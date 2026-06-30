EQS-News: Just – Evotec Biologics stellt J.TRAIN als sofort einsatzfähige Continuous-Manufacturing-Lösung für Biologika vor

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Just – Evotec Biologics stellt J.TRAIN als sofort einsatzfähige Continuous-Manufacturing-Lösung für Biologika vor



30.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Ausbau des Partner-Enablement- und Technologielizenzierungsmodells von Just – Evotec Biologics für die eigene Continuous-Manufacturing-Plattform

Ermöglicht den Einsatz der Continuous-Manufacturing-Plattform in partnereigenen Produktionsstätten als Grundlage für höhere Produktivität und Flexibilität im Vergleich zur klassischen Fed-Batch-Produktion von Biologika

Modulare Produktionsinfrastruktur, Equipment und eigene Technologie ermöglichen schnellen und kosteneffizienten Kapazitätsausbau für die Biologika-Produktion

Seattle, USA / Hamburg, Deutschland, 30. Juni 2026 – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute die Einführung von J.TRAIN als neuem Angebot innerhalb von Just – Evotec Biologics bekannt. Das neue Angebot ermöglicht es Biopharmaunternehmen, Evotecs Continuous-Manufacturing-Technologie in ihren eigenen Produktionsstätten als direkt einsatzfähige Produktionslösung einzusetzen. J.TRAIN vereint vorgefertigte modulare Reinräume und branchenübliches Produktionsequipment mit der cGMP-konformen Prozessautomatisierung von Just – Evotec Biologics. Dadurch können zusätzliche Produktionskapazitäten deutlich schneller und kosteneffizienter aufgebaut werden als mit herkömmlichen Ansätzen zur Produktionserweiterung.

Linda Zuckerman, PhD, EVP Global Head of Just – Evotec Biologics, sagte:

„J.TRAIN eröffnet der Industrie neue Möglichkeiten, Produktionskapazitäten auszubauen und Biologika kosteneffizienter sowie mit höherer Produktivität herzustellen – bei Implementierungszeiten von nur rund 18 Monaten. Das Angebot unterstreicht die strategische Weiterentwicklung von Just – Evotec Biologics hin zu einem schnell implementierbaren, kapitaleffizienteren und technologiegetriebenen Geschäftsmodell. Wir kombinieren heute Technologielizenzierungen mit Prozessdesign- und Verfahrenstechnik, um unseren Kunden und Partnern die schnelle Etablierung und Umsetzung modernster Continuous-Manufacturing-Prozesse in ihren eigenen Produktionsstätten zu ermöglichen – für mehr Kontrolle über klinische und kommerzielle Produktion. Dieses Modell wurde durch unsere Transaktion mit Sandoz im Dezember 2025 validiert: Sie umfasste sowohl die Bereitstellung einer Produktionsanlage als auch eine Lizenz zu unserer Herstellungstechnologie und belegt die Umsetzbarkeit und Skalierbarkeit des Modells.“

J.TRAIN wurde erstmals im April 2026 auf der Fachmesse INTERPHEX in New York vorgestellt. Es ermöglicht Kunden und Partnern, leistungsstarke Biologika-Produktionskapazitäten direkt am eigenen Standort aufzubauen und fortschrittliche Fertigungskompetenzen unmittelbar in Betriebsabläufe zu integrieren. Automatisierungsskripte für die kontinuierliche Prozesssteuerung sowie digitale Validierungs-, Dokumentations- und Schulungsprotokolle tragen dazu bei, die Implementierung erheblich zu optimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen.

Im Vergleich zu konventionellen Fed-Batch-Verfahren stellt J.TRAIN einen deutlichen Fortschritt in Produktivität und Effizienz dar. Auf weniger als 1.000 Quadratmetern Reinraumfläche können mehr als 500 Kilogramm Wirkstoff produziert werden. Die Produktivität kann dabei mehr als zehnmal über der traditioneller Herstellungsverfahren liegen. Diese Effizienz kann zu deutlich geringeren Betriebskosten pro produzierter Einheit führen. Gleichzeitig lässt sich die Produktionsmenge flexibel über die Laufzeit der Prozesse und nicht über die Größe der Anlage steuern. Das integrierte Design von J.TRAIN ermöglicht zudem schnelle Produktwechsel, reduziert Stillstandszeiten und unterstützt Mehrprodukt-Produktionsumgebungen.

Mit Implementierungszeiten von rund 18 Monaten bietet J.TRAIN einen deutlich schnelleren Weg zum Kapazitätsausbau als klassische Biologika-Produktionsstätten. Dieser kurze Zeitrahmen positioniert das Angebot als attraktive Alternative für Unternehmen, die ihre Produktionskapazitäten bei steigender Nachfrage auch kurzfristig erweitern möchten.

Über Just – Evotec Biologics

Just – Evotec Biologics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Evotec SE, ist ein branchenführendes Unternehmen für Biologika-Plattformen, das KI/ML-Technologien und weltweit führendes Moleküldesign, Zelllinienentwicklung, Prozessintensivierung und Strategien für kontinuierliche Herstellung nutzt, um Biotherapeutika von der Forschung über die klinische Entwicklung bis zur Markteinführung voranzutreiben. Das Team von Just – Evotec Biologics kombiniert umfassende Branchenerfahrung in den Bereichen Daten-, Protein-, Prozess- und Produktionswissenschaften, einschließlich Automatisierung, mit hochintegrierten und flexiblen Fähigkeiten, um die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Barrieren zu überwinden, die mit der Entwicklung von Proteintherapeutika verbunden sind. Unser Ziel ist es, den Zugang zu Biotherapeutika durch wissenschaftliche und technologische Innovationen für unsere eigenen Projekte und im Auftrag unserer Partner zu beschleunigen und zu erweitern. Erfahren Sie mehr unter www.just-evotecbiologics.com.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com