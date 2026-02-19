EQS-News: JOST setzt Wachstumsstrategie AMBITION 2030 konsequent um und erzielt starke Ergebnisse in allen Geschäftsbereichen im Jahr 2025

EQS-News: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

JOST setzt Wachstumsstrategie AMBITION 2030 konsequent um und erzielt starke Ergebnisse in allen Geschäftsbereichen im Jahr 2025



19.02.2026 / 08:00 CET/CEST

JOST setzt Wachstumsstrategie AMBITION 2030 konsequent um und erzielt starke Ergebnisse in allen Geschäftsbereichen im Jahr 2025

Umsatzprognose erreicht: Umsatz steigt um 43,5 % auf 1.534,2 Mio. EUR (2024: 1.069,4 Mio. EUR), unterstützt durch M&A und organisches Wachstum (+ 2%)

Umsatz steigt um 43,5 % auf 1.534,2 Mio. EUR (2024: 1.069,4 Mio. EUR), unterstützt durch M&A und organisches Wachstum (+ 2%) Operatives Ergebnis am oberen Ende der Prognose: Bereinigtes EBIT steigt um 28,6 % auf 145,2 Mio. EUR (2024: 113,0 Mio. EUR) und die bereinigte EBIT-Marge erreicht 9,5 % (2024: 10,6 %).

Bereinigtes EBIT steigt um 28,6 % auf 145,2 Mio. EUR (2024: 113,0 Mio. EUR) und die bereinigte EBIT-Marge erreicht 9,5 % (2024: 10,6 %). Free Cashflow auf Rekordniveau: Free Cashflow steigt auf +126,4 Mio. EUR (2024: +119,2 Mio. EUR).

Free Cashflow steigt auf +126,4 Mio. EUR (2024: +119,2 Mio. EUR). Leverage klar unter der 2,5x Ziel-Marke: Die Leverage-Ratio beträgt 2,26x trotz Fremdfinanzierung der Hyva Übernahme (2024: 0,93x)

Die Leverage-Ratio beträgt 2,26x trotz Fremdfinanzierung der Hyva Übernahme (2024: 0,93x) JOST setzt Wachstumsstrategie weiter fort und erreicht Prognose: Integration von Hyva stärkt Resilienz; erfolgreicher Hochlauf der Synergien beschleunigt Umsatz- und Ergebniswachstum und stützt Profitabilität

Neu-Isenburg, 19. Februar 2026. Die JOST Werke SE („JOST”), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die On- und Off-Highway Nutzfahrzeugindustrie, veröffentlicht heute die vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025.

Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagt: „2025 war ein außergewöhnlich volatiles Jahr, das wir trotz der vielen Herausforderungen sehr erfolgreich abgeschlossen haben. Wesentliche Kernmärkte wie die USA sind teilweise im zweistelligen Prozentbereich eingebrochen. Dennoch gelang es JOST im Jahr 2025, ein organisches Wachstum zu erzielen, das durch die übernommene Hyva Gruppe noch weiter bekräftigt wurde. Unsere Strategie AMBITION 2030 bietet eine klare Antwort auf die anhaltende Marktvolatilität unserer Industrie: Wir setzen auf Diversifikation, stärken unsere Resilienz und Profitabilität, und verfolgen aktiv neue Wachstumschancen im On- und Off-Highway-Bereich. So konnten wir 2025 unsere Ziele erreichen und lagen im oberen Bereich unserer Prognose. Ein Jahr nach der Hyva Übernahme sind wir noch stärker aufgestellt, um die verbleibenden Synergien der Integration zu heben und 2026 weiteres profitables Wachstum zu generieren.“



Starkes Wachstum im 4. Quartal 2025 und deutliche Verbesserung der Profitabilität durch Synergien unterstützen erfolgreichen Jahresabschluss

