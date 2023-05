EQS-News: KION Group CEO Rob Smith: Wir verfolgen einen klaren Fahrplan, um profitabel zu wachsen und blicken mit Zuversicht in die Zukunft.

EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Wir verfolgen einen klaren Fahrplan, um profitabel zu wachsen und blicken mit Zuversicht in die Zukunft. Die KION GROUP AG zieht auf ihrer Hauptversammlung im Palmengarten in Frankfurt am Main Bilanz für das Geschäftsjahr 2022

Verabschiedung des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Michael Macht,

Hans Peter Ring nach der HV als Nachfolger gewählt

Dr. Nicolas Peter wird neuer Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Sämtliche Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand mehrheitlich angenommen

Dividende von 0,19 Euro pro Aktie wird ausgeschüttet Frankfurt am Main, 17. Mai 2023 Nach einer Pause von drei Jahren hat die KION GROUP AG ihre Aktionärinnen und Aktionäre wieder persönlich zur Jahreshauptversammlung begrüßt. Im Frankfurter Palmengarten blickte der Vorstandsvorsitzende Rob Smith auf das Geschäftsjahr 2022 zurück, das von externen sowie internen Herausforderungen für den Konzern geprägt war. Vor rund 130 Aktionärinnen, Aktionären und deren Vertretern zog der CEO nicht nur zu den Ergebnissen des vergangenen Jahres Bilanz, sondern legte auch einen Schwerpunkt auf die Zukunftsaussichten der KION Group. Wir sind überzeugt, dass sich die wichtigsten Wachstumstreiber für unsere beiden Segmente weiter verstärken, darunter Megatrends wie Urbanisierung, Automatisierung und alternative Energiesysteme, sagte Smith. Widerstandsfähigkeit und Agilität des Konzerns gestärkt In seinem Resümee des abgelaufenen Geschäftsjahres zeigte der Vorstandsvorsitzende auf, welche Rückschlüsse die KION Group in den vergangenen Monaten aus dem weltweit herausfordernden makroökonomischen und politischen Umfeld gezogen hat. Wir haben einen klaren Fahrplan mit kommerziellen und operativen Maßnahmen zur Steigerung unserer Agilität festgelegt, um auch in volatilen Zeiten erfolgreich profitabel zu wachsen. So habe das Unternehmen beispielsweise eine deutlich dynamischere Preisgestaltung eingeführt, um sich gegen den aktuellen und auch zukünftigen Inflationsdruck besser zu wappnen. Mit einer vergleichbaren Zielrichtung habe KION zudem Klauseln zur Preisanpassung in beiden Segmenten des Konzerns in der Vertragsgestaltung mit Kunden eingeführt. Ein weiterer Schwerpunkt liege auf der Beschaffungsseite, berichtete Smith den Aktionärinnen und Aktionären im Saal: Die KION Group sei inzwischen wesentlich widerstandsfähiger als noch vor einem Jahr und verfüge über ein weltweit noch stärkeres Lieferantennetz. Deswegen blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft, betonte der CEO. KION sorgt für eine effiziente Intralogistik Nicht zuletzt aufgrund der eigenen Anstrengungen sei KION gut in das Geschäftsjahr 2023 gestartet: Im ersten Quartal konnte die Profitabilität des Konzerns aufgrund der guten Ergebnisse im Segment Industrial Trucks & Services deutlich gesteigert werden. Das zeigt: Unsere Maßnahmen greifen, sagte Smith. Entsprechend erwarte man für das laufende Geschäftsjahr eine Steigerung des Umsatzes, des EBIT bereinigt und der Kapitalrendite. Auch langfristig blickte Smith positiv in die Zukunft. Er unterstrich KIONs starke und weltweite Position als ein führender Komplettanbieter in der Branche. Mit unseren intelligenten Gabelstaplern, unserem vernetzten Datenmanagement und unseren Systemen für die Lagerautomatisierung unterstützen wir unsere Kunden und sorgen für eine effiziente Intralogistik, sagte der CEO. Michael Macht verabschiedet, Hans Peter Ring neuer Aufsichtsratsvorsitzender Die KION GROUP AG stellte während und nach der Hauptversammlung wichtige Weichen für die langfristige Besetzung ihrer Gremien. Der Aufsichtsrat wählte im Anschluss Hans Peter Ring, den bisherigen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Er folgt auf Dr. Michael Macht, der bereits im Frühjahr bekannt gegeben hatte, sein Mandat niederzulegen und jetzt zum letzten Mal die Hauptversammlung der KION GROUP AG leitete. Die Neubesetzungen des Vorstands sind zukunftssicher abgeschlossen, und das Unternehmen verfügt über eine resiliente Wachstumsstrategie, die sich auch in der aktuellen Phase geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten sehr gut bewährt, sagte Macht. Das gibt mir die Möglichkeit, mich nach mehr als vier Jahren sehr intensiver Arbeit für die KION Group stärker als bisher meinen verschiedenen anderen Mandaten unter anderem in automobilnahen Unternehmen zu widmen. CEO Rob Smith würdigte das langjährige Engagement Michael Machts für die KION Group und blickte auf die produktive Zusammenarbeit zurück. Da Hans Peter Ring nun den Vorsitz des Aufsichtsrates übernimmt, wählten die Aktionärinnen und Aktionäre

Dr. Nicolas Peter als unabhängigen Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat. Peter war bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand am 11. Mai 2023 als Finanzvorstand der BMW AG tätig. Er übernimmt das Amt des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand mehrheitlich angenommen Die Aktionärinnen und Aktionäre billigten während der Hauptversammlung mehrheitlich sämtliche Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand, darunter die Dividenden-ausschüttung von 0,19 Euro je Aktie, was einer Ausschüttungsquote von rund 25 Prozent entspricht. Weitere Informationen zur Hauptversammlung und sämtliche Abstimmungsergebnisse finden Sie hier: https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Hauptversammlungen/ https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Finanznachrichten/

Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2021, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund

11,1 Mrd. . Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (cs)

Disclaimer Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf derzeit nicht absehbare weitere Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und den geopolitischen Folgen des Krieges sowie mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die KION GROUP AG und ihre Tochtergesellschaften sowie auf das weitere wirtschaftliche und politische Umfeld in den Märkten, in denen die KION GROUP AG und ihre Tochtergesellschaften tätig sind. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

