WKN: 696800 / ISIN: DE0006968001

02.10.2025 10:40:03

EQS-News: Jochen Lischer für weitere 5 Jahre zum Mitglied des Vorstands und CFO der PWO AG bestellt

EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Jochen Lischer für weitere 5 Jahre zum Mitglied des Vorstands und CFO der PWO AG bestellt

02.10.2025 / 10:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Jochen Lischer für weitere 5 Jahre zum Mitglied des Vorstands und CFO der PWO AG bestellt

Oberkirch, 2. Oktober 2025 – Der Aufsichtsrat der PWO AG hat in seiner Sitzung am 24. September 2025 einstimmig den Beschluss gefasst, Dipl.-Kfm. Jochen Lischer mit Wirkung zum 1. Juli 2026 für weitere 5 Jahre bis zum 30. Juni 2031 zum Mitglied des Vorstands und CFO zu bestellen.

Die Entscheidung spiegelt das Vertrauen des Aufsichtsrats in die Fachkompetenz und Führungsstärke von Jochen Lischer wider. Er ist seit 2021 für die PWO AG tätig, zunächst als Prokurist und Director Finance & Controlling sowie seit 1. Juli 2023 als Mitglied des Vorstands und CFO.

Jochen Lischer hat maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung der PWO-Gruppe in den letzten Jahren beigetragen. Er führte u.a. neue Instrumente in Finanzen, Controlling und Treasury ein, die der Gruppe zusätzliche Entwicklungsperspektiven eröffneten, da sie mit ihnen ihre Innovationskraft noch effektiver in Neugeschäft und Wachstum umsetzen konnte. Auch in seinen anderen Verantwortungsbereichen treibt Jochen Lischer mit seinem Team die Entwicklung konsequent entlang globaler Marktstandards voran.

Der Aufsichtsrat wünscht Jochen Lischer für die kommenden Jahre weiterhin viel Erfolg.
 

PWO AG
Der Vorstand
 

Kontakt:
Charlotte Frenzel
Corporate Communications & Investor Relations
T. +49 179 / 6904 237
M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com

PWO AG
Industriestraße 8
77704 Oberkirch
pwo-group.com

 

PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions
100+ Millionen Komponenten jährlich | 3.200 Mitarbeitende | 10 Standorte weltweit | Über 100 Jahre Erfahrung

Die PWO-Gruppe ist ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells mit.

Als Technologieführer für klimafreundlichen Leichtbau, hochpräzise Umformtechnik und die zugehörigen Verbindungstechnologien entwickeln und fertigen wir eine breite Palette an komplexen Metallkomponenten und Systemen an der Grenze des technologisch Machbaren.

Unsere Lösungen verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir besetzen die Megatrends der Mobilitätsbranche Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort und sind in fast jedem Pkw weltweit unverzichtbar. Mit innovativer Engineering-Kompetenz und Produktionsstandorten, die den „local-for-local“-Gedanken leben, sichern wir Kundennähe sowie höchste Qualität. Wir liefern weltweit effizient, flexibel und zuverlässig.

Als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen bieten wir ein sinnstiftendes Umfeld für persönliche Entfaltung. Verantwortung und Transparenz prägen unsere Unternehmensführung – strategisch verankert in unserem Leitmotiv: People. Planet. Progress.

Mehr unter: pwo-group.com


02.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: PWO AG
Industriestraße 8
77704 Oberkirch
Deutschland
Telefon: +49 (0)7802 84-844
Fax: +49 (0)7802 84-789
E-Mail: ir@pwo-group.com
Internet: www.pwo-group.com
ISIN: DE0006968001
WKN: 696800
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2207468

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2207468  02.10.2025 CET/CEST

