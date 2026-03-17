EQS-News: KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

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KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro (News mit Zusatzmaterial)



17.03.2026 / 21:21 CET/CEST

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Frankfurt am Main, 17. März 2026

KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

Erfolgreiche Platzierung in Höhe von 500 Mio. Euro

Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren und im Zweitmarkt auch an Privatanleger

Laufzeit über fünf Jahre, Kupon liegt bei 4,125 Prozent

Erlöse werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten im Kurzfristmiet- und Leasinggeschäft genutzt



Frankfurt am Main, 17. März 2026 – Die KION GROUP AG hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß auf großes Investoreninteresse. Mit der Begebung der Anleihe nutzt die KION GROUP AG unter ihrem etablierten EMTN-Programm den öffentlichen Kapitalmarkt und stärkt damit die Flexibilität und Resilienz der Konzernfinanzierung.

„Unser Ziel war es, trotz eines sehr herausfordernden Umfelds die Finanzierung unseres wichtigen Kurzfristmiet- und Leasinggeschäfts mittelfristig sicherzustellen“, sagte Christian Harm, CFO der KION GROUP AG. „Wir sind mit der Unterstützung durch die Investoren sehr zufrieden.“

Die unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit bis März 2031 wurde zum Ausgabekurs von 99,487% begeben und weist eine Verzinsung von 4,125% jährlich auf. Das Angebot richtete sich an institutionelle Investoren. Angesichts der Stückelung von 1.000 Euro kann die Anleihe im Zweitmarkt auch von Privatanlegern erworben werden.

Die Erlöse aus der Anleihe werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten im Kurzfristmiet-und Leasinggeschäft genutzt, um Potential für zukünftiges Wachstum zu schaffen.



Kennziffern der Anleihe

Fälligkeit 24. März 2031 Volumen 500 Mio. EUR Laufzeit 5 Jahre Emissionspreis 99,487% Kupon 4,125% Stückelung 1.000 EUR ISIN/WKN XS3314910632 / A460GT Emittent KION GROUP AG Listing Luxemburg, Regulierter Markt

Die Rahmenstruktur des Emissionsprogramms ist online verfügbar unter:

Anleihen und Debt Issuance Program | KION GROUP AG

Das Unternehmen

KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und sorgt dafür, dass die Lieferketten der Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2024, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2024 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2024, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2025 waren weltweit mehr als 2,0 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 11,3 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kionmediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

(dl)

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