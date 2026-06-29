EQS-News: KI in der Satellitenfertigung: OHB kooperiert mit Schwarz Digits

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KI in der Satellitenfertigung: OHB kooperiert mit Schwarz Digits



29.06.2026 / 13:37 CET/CEST

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Bremen, 29. Juni 2026. Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet neue Chancen für die industrialisierte Satellitenfertigung. Um dieses Potenzial zu nutzen, kooperiert OHB mit Schwarz Digits, der IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe.



Schwarz Digits baut derzeit ein hochmodernes Rechenzentrum in Lübbenau in der Niederlausitz. Dieses soll nach Fertigstellung der ersten drei von insgesamt sechs Modulen Ende 2027 den sicheren und unabhängigen Betrieb großer KI-Modelle ermöglichen. Das Projekt stärkt damit gezielt die digitale Souveränität in Deutschland und Europa.



Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender von OHB: „Europa muss unabhängiger, resilienter und schneller werden – das alles wird durch KI und Raumfahrt ermöglicht und gesteuert. Raumfahrt und KI sind zwei der Megathemen unserer Zeit und es ist für OHB entscheidend, dass wir uns mit starken Partnern aufstellen.“



Dr. Alexander Schellong, Mitglied der Geschäftsleitung und Geschäftsführer des Instituts für Cybersicherheit und Digitale Souveränität bei Schwarz Digits: „Die New Space Economy ist ein globaler Wachstumsmarkt und wichtig für die Souveränität von Europa. Indem wir unsere Cloud-, KI- und Cybersecurity -Expertise mit der Innovationskraft von OHB verbinden, befähigen wir die europäische Raumfahrt, komplexe Datenströme in Echtzeit zu verarbeiten, neue Geschäftsmodelle zu schaffen und gleichzeitig die Kontrolle über die kritische Wertschöpfungskette zu behalten.”



Im Rahmen der Kooperation kann OHB auf die Infrastruktur von Schwarz Digits zurückgreifen – sowohl für Satellitenprojekte als auch für die Industrialisierung von Fertigungsprozessen. Einsatzmöglichkeiten liegen etwa in der Designoptimierung oder Training von KI-Modellen zur Auswertung von Sensordaten großer Satellitenkonstellationen.



Kristina Wagner, CTO und CDO OHB: „Die Partnerschaft mit Schwarz Digits eröffnet uns neue Wege, Künstliche Intelligenz gezielt in der Satellitenfertigung einzusetzen. Besonders vielversprechend sind die Verarbeitung großer Datenmengen, das Training von KI-Modellen für die Onboard-Datenverarbeitung im Orbit sowie die Industrialisierung unserer Produktion. Diese Kooperation stärkt nicht nur unsere Innovationskraft, sondern trägt auch zur technologischen Autonomie in Europa bei.“

Kontakt:



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E-Mail: marianne.radel@ohb.de



Investoren und Analysten:

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Investor Relations

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