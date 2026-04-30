EQS-News: KION mit positivem Start in das Jahr 2026 – starker Auftragseingang

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KION mit positivem Start in das Jahr 2026 – starker Auftragseingang (News mit Zusatzmaterial)



30.04.2026 / 06:53 CET/CEST

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KION mit positivem Start in das Jahr 2026 – starker Auftragseingang

Auftragseingang steigt deutlich auf 2,985 Mrd. € (Q1 2025: 2,706 Mrd. €)

Umsatz mit 2,771 Mrd. € annährend auf Vorjahresniveau (Q1 2025: 2,788 Mrd. €)

EBIT bereinigt steigt auf 205,2 Mio. € (Q1 2025: 195,5 Mio. €)

EBIT-Marge bereinigt verbessert sich auf 7,4 Prozent (Q1 2025: 7,0 Prozent)

Positiver Free Cashflow von 47 Mio. € (Q1 2025: 30 Mio. €)

Strategische Investition in ZIKOO Robotics, einen führenden Anbieter von Lagerrobotik

Prognose 2026 bestätigt



Frankfurt am Main, 30. April 2026 – KION ist im Einklang mit den eigenen Erwartungen positiv in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Auftragseingang verzeichnete trotz großer geopolitischer Unsicherheiten einen deutlichen Anstieg. Auch beim EBIT bereinigt und der EBIT-Marge bereinigt legte KION spürbar gegenüber dem Vorjahr zu. Der Konzernumsatz lag im ersten Quartal annährend auf Vorjahresniveau.

„KION ist positiv in das Jahr 2026 gestartet: Auftragseingang und Profitabilität haben sich in beiden Segmenten erhöht. KION hat dabei in einem Umfeld zunehmender weltpolitischer Unsicherheiten seine Widerstandsfähigkeit gezeigt: Wir bestätigen unsere Prognose für 2026“, sagte Rob Smith, CEO von KION. „Im ersten Quartal haben wir unsere Partnerschaften im Ökosystem vorangetrieben – gemeinsam mit Siemens, NVIDIA und Accenture – und haben deutliche Fortschritte gemacht, um für unsere Kunden innovative, durch physische KI gestützte Lösungen zu entwickeln.“

Finanzergebnisse

Mit 2,985 Mrd. € (Q1 2025: 2,706 Mrd. €) lag der Auftragseingang auf Konzernebene deutlich über dem Vorjahreswert und zeigte sich durch den Iran-Krieg im Wesentlichen nicht beeinflusst. Der Auftragseingang bei Industrial Trucks & Services stieg um 4,2 Prozent auf 2,041 Mrd. € (Q1 2025: 1,958 Mrd. €). Die Zahl der bestellten Fahrzeuge stieg um 11,3 Prozent auf 72.600 und profitierte von deutlichen Zuwächsen bei Gegengewichtsstaplern und Lagertechnikgeräten. Der Anstieg des Neugeschäfts enthielt Vorzieheffekte im Zusammenhang mit den für April 2026 angekündigten Preiserhöhungen. Diese sollen steigenden Kosten infolge des Iran-Kriegs vorbeugen. Der Auftragseingang im Servicegeschäft war im Vergleich zum Vorjahr hingegen leicht rückläufig.

Im Segment Intelligent Automation Solutions stieg der Auftragseingang deutlich um 25,9 Prozent auf 951,2 Mio. € (Q1 2025: 755,7 Mio. €). Das Projektgeschäft (Business Solutions) verzeichnete dank einer verbesserten Marktdynamik eine deutliche Belebung im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres und erzielte bei reinen E-Commerce-Anbietern und in anderen Kundensegmenten ein starkes Auftragsplus. Das Servicegeschäft entwickelte sich weiterhin robust.

Der Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 lag mit 2,771 Mrd. € annähernd auf Vorjahresniveau (Q1 2025: 2,788 Mrd. €). Im Segment Industrial Trucks & Services sank der Umsatz um 4,9 Prozent auf 2,012 Mrd. € (Q1 2025: 2,116 Mrd. €). Im Neugeschäft ergab sich ein spürbarer Umsatzrückgang infolge des rückläufigen Auftragsbestands aus dem Vorjahr. Das Servicegeschäft lag leicht unter dem Vorjahr. Der Umsatz im Segment Intelligent Automation Solutions stieg im ersten Quartal um 11,7 Prozent auf 768,1 Mio. € (Q1 2025: 687,7 Mio. €). Das Projektgeschäft (Business Solutions) erzielte aufgrund der verbesserten Auftragslage ein deutliches Plus.

Das EBIT bereinigt auf Konzernebene stieg auf 205,2 Mio. € (Q1 2025: 195,5 Mio. €), was einer EBIT-Marge bereinigt von 7,4 Prozent (Q1 2025: 7,0 Prozent) entspricht. Das EBIT bereinigt im Segment Industrial Trucks & Services sank leicht auf 182,9 Mio. € (Q1 2025: 185,5 Mio. €) bei einer verbesserten EBIT-Marge bereinigt von 9,1 Prozent (Q1 2025: 8,8 Prozent). Das niedrigere Umsatzvolumen wurde dabei durch Einsparungen aus dem Effizienzprogramm des Jahres 2025 kompensiert. Mit 46,2 Mio. € steigerte Intelligent Automation Solutions das EBIT bereinigt gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich (Q1 2025: 36,4 Mio. €) und erzielte eine EBIT-Marge bereinigt von 6,0 Prozent (Q1 2025: 5,3 Prozent), getrieben durch den gestiegenen Ergebnisbeitrag aus dem Projektgeschäft.

