EQS-News: KION mit solidem Geschäftsjahr 2025 – starker Auftragseingang

KION mit solidem Geschäftsjahr 2025 – starker Auftragseingang

Auftragseingang steigt deutlich auf 11,705 Mrd. € (2024: 10,321 Mrd. €)

Umsatz leicht rückläufig auf 11,297 Mrd. € (2024: 11,503 Mrd. €)

EBIT bereinigt bei 788,6 Mio. € (2024: 917,2 Mio. €)

EBIT-Marge bereinigt bei 7,0 Prozent (2024: 8,0 Prozent)

Starker Free Cashflow von 709,5 Mio. € (2024: 702,0 Mio. €)

Effizienzprogramm im Jahr 2025 erfolgreich abgeschlossen

Prognose 2026: KION auf profitablem Wachstumskurs

Segment Supply Chain Solutions umbenannt zu „Intelligent Automation Solutions“

Frankfurt am Main, 26. Februar 2026 – KION hat im Geschäftsjahr 2025 in einem schwierigen geopolitischen und makroökonomischen Umfeld eine solide Entwicklung erzielt. Die Kundennachfrage stieg und der Auftragseingang war in allen Geschäftsbereichen von KION deutlich höher als im Vorjahr. Für das Segment Industrial Trucks & Services war 2025 wie erwartet ein Brückenjahr. Das Segment Supply Chain Solutions steigerte seine Resultate im Einklang mit seinem nachhaltigen Kurs der kontinuierlichen Verbesserung.

„In einem schwierigen Umfeld stieg der Auftragseingang in beiden Segmenten von KION und übertraf damit die Entwicklung der wichtigsten Märkte. Alle wichtigen Kennzahlen auf Konzernebene entsprachen unserer aktualisierten Prognose – der Free Cashflow lag leicht über den Erwartungen“, sagt Rob Smith, CEO der KION GROUP AG. „Wir haben große Fortschritte bei der Umsetzung unserer ‚Playing to Win‘-Strategie gemacht, unsere Branchenführerschaft vorangetrieben und den langfristigen Erfolg von KION gesichert. Mit Blick auf die Zukunft geben uns unsere Partnerschaften, unsere Technologien und unsere Mitarbeiter die Kraft, Innovationen zu beschleunigen und Chancen zu nutzen – in einem Markt, der sich mit unglaublicher Geschwindigkeit entwickelt.“

Finanzergebnisse

Mit 11,705 Mrd. € (2024: 10,321 Mrd. €) lag der Auftragseingang auf Konzernebene deutlich über dem Vorjahreswert. Der Auftragseingang bei Industrial Trucks & Services stieg um 4,9 Prozent auf 8,147 Mrd. € (2024: 7,766 Mrd. €) und profitierte vom Wachstum bei Gegengewichtsstaplern und Lagertechnikgeräten im Neugeschäft sowie vom anhaltenden Wachstum im Servicegeschäft. Die Zahl der bestellten Fahrzeuge stieg um 8,6 Prozent auf 266.000. Der Auftragseingang im Segment Supply Chain Solutions stieg deutlich um 39,5 Prozent auf 3,599 Mrd. € (2024: 2,579 Mrd. €). Das Projektgeschäft (Business Solutions) wurde durch Aufträge aus mehreren Kundenbranchen vorangetrieben, insbesondere aus dem reinen E-Commerce. Das Servicegeschäft wuchs robust.

Der Konzernumsatz ging 2025 gegenüber dem Vorjahr leicht um 1,8 Prozent auf 11,297 Mrd. € zurück (2024: 11,503 Mrd. €). Im Segment Industrial Trucks & Services sank der Umsatz um 3,9 Prozent auf 8,272 Mrd. € (2024: 8,609 Mrd. €), was hauptsächlich auf die Normalisierung des Auftragsbestandes im Jahr 2024 zurückzuführen ist. Das Servicegeschäft verzeichnete ein solides Wachstum. Der Umsatz im Segment Supply Chain Solutions stieg um 4,4 Prozent auf 3,071 Mrd. € (2024: 2,943 Mrd. €). Sowohl das Projektgeschäft als auch das Servicegeschäft wuchsen im Vergleich zum Vorjahr.

Das EBIT bereinigt auf Konzernebene belief sich auf 788,6 Mio. € (2024: 917,2 Mio. €), was einer EBIT-Marge bereinigt von 7,0 Prozent (2024: 8,0 Prozent) entspricht. Das EBIT bereinigt im Segment Industrial Trucks & Services sank auf 721,8 Mio. € (2024: 917,5 Mio. €) bei einer EBIT-Marge bereinigt von 8,7 Prozent (2024: 10,7 Prozent), was hauptsächlich auf geringere Volumina und den Rückgang der Bruttomarge im Neugeschäft aufgrund der Preisentwicklung und des Produktmix zurückzuführen ist. Mit 183,2 Mio. € steigerte Supply Chain Solutions das EBIT bereinigt gegenüber dem Vorjahr deutlich (2024: 112,9 Mio. €) und erzielte eine EBIT-Marge bereinigt von 6,0 Prozent (2024: 3,8 Prozent). Dazu trugen sowohl das stetige Wachstum des Servicegeschäfts als auch der höhere Bruttogewinn aus dem Projektgeschäft (Business Solutions) bei.

Der Vorstand der KION GROUP AG beschloss am 4. Februar 2025 ein Effizienzprogramm zur Stärkung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und um Spielraum für Investitionen der Zukunft zu erhalten. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen umfassten die Anpassung von Organisationsstrukturen und Prozessen im Segment Industrial Trucks & Services und bei Corporate Services in der Region EMEA. Dabei wurde mit 168,8 Mio. € der weit überwiegende Teil der insgesamt erwarteten Aufwendungen im Geschäftsjahr 2025 als Einmal- und Sondereffekte erfasst. Das Effizienzprogramm wird zu dauerhaften Kosteneinsparungen von jährlich etwa 150 Mio. € führen. Erste positive Ergebniseffekte zeigten sich bereits im Jahr 2025; die nahezu vollständige Wirkung wird im Jahresverlauf 2026 erreicht.

Das Konzernergebnis belief sich auf 240,5 Mio. € (2024: 369,2 Mio. €) und wurde erheblich durch einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Effizienzprogramm beeinflusst. Mit 709,5 Mio. € (2024: 702,0 Mio. €) war der Free Cashflow stark.

Segment Supply Chain Solutions umbenannt

Der andauernde Wandel von KION zum Supply-Chain-Solutions-Unternehmen zeigt sich unter anderem in der Umbenennung des Segments Supply Chain Solutions (SCS) in „Intelligent Automation Solutions“ (IAS), die mit Beginn des Geschäftsjahres 2026 in Kraft tritt. Damit wird die Marke Dematic noch stärker im Bereich der Lieferketten-Orchestrierung positioniert werden.

„Das Geschäft von KION vereint alle Faktoren, auf die moderne Lieferketten angewiesen sind: Flurförderzeuge, Automatisierung, Robotik, Software und KI mit Systemen und Lösungen, die in Echtzeit lernen, sich innerhalb von Sekunden anpassen und vorausschauend planen. Industrial Trucks & Services und Intelligent Automation Solutions werden unseren Kunden ganzheitliche Lösungen mit einem noch stärker integrierten Ansatz bieten“, sagt Rob Smith.

Prognose

Die für das Geschäftsjahr 2026 erwartete Geschäfts- und Ertragslage der KION Group wird durch eine unterschiedlich starke Wachstumsdynamik in den beiden operativen Segmenten geprägt sein. Die nachfolgenden Erwartungen beziehen sich dabei jeweils auf die Mitte der prognostizierten Bandbreiten.

Im Segment Industrial Trucks & Services wird für das Geschäftsjahr 2026 auf Basis der unterstellten Marktentwicklung ein leichtes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr erwartet. Die positiven Ergebniseffekte aus dem Effizienzprogramm, die bereits im zurückliegenden Geschäftsjahr teilweise wirksam geworden sind, dürften im Jahresverlauf 2026 nahezu vollständig zum Tragen kommen. Demgegenüber ist von einem anhaltenden Wettbewerbsdruck auszugehen, der sich belastend auf das Preisniveau auswirken dürfte. Insgesamt wird vor diesem Hintergrund eine spürbare Ergebnis- und Profitabilitätssteigerung für das Segment erwartet.

