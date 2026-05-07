JOST Werke Aktie
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
|
07.05.2026 15:28:03
EQS-News: JOST Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,50 EUR je Aktie und wählt neues Aufsichtsratsmitglied
|
EQS-News: JOST Werke SE
/ Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung
JOST Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,50 EUR je Aktie und wählt neues Aufsichtsratsmitglied
Den Aktionärinnen und Aktionären der JOST Werke SE wird für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,50 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie (16.390.000 Aktien) ausgeschüttet. Dies entspricht einer Ausschüttungssumme 24,6 Mio. EUR. Die Ausschüttungsquote (Verhältnis von Ausschüttung zum auf die Aktionäre der JOST Werke SE entfallenen bereinigten Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen) bleibt dadurch stabil bei rund 30 % (2024: 30 %). JOST setzt damit seine stetige Dividendenpolitik fort und beteiligt die Aktionäre erneut spürbar am Unternehmenserfolg.
Auf eigenen Wunsch hat Herr Karsten Kühl, Mitglied des Aufsichtsrats seit 2023, sein Mandat niedergelegt. Zu seiner Nachfolgerin wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Frau Evelyne Freitag. Die erfahrene Finanzexpertin verfügt über langjährige Erfahrung in Industrieunternehmen im Transportbereich und wird den Aufsichtsrat sowie den Prüfungsausschuss fachlich verstärken.
Die Abstimmungsergebnisse stehen auf der Webseite der JOST Werke SE unter http://ir.jost-world.com/ zur Verfügung.
JOST Werke SE
Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Unter der Dachmarke JOST ist das umfangreiche Produktportfolio in Systeme für On-Highway- (Transportindustrie) und Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) gegliedert. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken JOST, Hyva, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke sowie durch die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten, Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller für Sattelkupplungen, Stützwinden, landwirtschaftliche Frontlader und Frontkippzylindern. Seit der Übernahmen von Hyva im Jahr 2025 beschäftigt JOST über 6.500 Mitarbeitende weltweit und hat Vertriebs- und Produktionsstätten in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com
07.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JOST Werke SE
|Siemensstraße 2
|63263 Neu-Isenburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6102 2950
|Fax:
|+49 (0)6102 295-298
|E-Mail:
|ir@jost-world.com
|Internet:
|www.jost-world.com
|ISIN:
|DE000JST4000
|WKN:
|JST400
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2323338
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2323338 07.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JOST Werke AG
|
08.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
08.05.26
|SDAX aktuell: SDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.05.26
|EQS-News: JOST’s Annual General Meeting approves dividend of EUR 1.50 per share and elects new Supervisory Board member (EQS Group)
|
07.05.26
|EQS-News: JOST Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,50 EUR je Aktie und wählt neues Aufsichtsratsmitglied (EQS Group)
|
07.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
07.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start fester (finanzen.at)
Analysen zu JOST Werke AG
|20.04.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.03.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.03.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|20.04.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.03.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.03.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|20.04.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.03.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.03.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
|52,70
|-3,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.