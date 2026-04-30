KION GROUP Aktie

KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 06:53:24

EQS-News: KION mit positivem Start in das Jahr 2026 – starker Auftragseingang

EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
KION mit positivem Start in das Jahr 2026 – starker Auftragseingang (News mit Zusatzmaterial)

30.04.2026 / 06:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

KION mit positivem Start in das Jahr 2026 – starker Auftragseingang

  • Auftragseingang steigt deutlich auf 2,985 Mrd. € (Q1 2025: 2,706 Mrd. €)
  • Umsatz mit 2,771 Mrd. € annährend auf Vorjahresniveau (Q1 2025: 2,788 Mrd. €)
  • EBIT bereinigt steigt auf 205,2 Mio. € (Q1 2025: 195,5 Mio. €)
  • EBIT-Marge bereinigt verbessert sich auf 7,4 Prozent (Q1 2025: 7,0 Prozent)
  • Positiver Free Cashflow von 47 Mio. € (Q1 2025: 30 Mio. €)
  • Strategische Investition in ZIKOO Robotics, einen führenden Anbieter von Lagerrobotik
  • Prognose 2026 bestätigt


Frankfurt am Main, 30. April 2026 – KION ist im Einklang mit den eigenen Erwartungen positiv in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Auftragseingang verzeichnete trotz großer geopolitischer Unsicherheiten einen deutlichen Anstieg. Auch beim EBIT bereinigt und der EBIT-Marge bereinigt legte KION spürbar gegenüber dem Vorjahr zu. Der Konzernumsatz lag im ersten Quartal annährend auf Vorjahresniveau.

„KION ist positiv in das Jahr 2026 gestartet: Auftragseingang und Profitabilität haben sich in beiden Segmenten erhöht. KION hat dabei in einem Umfeld zunehmender weltpolitischer Unsicherheiten seine Widerstandsfähigkeit gezeigt: Wir bestätigen unsere Prognose für 2026“, sagte Rob Smith, CEO von KION. „Im ersten Quartal haben wir unsere Partnerschaften im Ökosystem vorangetrieben – gemeinsam mit Siemens, NVIDIA und Accenture – und haben deutliche Fortschritte gemacht, um für unsere Kunden innovative, durch physische KI gestützte Lösungen zu entwickeln.“

Finanzergebnisse

Mit 2,985 Mrd. € (Q1 2025: 2,706 Mrd. €) lag der Auftragseingang auf Konzernebene deutlich über dem Vorjahreswert und zeigte sich durch den Iran-Krieg im Wesentlichen nicht beeinflusst. Der Auftragseingang bei Industrial Trucks & Services stieg um 4,2 Prozent auf 2,041 Mrd. € (Q1 2025: 1,958 Mrd. €). Die Zahl der bestellten Fahrzeuge stieg um 11,3 Prozent auf 72.600 und profitierte von deutlichen Zuwächsen bei Gegengewichtsstaplern und Lagertechnikgeräten. Der Anstieg des Neugeschäfts enthielt Vorzieheffekte im Zusammenhang mit den für April 2026 angekündigten Preiserhöhungen. Diese sollen steigenden Kosten infolge des Iran-Kriegs vorbeugen. Der Auftragseingang im Servicegeschäft war im Vergleich zum Vorjahr hingegen leicht rückläufig.

Im Segment Intelligent Automation Solutions stieg der Auftragseingang deutlich um 25,9 Prozent auf 951,2 Mio. € (Q1 2025: 755,7 Mio. €). Das Projektgeschäft (Business Solutions) verzeichnete dank einer verbesserten Marktdynamik eine deutliche Belebung im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres und erzielte bei reinen E-Commerce-Anbietern und in anderen Kundensegmenten ein starkes Auftragsplus. Das Servicegeschäft entwickelte sich weiterhin robust.