Das Konzernergebnis verbesserte sich signifikant auf 92,2 Mio. € (Q1 2025: –46,9 Mio. €) und lag deutlich über dem Wert des Vorjahres, der durch einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Effizienzprogramm erheblich belastet war. Mit 47 Mio. € (Q1 2025: 30 Mio. €) war der Free Cashflow trotz der im ersten Quartal ausgezahlten variablen Vergütungen sowie der Auszahlungen verbunden mit dem Effizienzprogramm positiv.

Strategische Investition in ZIKOO Robotics, einen führenden Anbieter von Lagerrobotik

KION gibt heute ein strategisches Investment von 35 Prozent in ZIKOO Robotics bekannt, ein führender Anbieter von Robotik für die Palettenlagerung mit Sitz in China. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Lösungen an, darunter Sechs-Wege-Shuttles, omnidirektionale Stapelroboter sowie eine integrierte Softwareplattform. Die Investition ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von KION, ein Ökosystem aus Partnern im Bereich der Automatisierungstechnik aufzubauen. Mit ihrem erweiterten Portfolio an automatisierten Produkten werden beide Unternehmen Lagerlösungen anbieten, die ihren Kunden höhere Effizienz, bessere Raumnutzung und größere Flexibilität bieten.

Prognose

KION verzeichnete einen positiven Auftakt in das Geschäftsjahr 2026. Gleichwohl können sich aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage infolge des Iran-Kriegs belastende Effekte auf das wirtschaftliche Umfeld ergeben, insbesondere in Form steigender Energie-, Transport- und Materialkosten entlang der globalen Lieferketten. KION hat im Berichtszeitraum daher kommerzielle und operative Maßnahmen umgesetzt, um daraus resultierende Kostensteigerungen zu begrenzen.

Der Vorstand der KION GROUP AG bestätigt seine im Februar veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Diese Einschätzung zur erwarteten Geschäftsentwicklung des Konzerns und der operativen Segmente steht unter dem Vorbehalt, dass sich aus der aktuellen geopolitischen Lage keine zusätzlichen wesentlichen Belastungen ergeben.

Prognose 2026

KION Group Industrial Trucks

& Services Intelligent Automation

Solutions



In Mio. €



2025

Prognose

2026



2025

Prognose

2026



2025

Prognose

2026 Umsatz1 11.297,2 11.400 – 12.300 8.272,5 8.200 – 8.800 3.071,4 3.200 – 3.500 EBIT bereinigt1 788,6 850 – 1.040 721,8 765 – 885 183,2 200 – 280 Free Cashflow2 709,5 430 – 570 – – – – ROCE 7,7% 8,3% – 9,7% – – – – Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services und Intelligent Automation Solutions beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte.

Die Prognose 2026 wurde in Übereinstimmung mit der definitorischen Anpassung der Kennzahl Free Cashflow aufgestellt.

Kennzahlen von KION und der beiden operativen Segmente für das am 31. März 2026 beendete erste Quartal

in Mio. € Q1 2026 Q1 2025 Differenz Umsatz 2.771 2.788 -0,6% Industrial Trucks & Services 2.012 2.116 -4,9% Intelligent Automation Solutions 768 688 11,7% EBIT bereinigt1 205 196 5,0% Industrial Trucks & Services 183 186 -1,4% Intelligent Automation Solutions 46 36 27,0% EBIT-Marge bereinigt1 7,4% 7,0% Industrial Trucks & Services 9,1% 8,8% Intelligent Automation Solutions 6,0% 5,3% Auftragseingang 2.985 2.706 10,3% Industrial Trucks & Services 2.041 1.958 4,2% Intelligent Automation Solutions 951 756 25,9% Konzernergebnis 92 -47 > 100,0% ROCE2 7,9% 8,4% Ergebnis je Aktie (in €) unverwässert3 0,69 -0,36 > 100,0% Free Cashflow4 47 30 58,5% Mitarbeiter5 41.974 42.175 -0,5% 1 Bereinigt um Effekte aus Kaufpreisallokationen sowie Einmal- und Sondereffekte.

2 Die Kennzahl ROCE wird als Verhältnis aus EBIT bereinigt auf annualisierter Basis und dem

durchschnittlichen Capital Employed der letzten fünf Quartalsstichtage ermittelt.

3 Konzernergebnis auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallend: 89,9 Mio. € (Q1 2025: -47,8 Mio. €).

4 Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zuzüglich

Cashflow aus der Investitionstätigkeit.

5 Mitarbeiterzahlen nach Vollzeitäquivalenten (inkl. Auszubildenden; ohne inaktive Beschäftigte) im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2025

Das Unternehmen

KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Lieferketten auszuschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2024, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2024 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2024, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2025 waren weltweit mehr als 2,0 Mio. Flurförderzeuge von KION bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 11,3 Mrd. Euro.

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(cs)

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