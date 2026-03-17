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17.03.2026 21:21:13

EQS-News: KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Anleihe
KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro (News mit Zusatzmaterial)

17.03.2026 / 21:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 17. März 2026

KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

  • Erfolgreiche Platzierung in Höhe von 500 Mio. Euro
  • Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren und im Zweitmarkt auch an Privatanleger
  • Laufzeit über fünf Jahre, Kupon liegt bei 4,125 Prozent
  • Erlöse werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten im Kurzfristmiet- und Leasinggeschäft genutzt
     

Frankfurt am Main, 17. März 2026 – Die KION GROUP AG hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß auf großes Investoreninteresse. Mit der Begebung der Anleihe nutzt die KION GROUP AG unter ihrem etablierten EMTN-Programm den öffentlichen Kapitalmarkt und stärkt damit die Flexibilität und Resilienz der Konzernfinanzierung.

„Unser Ziel war es, trotz eines sehr herausfordernden Umfelds die Finanzierung unseres wichtigen Kurzfristmiet- und Leasinggeschäfts mittelfristig sicherzustellen“, sagte Christian Harm, CFO der KION GROUP AG. „Wir sind mit der Unterstützung durch die Investoren sehr zufrieden.“

Die unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit bis März 2031 wurde zum Ausgabekurs von 99,487% begeben und weist eine Verzinsung von 4,125% jährlich auf. Das Angebot richtete sich an institutionelle Investoren. Angesichts der Stückelung von 1.000 Euro kann die Anleihe im Zweitmarkt auch von Privatanlegern erworben werden.

Die Erlöse aus der Anleihe werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten im Kurzfristmiet-und Leasinggeschäft genutzt, um Potential für zukünftiges Wachstum zu schaffen.

 
Kennziffern der Anleihe

Fälligkeit 24. März 2031
Volumen 500 Mio. EUR
Laufzeit 5 Jahre
Emissionspreis 99,487%
Kupon 4,125%
Stückelung 1.000 EUR
ISIN/WKN XS3314910632 / A460GT
Emittent KION GROUP AG
Listing Luxemburg, Regulierter Markt

Die Rahmenstruktur des Emissionsprogramms ist online verfügbar unter:

Anleihen und Debt Issuance Program | KION GROUP AG

 

Das Unternehmen

KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und sorgt dafür, dass die Lieferketten der Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2024, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2024 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2024, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2025 waren weltweit mehr als 2,0 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 11,3 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kionmediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

(dl)

 

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

 

Weitere Informationen für Medienvertreter
 
Dr. Christopher Spies
Director Group Communications
Mobile: +49 (0)151 1406 5227
christopher.spies@kiongroup.com
 
Website: www.kiongroup.com/media
 
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Raj Junginger
Director Investor Relations
Tel: +49 (0)69 201 107 942
raj.junginger@kiongroup.com
 
 

 

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: 1703_KION GROUP AG_Pressemitteilung_Bond
Datei: KION Bond

17.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt/Main
Deutschland
Telefon: +49 69 20110-0
E-Mail: info@kiongroup.com
Internet: www.kiongroup.com
ISIN: DE000KGX8881
WKN: KGX888
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2293140

 
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