Der Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 lag mit 2,771 Mrd. € annähernd auf Vorjahresniveau (Q1 2025: 2,788 Mrd. €). Im Segment Industrial Trucks & Services sank der Umsatz um 4,9 Prozent auf 2,012 Mrd. € (Q1 2025: 2,116 Mrd. €). Im Neugeschäft ergab sich ein spürbarer Umsatzrückgang infolge des rückläufigen Auftragsbestands aus dem Vorjahr. Das Servicegeschäft lag leicht unter dem Vorjahr. Der Umsatz im Segment Intelligent Automation Solutions stieg im ersten Quartal um 11,7 Prozent auf 768,1 Mio. € (Q1 2025: 687,7 Mio. €). Das Projektgeschäft (Business Solutions) erzielte aufgrund der verbesserten Auftragslage ein deutliches Plus.

Das EBIT bereinigt auf Konzernebene stieg auf 205,2 Mio. € (Q1 2025: 195,5 Mio. €), was einer EBIT-Marge bereinigt von 7,4 Prozent (Q1 2025: 7,0 Prozent) entspricht. Das EBIT bereinigt im Segment Industrial Trucks & Services sank leicht auf 182,9 Mio. € (Q1 2025: 185,5 Mio. €) bei einer verbesserten EBIT-Marge bereinigt von 9,1 Prozent (Q1 2025: 8,8 Prozent). Das niedrigere Umsatzvolumen wurde dabei durch Einsparungen aus dem Effizienzprogramm des Jahres 2025 kompensiert. Mit 46,2 Mio. € steigerte Intelligent Automation Solutions das EBIT bereinigt gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich (Q1 2025: 36,4 Mio. €) und erzielte eine EBIT-Marge bereinigt von 6,0 Prozent (Q1 2025: 5,3 Prozent), getrieben durch den gestiegenen Ergebnisbeitrag aus dem Projektgeschäft.

Das Konzernergebnis verbesserte sich signifikant auf 92,2 Mio. € (Q1 2025: –46,9 Mio. €) und lag deutlich über dem Wert des Vorjahres, der durch einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Effizienzprogramm erheblich belastet war.  Mit 47 Mio. € (Q1 2025: 30 Mio. €) war der Free Cashflow trotz der im ersten Quartal ausgezahlten variablen Vergütungen sowie der Auszahlungen verbunden mit dem Effizienzprogramm positiv.

Strategische Investition in ZIKOO Robotics, einen führenden Anbieter von Lagerrobotik

KION gibt heute ein strategisches Investment von 35 Prozent in ZIKOO Robotics bekannt, ein führender Anbieter von Robotik für die Palettenlagerung mit Sitz in China. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Lösungen an, darunter Sechs-Wege-Shuttles, omnidirektionale Stapelroboter sowie eine integrierte Softwareplattform. Die Investition ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von KION, ein Ökosystem aus Partnern im Bereich der Automatisierungstechnik aufzubauen. Mit ihrem erweiterten Portfolio an automatisierten Produkten werden beide Unternehmen Lagerlösungen anbieten, die ihren Kunden höhere Effizienz, bessere Raumnutzung und größere Flexibilität bieten.

Prognose

KION verzeichnete einen positiven Auftakt in das Geschäftsjahr 2026. Gleichwohl können sich aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage infolge des Iran-Kriegs belastende Effekte auf das wirtschaftliche Umfeld ergeben, insbesondere in Form steigender Energie-, Transport- und Materialkosten entlang der globalen Lieferketten. KION hat im Berichtszeitraum daher kommerzielle und operative Maßnahmen umgesetzt, um daraus resultierende Kostensteigerungen zu begrenzen.

Der Vorstand der KION GROUP AG bestätigt seine im Februar veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Diese Einschätzung zur erwarteten Geschäftsentwicklung des Konzerns und der operativen Segmente steht unter dem Vorbehalt, dass sich aus der aktuellen geopolitischen Lage keine zusätzlichen wesentlichen Belastungen ergeben.

