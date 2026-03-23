EQS-News: Just – Evotec Biologics und BARDA schließen Vereinbarung zur verbesserten Bioproduktion von Antikörpern gegen Ebola und verwandte Viren

EQS-News: EVOTEC SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Just – Evotec Biologics und BARDA schließen Vereinbarung zur verbesserten Bioproduktion von Antikörpern gegen Ebola und verwandte Viren



23.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vereinbarung nutzt die fortschrittliche Bioproduktionsplattform von Just – Evotec Biologics, für eine hochqualitative, skalierbare und kosteneffiziente Produktion auf Basis signifikant höherer Produktionsausbeuten

Die Entwicklung robuster Herstellungsprozesse stärkt die Reaktionsfähigkeit der US-Regierung bei Ausbrüchen hämorrhagischer Fieber durch Ebola- und Sudan-Viren

Hamburg, 23. März 2026 – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute bekannt, dass ihre in Seattle ansässige Tochtergesellschaft und CDMO, Just – Evotec Biologics, Inc., von dem Biopharmaceutical Manufacturing Preparedness Consortium (BioMaP-Consortium) der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) ausgewählt wurde, um die optimierte Herstellung eines monoklonalen Antikörper-Cocktails gegen Filovirus-Erkrankungen – darunter das Ebola-Virus (EBOV) und das Sudan-Virus (SUDV) – voranzutreiben.

Die mehrjährige Programmförderung hat bei Ausübung aller Optionen einen Gesamtwert von bis zu 10 Mio. $. Mit dieser Förderung zur Entwicklung kosteneffizienter medizinischer Gegenmaßnahmen beabsichtigt BARDA, die nationale Vorsorge zu stärken und die Reaktionsfähigkeit der US-Regierung durch wirksame Therapeutika gegen Filovirus-Erkrankungen zu verbessern. Die Vereinbarung umfasst eine Grundlaufzeit und zwei Optionsfristen. Obwohl derzeit zwei von der FDA zugelassene Therapeutika gegen die Ebola-Virus-Erkrankung verfügbar sind, existieren bislang keine zugelassenen Behandlungen für Infektionen durch SUDV.

Linda Zuckerman, PhD, EVP Global Head of Biotherapeutics bei Just – Evotec Biologics, kommentierte: „In Ausbruchsszenarien sind Schnelligkeit, Skalierbarkeit und eine robuste Produktion entscheidend. Unser technologiegetriebener Ansatz ist darauf ausgelegt, widerstandsfähige, branchenführende Produktionsprozesse mit hoher Ausbeute bereitzustellen, die einen schnellen Einsatz bei Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit unterstützen können.“

Im Rahmen der Vereinbarung wird Just – Evotec Biologics seine validierten Technologieplattformen nutzen, um die molekulare Optimierung, Zelllinien- und Prozessentwicklung für die Herstellung zweier Antikörper durchzuführen. Die Antikörper, die ursprünglich in Überlebenden des Ebola-Ausbruchs 2014 identifiziert wurden, sind Bestandteil einer Immunantwort, die die infizierten Personen möglicherweise hat schützen können. Just – Evotec Biologics wird seine Plattformtechnologien einsetzen, um diese Entdeckungen in skalierbare, kosteneffiziente und hochproduktive Herstellungsprozesse zu überführen, die in Zukunft die Entwicklung von Therapeutika und den schnellen Einsatz im Notfall unterstützen können.

Dieses Projekt wurde ganz oder teilweise durch Bundesmittel des U.S. Department of Health and Human Services; Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR); Biomedical Advanced Research and Development Authority unter der OT-Nummer #75A50123D00003 finanziert.

Über BARDA

Die Behörde für fortgeschrittene biomedizinische Forschung und Entwicklung (BARDA) innerhalb der Behörde für strategische Vorsorge und Reaktion (ASPR) des US-Gesundheitsministeriums (HHS) ist zuständig für die fortgeschrittene Forschung, Entwicklung und Beschaffung medizinischer Gegenmaßnahmen gegen chemische, biologische, radiologische und nukleare (CBRN) Bedrohungen sowie gegen Influenza-Pandemien und neu auftretende Infektionskrankheiten.

Über das Biopharmaceutical Manufacturing Preparedness Consortium

Das Biopharmaceutical Manufacturing Preparedness Consortium (BioMaP-Consortium) unterstützt BARDA und besteht aus Industriepartnern entlang der gesamten Arzneimittel- und Impfstoffherstellungskette, darunter Hersteller von benötigten Rohstoffen und Verbrauchsmaterialien, Entwickler innovativer Fertigungstechnologien sowie Anbieter von Fill-&-Finish-Dienstleistungen. Das Konsortium verfolgt das Ziel, die industrielle und technologische Basis für medizinische Gegenmaßnahmen zu erweitern und die notwendigen Fähigkeiten, Flexibilität und Strategien aufzubauen, um die Versorgung der USA mit essenziellen medizinischen Produkten in zukünftigen Gesundheitskrisen sicherzustellen. Mehr unter biomap-consortium.org sowie auf LinkedIn unter @BioMaP-Consortium.

Über Just – Evotec Biologics

Just – Evotec Biologics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Evotec SE, ist ein branchenführendes Unternehmen für Biologika-Plattformen, das KI/ML-Technologien und weltweit führendes Moleküldesign, Zelllinienentwicklung, Prozessintensivierung und Strategien für kontinuierliche Herstellung nutzt, um Biotherapeutika von der Forschung über die klinische Entwicklung bis zur Markteinführung voranzutreiben. Das Team von Just – Evotec Biologics kombiniert umfassende Branchenerfahrung in den Bereichen Daten-, Protein-, Prozess- und Produktionswissenschaften, einschließlich Automatisierung, mit hochintegrierten und flexiblen Fähigkeiten, um die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Barrieren zu überwinden, die mit der Entwicklung von Proteintherapeutika verbunden sind. Unser Ziel ist es, den Zugang zu Biotherapeutika durch wissenschaftliche und technologische Innovationen für unsere eigenen Projekte und im Auftrag unserer Partner zu beschleunigen und zu erweitern. Erfahren Sie mehr unter www.just-evotecbiologics.com.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com