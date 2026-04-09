EQS-News: Jahresergebnis 2025 - Prognose 2026

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Jahresergebnis 2025 - Prognose 2026



09.04.2026 / 12:00 CET/CEST

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Corporate News – Jahresergebnis 2025 – Prognose 2026

Jahresergebnis 2025 stark durch Transformationsprojekte geprägt

Die Einbecker Brauhaus AG schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresfehlbetrag von rund 1,7 Mio. EUR ab, in dem Restrukturierungskosten in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR enthalten sind. Der Absatz reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr im Bereich der Eigenmarken um rund 8% und inkl. des Lohngeschäftes (Produktion, Abfüllung) in Summe um rund 8,6%. Dabei ist zu berücksichtigen, dass teilweise nicht mehr kostendeckende Geschäfte bewusst aufgegeben worden sind.

Das Jahresergebnis 2025 wurde durch Aufwendungen für bereits durchgeführte und noch anstehende Transformationsprojekte, insbesondere im Personalbereich (Reduzierung der Mitarbeitenden-Anzahl um 22), sowie durch Abschreibungen und Buchwert-korrekturen belastet.

Durch die frühzeitig im Geschäftsjahr 2025 eingeleiteten Maßnahmen erwartet der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr 2026 eine spürbare Ergebnisverbesserung, in dem vor dem Hintergrund des anhaltend sehr schwierigen Marktumfeldes und einem zu erwartenden Umsatzrückgang mit einem negativen Ergebnis im mittleren sechsstelligen Bereich zu rechnen ist. Ab dem Geschäftsjahr 2027 ff. sollen nach der aktuellen Planung der Gesellschaft wieder positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden.

Der Geschäftsbericht der Einbecker Brauhaus AG über das Geschäftsjahr 2025 wird im Mai 2026 veröffentlicht.

Einbeck, 09.04.2026

Kontakt:

Marc Kerger

Vorstand

Kontakt:Marc KergerVorstand