Das Wachstum von JOST beschleunigte sich zum Jahresende nochmals deutlich. Der Konzernumsatz stieg im 4. Quartal 2025 um 70,7 % auf 386,6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (Q4 2024: 226,4 Mio. EUR). Alle Regionen und Business Lines haben zu dieser hervorragenden Entwicklung beigetragen. Die im Jahr 2025 akquirierte Hyva Gruppe hat einen Umsatzbeitrag von 134,5 Mio. EUR im 4. Quartal 2025 erwirtschaftet. Auch bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte konnte JOST ein starkes organisches Umsatzwachstum von 14,6 % im 4. Quartal erzielen. JOST konnte dabei den Umsatz mit landwirtschaftlichen Produkten um 32,0 % auf 72,2 Mio. EUR steigern (Q4 2024: 54,7 Mio. EUR). Der Umsatz in Business Line Transport ist um 4,8 % auf 179,9 Mio. EUR gewachsen (Q4 2024: 171,7 Mio. EUR). Das bereinigte Konzern-EBIT stieg überproportional zum Umsatz um 95,0 % % auf 35,2 Mio. EUR (Q4 2024: 18,0 Mio. EUR). Dabei verbesserte sich die bereinigte EBIT-Marge, unterstützt durch die Synergieeffekte aus der Integration und die gute Entwicklung in Transport und in der Landwirtschaft, um 1,1 Prozentpunkte auf 9,1 % (Q4 2024: 8,0 %).



Prognose für Umsatz- und Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2025 erreicht

JOST konnte den Konzernumsatz aus fortgeführten Aktivitäten im Geschäftsjahr 2025 um 43,5 % auf 1.534,2 Mio. EUR steigern (2024: 1.069,4 Mio. EUR). Damit hat JOST seine Umsatzprognose für das Jahr 2025 (Umsatzwachstums um 40 % bis 50 % gegenüber dem Vorjahr) erreicht. Darin enthalten sind Übernahmeeffekte aus der Konsolidierung der fortgeführten Aktivitäten der Hyva Gruppe von Februar bis Dezember 2025 in Höhe von 468,0 Mio. EUR. Gegenläufig haben negative Währungseffekte das Wachstum um 2,0 Prozentpunkte gemindert. Bereinigt um die Übernahme- und Währungseffekte konnte JOST trotz des herausfordernden Marktumfelds den organischen Konzernumsatz im Jahr 2025 um 1,7 % gegenüber dem Vorjahr steigern.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Transport ist trotz der stark rückläufigen Nachfrage in AMERICAS nur um 2,0 % auf 784,9 Mio. EUR gesunken (2024: 801,0 Mio. EUR); währungsbereinigt ist der Umsatz im Transport im Jahr 2025 um 0,1 % gegenüber 2024 leicht gestiegen. Der Umsatz mit landwirtschaftlichen Komponenten hat sich um 4,8 % auf 281,3 Mio. EUR erhöht; währungsbereinigt betrug der Anstieg gegenüber dem Vorjahr 6,6 %. Marktanteilsgewinne und erste positive Marktimpulse, insbesondere in EMEA, waren die wesentlichen Treiber für diesen Zuwachs.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) aus fortgeführten Aktivitäten stieg im Jahr 2025 um 28,6 % auf 145,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2024: 113,0 Mio. EUR). Damit liegt JOST am oberen Ende des prognostizierten EBIT-Wachstumskorridors von 23 % bis 28 %. Die bereinigte EBIT-Marge betrug 9,5 % (2024: 10,6 %). Währungsbereinigt belief sich das bereinigte EBIT aus fortgeführten Aktivitäten im Geschäftsjahr 2025 auf rund 149 Mio. EUR. JOST konnte bereits eine stetige Steigerung der Hyva Profitabilität im Laufe des Jahres erzielen, die mit dem Hochlauf der ersten Synergien aus der Integration zusammenhängt; so haben die Hyva Gesellschaften im Geschäftsjahr 2025 eine bereinigte EBIT-Marge von mehr als 8,5 % erwirtschaftet.



