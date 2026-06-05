EQS-News: Jörg Pietzner als neues Mitglied des Aufsichtsrats der AUTO1 Group gewählt

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Jörg Pietzner als neues Mitglied des Aufsichtsrats der AUTO1 Group gewählt



05.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Jörg Pietzner als neues Mitglied des Aufsichtsrats der AUTO1 Group gewählt

Jörg Pietzner verstärkt als ausgewiesener Finanzexperte ab sofort den Aufsichtsrat der AUTO1 Group

Lars Santelmann und Martine Gorce Momboisse wurden im Rahmen der Hauptversammlung 2026 wiedergewählt

Berlin, 5. Juni 2026 – AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gab heute bekannt, dass die Hauptversammlung am 4. Juni ein neues Aufsichtsratsmitglied gewählt sowie zwei bisherige Mitglieder im Amt bestätigt hat.

Jörg Pietzner verstärkt den Aufsichtsrat der Gruppe und bringt zusätzliche Expertise in den Bereichen Bankwesen, Finanzen und Corporate Governance ein.

Hakan Koç, Aufsichtsratsvorsitzender der AUTO1 Group: „Wir freuen uns sehr, Jörg Pietzner als neues Mitglied in unserem Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Finanzmanagement und seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Führung innovativer Organisationen ist Jörg Pietzner eine Bereicherung für die AUTO1 Group. Seine Expertise wird uns helfen, unsere Mission weiter voranzutreiben. Ich möchte Sylvie Mutschler-von Specht für die gute Zusammenarbeit im Aufsichtsrat in den letzten Jahren danken und wünsche ihr alles Gute für die Zukunft.“

Jörg Pietzner verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung und strategische Expertise in den Bereichen Banking, Finanzwesen, Risikomanagement und Corporate Governance bei führenden europäischen Finanzinstituten. Derzeit ist Pietzner Managing Director und Head of Group Financial Accounting & Controlling bei der Deutschen Börse AG. In dieser Funktion ist er verantwortlich für Controlling, zentrale Finanzprozesse, das Reporting und regulatorisches Reporting.

Jörg Pietzner: „Ich freue mich sehr darauf, meine Finanzexpertise bei der AUTO1 Group, einem der spannendsten Wachstumsunternehmen Europas, einzubringen. Mein Ziel ist es, das Team beim Ausbau des Finanzierungsgeschäfts zu unterstützen und damit die Transformation des europäischen Gebrauchtwagenmarktes aktiv weiter voranzutreiben.“

Lars Santelmann und Martine Gorce Momboisse wurden als Mitglieder des Aufsichtsrats wiedergewählt. Sylvie Mutschler-von Specht verließ den Aufsichtsrat der AUTO1 Group wie geplant nach Ablauf ihrer zweiten Amtszeit mit Abschluss der Hauptversammlung 2026.

Dem Aufsichtsrat gehören weiterhin Hakan Koç, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Christian Miele und Claudia Frese an. Der Aufsichtsrat der AUTO1 Group besteht aus insgesamt sechs Mitgliedern, die aktuelle Liste ist auf der Webseite der AUTO1 Group verfügbar.

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2025 8.600 Mitarbeitende, verkaufte 2025 842.000 Fahrzeuge und erzielte 2025 einen Umsatz von 8,2 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

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