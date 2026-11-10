Knaus Tabbert Aktie
WKN DE: A2YN50 / ISIN: DE000A2YN504
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10.11.2026 14:31:13
EQS-News: Knaus Tabbert verdoppelt bereinigtes EBITDA in den ersten neun Monaten 2026
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EQS-News: Knaus Tabbert AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Knaus Tabbert verdoppelt bereinigtes EBITDA in den ersten neun Monaten 2026
Die Knaus Tabbert AG hat ihre Profitabilität in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 trotz eines herausfordernden Marktumfelds deutlich gesteigert. Bei einem Konzernumsatz von 697,0 Mio. Euro (Vorjahr: 761,5 Mio. Euro) erhöhte sich das bereinigte EBITDA von 19,8 Mio. Euro auf 40,5 Mio. Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 2,6 auf 5,8 Prozent.
„Unsere Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstruktur und Steigerung der operativen Effizienz zeigen Wirkung. Trotz rückläufiger Umsätze konnten wir unsere Profitabilität deutlich steigern“, erklärt Radim Sevcik, CFO der Knaus Tabbert AG.
Die Ergebnisverbesserung reflektiert insbesondere die höhere Gesamtleistung, eine verbesserte Materialkostenquote sowie die Maßnahmen zur Anpassung der Kostenbasis. Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld von einer verhaltenen Nachfrage und einem zurückhaltenden Bestellverhalten des Handels geprägt. Der Auftragsbestand belief sich zum 30. September 2026 auf 461 Mio. Euro.
Knaus Tabbert bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und erwartet weiterhin einen Konzernumsatz von rund 950 Mio. Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 5,0 und 6,0 Prozent.
Die Refinanzierung der im Juni 2027 fälligen Finanzverbindlichkeiten wird mit hoher Priorität vorangetrieben. Eine den gesamten Refinanzierungsbedarf abdeckende verbindliche Anschlussfinanzierung liegt bislang nicht vor.
Die vollständige Quartalsmitteilung steht unter www.knaustabbert.de/investor-relations/ zur Verfügung.
10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Knaus Tabbert AG
|Helmut-Knaus-Str. 1
|94118 Jandelsbrunn
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)8583 / 21-1
|Fax:
|+49 (0)8583 / 21-380
|E-Mail:
|info@knaustabbert.de
|Internet:
|www.knaustabbert.de
|ISIN:
|DE000A2YN504
|WKN:
|A2YN50
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200V57NOSGK8UVW09
|EQS News ID:
|2431898
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2431898 10.11.2026 CET/CEST
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