EMEA

In EMEA konnte JOST den Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten im Geschäftsjahr 2025 um 27,8 % auf 736,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr stark erhöhen (2024: 575,9 Mio. EUR). Das Wachstum wurde durch Übernahmeeffekte in Höhe von 125,8 Mio. EUR aus der Konsolidierung von Hyva unterstützt. Organisch gelang es JOST, den um Übernahme- und Währungseffekte bereinigten Umsatz in EMEA um 5,3 % gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen. Teilweise beeinträchtigt durch die Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, die sowohl bei JOST als auch bei den neuen Hyva Gesellschaften maßgeblich der Region EMEA zugeordnet sind, belief sich das bereinigte EBIT in EMEA im Jahr 2025 auf 35,6 Mio. EUR (2024: 39,1 Mio. EUR). Dadurch sank die bereinigte EBIT-Marge auf 4,8 % (2024: 6,8 %). JOST hat im Rahmen der Integration von Hyva bereits begonnen, Synergien im Vertrieb und in der Verwaltung zu heben, die bis Ende 2026 zu einer Verbesserung der Profitabilität in der Region führen dürften.



AMERICAS

In AMERICAS ist der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten im Geschäftsjahr 2025 um 23,7 % auf 403,9 Mio. EUR gestiegen (2024: 326,4 Mio. EUR). Hyva hat hierbei 107,0 Mio. EUR zum Umsatz beigetragen. Die Nachfrage in Nordamerika war durch die sich kontinuierlich ändernden US-Zölle stark belastet. Trotzt des sehr ungünstigen Marktumfelds konnte JOST in AMERICAS den organischen Umsatz, d.h. bereinigt um die Übernahme- und Währungseffekte, nahezu stabil halten. Er ging lediglich um 4,2 % gegenüber dem Vorjahr zurück. Das deutliche Umsatzwachstum in Südamerika hat die Schwäche in Nordamerika teilweise kompensiert. Gleichzeitig hat der Local-for-Local-Ansatz von JOST zu Marktanteilsgewinnen im US-Markt geführt. Insgesamt konnte JOST mit seiner Flexibilität die stark schwankende Nachfrage in AMERICAS gut meistern und das bereinigte EBIT 2025 um 24,6 % auf 44,2 Mio. EUR steigern (2024: 35,5 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge blieb stabil bei 10,9 % (2024: 10,9 %).



APAC

In APAC konnte JOST den Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten im Jahr 2025 um 136,1 % auf 394,2 Mio. EUR mehr als verdoppeln (2024: 167,0 Mio. EUR). Die starke Marktposition von Hyva in Asien hat entscheidend zum Umsatzwachstum beigetragen. Hyva hat von Februar bis Dezember 2025 Umsätze von 235,2 Mio. EUR in APAC erwirtschaftet. JOST konnte durch die wachsende Nachfrage im Transportgeschäft in China, insbesondere für den Exportmarkt, die Schwäche in Indien und der Pazifik-Region kompensieren. So stieg der übernahme- und währungsbereinigte Umsatz von JOST in APAC organisch um 0,6 % gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBIT aus fortgeführten Aktivitäten ist um 95,9 % auf 61,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gewachsen (2024: 31,5 Mio. EUR). Durch die starke Veränderung des Produktmixes in der Region im Zuge der Erstkonsolidierung von Hyva belief sich die bereinigte EBIT-Marge 2025 auf 15,7 % (2024: 18,9 %).



Einmalige Sondereffekte im Finanz- und Konzernergebnis aufgrund der Hyva Übernahme

Die gute Performance des Recycling-Geschäfts in Südamerika im Jahr 2025 und die gestiegenen Erwartungen für die zukünftige Entwicklung dieses Geschäfts haben zur Aufwertung einer Put-Option geführt, die zusammen mit Hyva übernommen wurde. Sie betrifft die Übernahme der verbleibenden 25% Minderheitsanteile des Recycling-Geschäfts der Hyva Gruppe in Südamerika. Diese Aufwertung kombiniert mit den gestiegenen Zins- und Leasingsaufwendungen aufgrund der Hyva Konsolidierung werden den Finanzaufwand im Geschäftsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhen.