 

Prognose 2026

  KION Group Industrial Trucks
& Services		 Intelligent Automation
Solutions
 
 
In Mio. €		  
 
 2025		  
Prognose
2026		  
 
2025		  
Prognose
2026		  
 
2025		  
Prognose
2026
Umsatz1 11.297,2 11.400 – 12.300 8.272,5 8.200 – 8.800 3.071,4 3.200 – 3.500
EBIT bereinigt1 788,6 850 – 1.040 721,8 765 – 885 183,2 200 – 280
Free Cashflow2 709,5 430 – 570
ROCE 7,7% 8,3% – 9,7%
Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services und Intelligent Automation Solutions beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte.
Die Prognose 2026 wurde in Übereinstimmung mit der definitorischen Anpassung der Kennzahl Free Cashflow aufgestellt.

 

Kennzahlen von KION und der beiden operativen Segmente für das am 31. März 2026 beendete erste Quartal

in Mio. € Q1 2026 Q1 2025 Differenz  
Umsatz 2.771 2.788 -0,6%  
Industrial Trucks & Services 2.012 2.116 -4,9%  
Intelligent Automation Solutions 768 688 11,7%  
EBIT bereinigt1 205 196 5,0%  
Industrial Trucks & Services 183 186 -1,4%  
Intelligent Automation Solutions 46 36 27,0%  
EBIT-Marge bereinigt1 7,4% 7,0%    
Industrial Trucks & Services 9,1% 8,8%    
Intelligent Automation Solutions 6,0% 5,3%    
Auftragseingang 2.985 2.706 10,3%  
Industrial Trucks & Services 2.041 1.958 4,2%  
Intelligent Automation Solutions 951 756 25,9%  
Konzernergebnis 92 -47 > 100,0%  
ROCE2 7,9% 8,4%    
Ergebnis je Aktie (in €) unverwässert3 0,69 -0,36 > 100,0%  
Free Cashflow4 47 30 58,5%  
Mitarbeiter5 41.974 42.175 -0,5%  
1 Bereinigt um Effekte aus Kaufpreisallokationen sowie Einmal- und Sondereffekte.
2 Die Kennzahl ROCE wird als Verhältnis aus EBIT bereinigt auf annualisierter Basis und dem
durchschnittlichen Capital Employed der letzten fünf Quartalsstichtage ermittelt.
3 Konzernergebnis auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallend: 89,9 Mio. € (Q1 2025: -47,8 Mio. €).
4 Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zuzüglich
Cashflow aus der Investitionstätigkeit.
5 Mitarbeiterzahlen nach Vollzeitäquivalenten (inkl. Auszubildenden; ohne inaktive Beschäftigte) im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2025
         

 

Das Unternehmen

KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Lieferketten auszuschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2024, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2024 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2024, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2025 waren weltweit mehr als 2,0 Mio. Flurförderzeuge von KION bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 11,3 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kionmediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

(cs)

 

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

 

Weitere Informationen für Medienvertreter
 
Dr. Christopher Spies
Director Group Communications
Mobile: +49 (0)151 1406 5227
christopher.spies@kiongroup.com
 
Website: www.kiongroup.com/media
 Follow us on: LinkedIn | Instagram | X (Twitter) | Facebook | WeChat | TikTok | YouTube		 Weitere Informationen für Investoren
 
Raj Junginger
Director Investor Relations
Tel: +49 (0)69 201 107 942
raj.junginger@kiongroup.com
 
 

 

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: 3004_KION GROUP AG_Pressemitteilung_Q1 2026
Datei: KION_Warehouse_PressRelease

30.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt/Main
Deutschland
Telefon: +49 69 20110-0
E-Mail: info@kiongroup.com
Internet: www.kiongroup.com
ISIN: DE000KGX8881
WKN: KGX888
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2318496

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2318496  30.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KION GROUP AG

mehr Nachrichten

Analysen zu KION GROUP AG

mehr Analysen
17:44 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 KION GROUP Buy UBS AG
30.04.26 KION GROUP Buy Warburg Research
30.04.26 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
30.04.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KION GROUP AG 44,19 3,20% KION GROUP AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:48 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
20:51 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen