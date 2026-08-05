Klöckner Aktie
WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000
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05.08.2026 07:00:05
EQS-News: Klöckner & Co setzt solide operative Entwicklung im zweiten Quartal 2026 fort und treibt Zusammenschluss mit Worthington Steel weiter voran
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EQS-News: Klöckner & Co SE
/ Schlagwort(e): Zwischenbericht
Düsseldorf, 5. August 2026 – Klöckner & Co hat das zweite Quartal 2026 mit einer deutlichen Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten abgeschlossen. Es betrug im zweiten Quartal 2026 63 Mio. € und lag damit deutlich über dem Niveau des Vorquartals (Q1 2026: 46 Mio. €) sowie unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Q2 2025: 65 Mio. €). In den ersten sechs Monaten summierte sich das EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten auf 109 Mio. € (H1 2025: 107 Mio. €). Unter Berücksichtigung wesentlicher Sondereffekte, darunter die Wertberichtigung der Becker Gruppe in Höhe von 151 Mio. € sowie die Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit Worthington Steel in Höhe von 17 Mio. €, belief sich das EBITDA in den ersten sechs Monaten auf -67 Mio. €.
Der Absatz lag im zweiten Quartal 2026 mit 1,12 Mio. Tonnen (Q2 2025: 1,16 Mio. Tonnen) aufgrund des zum Jahresende 2025 abgeschlossenen Verkaufs von acht US-Distributionsstandorten unter dem Vorjahreszeitraum. Bereinigt um den Verkauf dieser acht US-Distributionsstandorte stieg der Absatz auf Gruppenebene um 3,2 %. Der Umsatz betrug im zweiten Quartal 2026 1,7 Mrd. € (Q2 2025: 1,6 Mrd. €) und verbesserte sich damit leicht gegenüber dem Vorjahreszeitraum (verkaufsbereinigt +12,1 %).
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag im zweiten Quartal 2026 bei 10 Mio. €, nachdem im Vorjahresquartal ein Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 75 Mio. € erzielt wurde. Aufgrund von Netto-Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3 Mio. € (Q2 2025: 31 Mio. €) lag der Free Cashflow im zweiten Quartal 2026 bei 7 Mio. € (Q2 2025: 44 Mio. €).
„Im zweiten Quartal haben wir unser operatives Ergebnis vor wesentlichen Sondereffekten gegenüber dem Vorquartal deutlich gesteigert und damit gezeigt, dass unser Geschäft auch in einem schwierigen Marktumfeld trägt. Mit dem Zusammenschluss mit Worthington Steel leiten wir gleichzeitig ein neues Kapitel der Unternehmensgeschichte ein und schaffen so die Grundlage für weiteres profitables Wachstum in Nordamerika und Europa.“
Guido Kerkhoff
Am 15. Juli 2026 hat Worthington Steel die Angebotsunterlage für das öffentliche Delisting-Erwerbsangebot veröffentlicht und bietet den verbleibenden Aktionären an, ihre Aktien zu 11,00 € je Aktie zu veräußern. Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE haben am 22. Juli 2026 ihre gemeinsame begründete Stellungnahme veröffentlicht und sind nach sorgfältiger und unabhängiger Prüfung zu der Überzeugung gelangt, dass sie den Aktionären weder die Annahme noch die Ablehnung des Angebots empfehlen können. Das Delisting-Erwerbsangebot enthält keine Vollzugsbedingungen und kann daher unabhängig von der Annahmequote vollzogen werden. Im Einklang mit der Delisting-Vereinbarung hat Klöckner & Co am 29. Juli 2026 den Antrag auf Widerruf der Börsenzulassung bei der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt. Das Delisting wird damit voraussichtlich bereits unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam. Die Annahmefrist endet voraussichtlich am 12. August 2026 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main).
Veräußerung der Becker Gruppe schreitet planmäßig voran
Ausblick
Über Klöckner & Co:
Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.
ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100
ISIN: DE000KC11116; WKN: KC1111
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05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Klöckner & Co SE
|Peter-Müller-Straße 24
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)211-8824-5900
|E-Mail:
|info@kloeckner.com
|Internet:
|www.kloeckner.com
|ISIN:
|DE000KC01000, DE000KC11116
|WKN:
|KC0100, KC1111
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900CQ31CN6GV5LL52
|EQS News ID:
|2377158
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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