Aufgrund von Strukturmaßnahmen in der Region EMEA, zur Sicherung der nachhaltigen Profitabilität der Region, kommt es im Steuerergebnis 2025 zu einem erhöhten einmaligen nicht-liquiditätswirksamen latenten Steueraufwand, welcher das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag belasten wird.

Bereinigt um Sondereffekte wird das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten gegenüber dem Vorjahr wie prognostiziert steigen.

Ferner wird der nicht-liquiditätswirksame Abgangsverlust aus dem Verkauf des mit Hyva übernommen Cranes Geschäfts und die mit dem Verkauf verbundenen Transaktions- und Carve-Out-Kosten das Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 2025 voraussichtlich in einem niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag belasten.



Free Cashflow erreicht neues Rekordniveau im Jahr 2025

Nach vorläufigen Zahlen ist der Free Cashflow im Jahr 2025 auf +126,4 Mio. EUR gestiegen und erreichte damit ein neues Rekordniveau (2024: +119,2 Mio. EUR). Der Free Cashflow je Aktie ist auf +8,48 EUR angestiegen (2024: +8,00 EUR).

Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Übernahmen) sind im Geschäftsjahr 2025, analog zum Umsatzwachstum, auf 43,2 Mio. EUR gewachsen (2024: 33,3 Mio. EUR). Damit beliefen sich die Investitionen (ohne Übernahme) im Geschäftsjahr 2025 auf 2,8 % des Umsatzes (2024: 3,1 %) und liegen somit bei dem für 2025 prognostizierten Wert von rund 2,9 %.

Geprägt durch die Erstkonsolidierung von Hyva und das dadurch gestiegene Geschäftsvolumen stieg das Working Capital im Geschäftsjahr 2025 korrespondierend mit dem Umsatzanstieg um 44,6 % auf 237,3 Mio. EUR (2024: 164,2 Mio. EUR). Das Verhältnis von Working Capital zum Umsatz der letzten zwölf Monate hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 15,1 % leicht verbessert (2024: 15,3 %) und liegt erneut deutlich unter der angestrebten Zielmarke von 18,5 %.

Beeinflusst durch die Fremdfinanzierung der Hyva Übernahme und die ausgeschütteten Dividenden stieg die Nettoverschuldung (ohne IFRS 16 Verbindlichkeiten) zum 31. Dezember 2025 um 304,1 Mio. EUR auf 441,6 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 137,5 Mio. EUR). Dadurch erhöhte sich die Leverage-Ratio (Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und bereinigtem EBITDA) auf 2,26x (31. Dezember 2024: 0,93x). JOST hat jedoch das Ziel klar erreicht, die Leverage-Ratio nach der Übernahme von Hyva zügig wieder unter die Marke von 2,5x EBITDA zu reduzieren.

Oliver Gantzert, Finanzvorstand der JOST Werke SE, sagt: „Wir haben wie angekündigt, die Reduktion der Verschuldung des Konzerns nach der Übernahme von Hyva, unterstützt durch einen neuen Free-Cashflow-Rekord, zügig begonnen. Besonders stolz bin ich auf die kontinuierliche Verbesserung unserer Profitabilität im Laufe des Jahres. Darin steckt viel Herzblut: unsere Teams weltweit haben die Hyva Integration vorangetrieben und schneller als erwartet die ersten Synergien erzielen können. Dadurch konnten wir die bereinigte EBIT-Marge von Hyva vom 1. Quartal 2025 bis zum 4. Quartal 2025 um mehr als 250 Basispunkte heben.“

Die finalen, geprüften Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2025 inklusive Nachhaltigkeitsbericht 2025, der Dividendenvorschlag und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 werden am 26. März 2026 zusammen mit dem Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. In diesem Zusammenhang wird JOST eine virtuelle Konferenz am 26. März 2026 um 11:00 Uhr ausrichten.

