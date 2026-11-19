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KAP AG SETZT RESTRUKTURIERUNGSKURS IM DRITTEN QUARTAL 2026 FORT



19.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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KAP AG SETZT RESTRUKTURIERUNGSKURS IM DRITTEN QUARTAL 2026 FORT

Umsatz sinkt in den ersten neun Monaten auf 183,0 Mio. EUR (i. Vj. 193,7 Mio. EUR)

Normalisiertes EBITDA liegt mit 14,1 Mio. EUR (i. Vj. 17,5 Mio. EUR) insbesondere aufgrund negativer Währungseffekte unter dem Vorjahresniveau

Schwache Kapazitätsauslastung und geringere Kundenabrufe im Segment surface technologies belasten die operative Entwicklung zusätzlich

belasten die operative Entwicklung zusätzlich Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Fulda, 19. November 2026 – Die KAP AG („KAP“), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 eine rückläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Geringere Absatzvolumina und zurückgenommene Kundenabrufe, insbesondere im Segment surface-technologies, führten zu einer niedrigeren Auslastung der vorhandenen Produktionskapazitäten. Vor diesem Hintergrund setzte KAP die umfassenden Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen konsequent fort und leitete zusätzlich weitere tiefergehende Schritte ein.

Entwicklung des KAP-Konzerns in den ersten neun Monaten 2026

Die Umsatzerlöse des KAP-Konzerns sanken in den ersten neun Monaten 2026 um 5,5 % auf 183,0 Mio. EUR (i. Vj. 193,7 Mio. EUR). Dabei ist zu berücksichtigen, dass das zum 31. Dezember 2025 geschlossene Werk in Leisnig im Vorjahreszeitraum noch 2,1 Mio. EUR zum Umsatz des Segments surface technologies beisteuerte. Das normalisierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („normalisiertes EBITDA“) erreichte in den ersten neun Monaten 14,1 Mio. EUR (i. Vj. 17,5 Mio. EUR). Die normalisierte EBITDA-Marge betrug 7,7 % (i. Vj. 9,0 %).

Auf Segmentebene entwickelte sich das Segment engineered products insbesondere auf der Ergebnisseite positiv. Während im Segment surface technologies die schwache Nachfrage aus dem Automotive-Sektor und geringere Abrufe wichtiger Kunden belastete, gingen im Segment flexible films die Absatzvolumina im Laminatgeschäft zurück. Zudem wirkten sich negative Wechselkurseffekte infolge der deutlichen Aufwertung des israelischen Schekels gegenüber dem Euro auf das Ergebnis aus. Das normalisierte Ergebnis vor Zinsen und Steuern („normalisiertes EBIT“) belief sich auf 4,8 Mio. EUR (i. Vj. 1,3 Mio. EUR). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abschreibungen im Berichtszeitraum mit 9,3 Mio. EUR (i. Vj. 16,2 Mio. EUR) infolge der zum Jahresende 2025 vorgenommenen Wertberichtigungen deutlich unter dem Abschreibungsvolumen des Vorjahreszeitraum liegen. Die normalisierte EBIT-Marge erreichte 2,6 % (i. Vj. 0,7 %).

Ralph Rumberg, CEO/CRO der KAP AG: „Die Entwicklung in den ersten neun Monaten zeigt ein mehrschichtiges Bild. Während die Ergebniseffekte der Restrukturierungsmaßnahmen über den Erwartungen lagen, entwickelte sich unsere operative Auslastung vor allem im Segment surface technologies deutlich unter den Erwartungen. Erschwerend belastete ein deutlich negativer Wechselkurseffekt das Ergebnis zusätzlich. Zur bestmöglichen Kompensation dieser Entwicklung haben wir tiefergreifende Maßnahmen eingeleitet.“

Heterogene Entwicklung in den Segmenten

Das Segment engineered products setzte in den ersten neun Monaten 2026 die strategische Schärfung seines Portfolios fort. Infolge der Konzentration auf margenstarke Produktgruppen und des schrittweisen Ausstiegs aus dem Commodity-Bereich verändert sich der Produktmix sukzessive. Die schwächere Nachfrage wichtiger europäischer Kundengruppen, insbesondere aus dem Automotive-Sektor, konnte unter anderem durch eine höhere Nachfrage chinesischer Kunden ausgeglichen werden. Der Segmentumsatz erreichte mit 76,7 Mio. EUR nahezu das Vorjahresniveau von 77,1 Mio. EUR. Der geänderte Produktmix und die eingeleiteten Effizienz- und Restrukturierungsmaßnahmen wirkten sich positiv auf die Profitabilität aus. Dazu trug auch die weitere Optimierung des Produktionsnetzwerks bei. Die Schließung des Standorts in Hessisch Lichtenau schreitet voran, zugleich sind Vorbereitungsmaßnahmen für die Verlagerung an die bestehenden Standorte in China und Indien bereits abgeschlossen. Das normalisierte EBITDA stieg um 28,9 % auf 5,8 Mio. EUR (i. Vj. 4,5 Mio. EUR), die normalisierte EBITDA-Marge verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 7,6 % (i. Vj. 5,9 %). Auch das normalisierte EBIT erhöhte sich auf 2,8 Mio. EUR (i. Vj. 1,5 Mio. EUR) und die normalisierte EBIT-Marge lag bei 3,7 % (i. Vj. 1,9 %).

