Mittelstand bewertet

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges
ISG SAP Ecosystem 2026: DATAGROUP als Leader für SAP-S/4HANA-Transformation im Mittelstand bewertet

25.06.2026 / 10:30 CET/CEST
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ISG SAP Ecosystem 2026: DATAGROUP als Leader für SAP-S/4HANA-Transformation im Mittelstand bewertet
 

Pliezhausen, 25. Juni 2026 – DATAGROUP wurde in der aktuellen ISG Provider Lens® Studie „SAP Ecosystem 2026“ als Leader im Bereich „SAP S/4HANA Transformation – Midmarket“ positioniert. Darüber hinaus bewertet die Studie DATAGROUP als Product Challenger in den Kategorien „SAP S/4HANA System Transformation“ und „SAP Application Managed Services“.

Die von Information Services Group (ISG) durchgeführte Studie analysiert jährlich Service-Provider im SAP-Umfeld. Bewertet werden unter anderem Transformationsleistungen rund um SAP S/4HANA, Managed Services, Cloud-Strategien sowie Kompetenzen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Business Technology Platform. Die Ergebnisse dienen Unternehmen als Orientierung bei der Auswahl geeigneter Partner für die Modernisierung und den Betrieb ihrer SAP-Landschaften.

Leader-Position im SAP-Mittelstand

Die Einstufung als Leader im Bereich „SAP S/4HANA Transformation – Midmarket“ belegt insbesondere die Fähigkeit von DATAGROUP, mittelständische Unternehmen entlang des gesamten Transformationsprozesses zu begleiten. ISG hebt dabei die modularen Transformationsansätze, den ValueCheck als strukturierten Einstieg in SAP-S/4HANA-Projekte sowie die Verbindung von Transformation, Hosting und Betrieb hervor.

Darüber hinaus verweist die Studie auf die Cloudstrategie von DATAGROUP. Insbesondere die Möglichkeit, SAP-Transformationen mit souveränen Cloud-Angeboten zu verbinden, gewinnt für viele Unternehmen vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen und steigender Sicherheitsanforderungen an Bedeutung.

SAP-Transformation ganzheitlich denken

Neben der Leader-Platzierung im Midmarket positioniert ISG DATAGROUP als Product Challenger in den Kategorien „SAP S/4HANA System Transformation“ und „SAP Application Managed Services“. Mit der Einstufung als Contender im Bereich „SAP Business AI and Business Technology Platform (BTP) Services“ ist DATAGROUP zudem in einem weiteren strategisch wichtigen SAP-Zukunftsfeld im Bewertungsquadranten vertreten.

Die Ergebnisse spiegeln zentrale Entwicklungen im SAP-Markt wider. Unternehmen betrachten SAP-Transformationen zunehmend ganzheitlich und verbinden strategische Beratung, Migration, Applikation, Cloud-Betrieb und kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Systeme. Gleichzeitig gewinnen Themen wie Compliance und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz innerhalb von SAP-Landschaften weiter an Relevanz.

Mark Schäfer, Vorstand Produktion bei DATAGROUP, erklärt: „Die Modernisierung von SAP-Landschaften ist für viele Unternehmen weit mehr als ein technisches Migrationsprojekt. Gefragt sind Partner, die Transformation, Betrieb und Weiterentwicklung ganzheitlich begleiten können und dabei nicht nur die Technologie, sondern auch die darüberliegenden Applikationen orchestrieren. Die Ergebnisse der Studie bestätigen unsere Positionierung als verlässlicher Partner für mittelständische Unternehmen und zeigen, dass wir unsere Kunden entlang des gesamten SAP-Lebenszyklus unterstützen.“

Link zur Studie: https://www.datagroup.de/isg-provider-lens-sap-ecosystem-2026
 

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

KONTAKT

Anke Banaschewski
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
presse@datagroup.de


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
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Telefon: +49 711 4900 500
Fax: +49 711 41079 220
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