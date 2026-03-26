IVU Traffic Aktie
WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508
|
26.03.2026 11:56:23
EQS-News: IVU setzt Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 fort
|
EQS-News: IVU Traffic Technologies AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
Die IVU Traffic Technologies AG hat im Geschäftsjahr 2025 erneut Bestwerte erreicht: Der Umsatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 12 % auf 149,7 Mio. €, das Rohergebnis wächst um 7,1 % auf 121,5 Mio. € und das Betriebsergebnis (EBIT) legt um 10,5 % auf 18,6 Mio. € zu. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine erhöhte Dividende sowie zum 25. Börsenjubiläum eine Sonderdividende vor.
Der Geschäftsbericht 2025 steht auf der Website der IVU zum Download bereit: https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte.
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 85906-0
|Fax:
|+49 (0)30 85906-111
|E-Mail:
|kontakt@ivu.de
|Internet:
|www.ivu.de
|ISIN:
|DE0007448508
|WKN:
|744850
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2298112
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2298112 26.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IVU Traffic AG
|
26.03.26
|EQS-News: IVU continues its growth trajectory in the 2025 financial year (EQS Group)
|
26.03.26
|EQS-News: IVU setzt Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 fort (EQS Group)
|
23.03.26
|EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.03.26
|EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.03.26
|EQS-News: BeNEX opts for IVU.rail as its central IT system for operational planning (EQS Group)
|
19.03.26
|EQS-News: BeNEX entscheidet sich für IVU.rail als zentrales IT-System für die Betriebsplanung (EQS Group)
|
16.03.26
|EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.03.26
|EQS-CMS: IVU Traffic Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)