Im Segment flexible films verlief die abgeschlossene Poolsaison wie geplant, während sich das Laminatgeschäft für die Bauindustrie und die Nachfrage im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten wie Wasserreservoirs schwächer als erwartet entwickelten. Vor diesem Hintergrund sank der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 3,3 % auf 70,8 Mio. EUR (i. Vj. 73,2 Mio. EUR). Negative Wechselkurseffekte infolge der Aufwertung des israelischen Schekels gegenüber dem Euro und das geringere Absatzvolumen führten zu einem Rückgang des normalisierten EBITDA um 18,7 % auf 10,9 Mio. EUR (i. Vj. 13,4 Mio. EUR). Die normalisierte EBITDA-Marge erreichte 15,4 % (i. Vj. 18,3 %). Das normalisierte EBIT ging auf 6,8 Mio. EUR (i. Vj. 9,2 Mio. EUR) zurück, gleichbedeutend mit einer normalisierten EBIT-Marge von 9,6 % (i. Vj. 12,6 %).

Im Segment surface technologies war die Entwicklung von der schwachen Nachfrage nach Oberflächenlösungen aus dem Automotive-Sektor geprägt. Ausgebliebene Abrufe wichtiger Kundengruppen sowie schwächer als erwartete Hochläufe neuer Projekte führten zu einer wesentlichen Unterauslastung der vorhandenen Kapazitäten. Infolgedessen sank der Umsatz deutlich um 16,0 % auf 36,1 Mio. EUR (i. Vj. 43,0 Mio. EUR). Die Unterauslastung wird voraussichtlich auch im vierten Quartal 2026 anhalten, nachdem ein wesentlicher Kunde im Bereich Elektrofahrzeuge die erwarteten Abrufe am Standort Heiche US in Jasper, USA, kurzfristig zurückgenommen hat. Die geringe Kapazitätsauslastung belastete die Ergebnisentwicklung erheblich, sodass sich das normalisierte EBITDA um 78,3 % auf 0,5 Mio. EUR (i. Vj. 2,3 Mio. EUR) und die normalisierte EBITDA-Marge um 3,9 Prozentpunkte auf 1,4 % (i. Vj. 5,3 %) verringerten. Unter Berücksichtigung deutlich niedrigerer Abschreibungen verbesserte sich das normalisierte EBIT, blieb mit –1,5 Mio. EUR (i. Vj. –6,3 Mio. EUR) jedoch negativ. Die normalisierte EBIT-Marge belief sich auf –4,2 % (i. Vj. –14,7 %).

Angepasste Prognose für 2026 bestätigt

In den ersten neun Monaten 2026 hat KAP die Umsetzung des umfassenden Restrukturierungsplans konsequent vorangetrieben. Die Maßnahmen zielen auf höhere Effizienz, schlankere Kostenstrukturen und an die aktuelle Marktsituation angepasste Produktionskapazitäten ab. Parallel dazu werden weitere strukturelle Veränderungen im Portfolio vorbereitet. Der Vorstand bestätigt die angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet Umsatzerlöse im Bereich von 220,0 Mio. EUR bis 240,0 Mio. EUR sowie ein normalisiertes EBITDA zwischen 14,5 Mio. EUR und 17,5 Mio. EUR.

Kontakt:

KAP AG

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 661 103 327

Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand und konzentriert sich dabei aktuell auf drei Kernsegmente: flexible films, engineered products und surface technologies. Derzeit ist KAP mit 17 Standorten und rund 1.500 Mitarbeitern in zehn Ländern präsent. Mit einem aktiven Beteiligungsmanagement konzentriert sich KAP darauf, das bestehende Portfolio kontinuierlich zu optimieren und Wertsteigerungen zu schaffen. Dabei bleiben die individuellen Stärken und Identitäten der erfolgreich am Markt agierenden Unternehmen gewahrt. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard, ISIN DE0006208408).