Im Segment Intelligent Automation Solutions wird für das Geschäftsjahr 2026, getragen von der deutlich verbesserten Auftragslage im Projektgeschäft sowie der anhaltend positiven Dynamik im Servicegeschäft, ein deutliches Umsatzwachstum erwartet. Das höhere Umsatzvolumen, eine verbesserte Bruttomarge im Projektgeschäft sowie das margenstarke Servicegeschäft werden sich deutlich positiv auf das EBIT bereinigt auswirken und zu einem weiteren Anstieg der Profitabilität führen.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand der KION GROUP AG insgesamt mit einer moderaten Steigerung des Konzernumsatzes sowie einer deutlichen Verbesserung des EBIT bereinigt gegenüber dem Vorjahr. Der Return on Capital Employed (ROCE) wird voraussichtlich spürbar über dem Vorjahresniveau liegen. Der Free Cashflow des Konzerns wird deutlich unter dem hohen Vorjahreswert erwartet, da ein wesentlicher Teil der Einmalaufwendungen aus dem Effizienzprogramm erst im Jahresverlauf 2026 zur Auszahlung kommt. Des Weiteren plant die KION Group im Rahmen ihrer Strategie mit höheren akquisitionsbedingten Investitionsauszahlungen im Vergleich zum Vorjahr.

Zusammenfassend werden Zielwerte für die bedeutsamsten Steuerungskennzahlen der KION Group und die ihrer operativen Segmente innerhalb der folgenden Bandbreiten angestrebt:

Prognose 2026

KION Group Industrial Trucks

& Services Intelligent Automation

Solutions



In Mio. €



2025

Prognose

2026



2025

Prognose

2026



2025

Prognose

2026 Umsatz1 11.297,2 11.400 – 12.300 8.272,5 8.200 – 8.800 3.071,4 3.200 – 3.500 EBIT bereinigt1 788,6 850 – 1.040 721,8 765 – 885 183,2 200 – 280 Free Cashflow2 709,5 430 – 570 – – – – ROCE 7,7% 8,3% – 9,7% – – – – Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services und Supply Chain Solutions beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte.

Die Prognose 2026 wurde in Übereinstimmung mit der definitorischen Anpassung der Kennzahl Free Cashflow aufgestellt.

Kennzahlen von KION und der beiden operativen Segmente für das Geschäftsjahr 2025 und das am 31. Dezember 2025 beendete vierte Quartal

in Mio. € GJ 2025 GJ 2024 Differenz Q4 2025 Q4 2024 Differenz Umsatz 11.297 11.503 -1,8% 3.097 3.068 0,9% Industrial Trucks & Services 8.272 8.609 -3,9% 2.193 2.304 -4,8% Supply Chain Solutions 3.071 2.943 4,4% 917 782 17,3% EBIT bereinigt1 789 917 -14,0% 213 250 -14,9% Industrial Trucks & Services 722 918 -21,3% 192 245 -21,4% Supply Chain Solutions 183 113 62,3% 57 42 34,9% EBIT-Marge bereinigt1 7,0% 8,0% 6,9% 8,2% Industrial Trucks & Services 8,7% 10,7% 8,8% 10,6% Supply Chain Solutions 6,0% 3,8% 6,2% 5,4% Auftragseingang 11.705 10.321 13,4% 2.823 2.815 0,3% Industrial Trucks & Services 8.147 7.766 4,9% 2.177 2.199 -1,0% Supply Chain Solutions 3.599 2.579 39,5% 658 624 5,3% Konzernergebnis 241 369 -34,9% 73 114 -35,4% ROCE2 7,7% 8,7% Ergebnis je Aktie (in €) unverwässert3 1,75 2,75 -36,1% 0,53 0,85 -37,7% Free Cashflow4 709 702 1,1% 317 271 17,0% Mitarbeiter5 42.175 42.719 1 Bereinigt um Effekte aus Kaufpreisallokationen sowie Einmal- und Sondereffekte.

2 Die Kennzahl ROCE wird als Verhältnis aus EBIT bereinigt auf annualisierter Basis und dem

durchschnittlichen Capital Employed der letzten fünf Quartalsstichtage ermittelt.

3 Konzernergebnis auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallend: 230,1 Mio. € (2024: 360,3 Mio. €).

4 Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zuzüglich

Cashflow aus der Investitionstätigkeit.

5 Mitarbeiterzahlen nach Vollzeitäquivalenten (inkl. Auszubildenden; ohne inaktive Beschäftigte)

jeweils zum Bilanzstichtag 31. Dezember.

Das Unternehmen

KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und sorgt dafür, dass die Lieferketten der Kunden ihr volles Potenzial ausschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2024, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2024 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2024, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2025 waren weltweit mehr als 2,0 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 11,3 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kionmediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

