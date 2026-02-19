EQS-News: Knorr-Bremse auf Erfolgskurs: Gewinn und Profitabilität gesteigert

EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Knorr-Bremse auf Erfolgskurs: Gewinn und Profitabilität gesteigert



19.02.2026 / 07:01 CET/CEST

Ausblick 2025 erreicht

Operatives EBIT auf über 1 Mrd. EUR gesteigert und EBIT-Marge bei 13 %

Konzernumsatz erreicht trotz Unternehmensverkäufen 7,8 Mrd. EUR

4. Quartal 2025 besonders erfolgreich: starkes organisches Umsatzwachstum von 6,4 % und hohe Profitabilitätssteigerung in beiden Divisionen

Auftragsbestand mit 7,4 Mrd. EUR und Auftragseingang mit 8,4 Mrd. EUR auf hohem Niveau

Free Cashflow mit 790 Mio. EUR auf historischem Rekordniveau

Erfolgreiche Umsetzung der BOOST-Strategie: Portfoliooptimierung, Kostenmaßnahmen und gezielte Investitionen stärken Wachstumsstrategie

2025 war ein Jahr mit vielen Unwägbarkeiten. Trotz dieser Herausforderungen entwickelte sich Knorr-Bremse durch die konsequente Umsetzung der BOOST-Strategie mit Fokus auf Portfoliooptimierung, Kostendisziplin und Senkung des Break-evens sehr erfolgreich hinsichtlich Erlösen, Ergebnis und Cashflow. Vor allem im vierten Quartal zeigte sich die volle Wirkung der BOOST-Maßnahmen in den erzielten Ergebnissen. Eine konsequente Umsetzung der Ergebnis- und Effizienzprogramme führte zu einer deutlichen Margensteigerung und einem Free Cashflow auf Rekordniveau.



Auftragseingang lag mit 8.417 Mio. EUR um fast 3 % über dem Vorjahreswert (Vorjahr: 8.186 Mio. EUR). Dabei konnten die gestiegenen Auftragseingänge der Rail-Division die rückläufige Nachfrage im Nutzfahrzeuggeschäft überkompensieren. Das Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz (Book-to-Bill-Ratio) legte im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr leicht auf 1,08 zu und stellt damit eine solide Grundlage für die Auslastung in 2026 und in den Folgejahren dar. Der Auftragsbestand betrug zum 31. Dezember 2025 7.362 Mio. EUR (Vorjahr: 7.182 Mio. EUR) und stieg aufgrund der sehr guten Auftragslage im Schienenfahrzeuggeschäft weiter an.



Konzernumsatz stieg organisch um 1,9 % und dies trotz extrem schwieriger negativerMarktentwicklung vor allem im nordamerikanischen Nutzfahrzeugbereich. Selbst nach den Veräußerungen von R.H.Sheppard und GT Emissions Systems in der Truck-Division sowie negativer Einflüsse durch Währungseffekte blieb der Umsatz mit 7.817 Mio. EUR auch im Geschäftsjahr 2025 weitgehend stabil (Vorjahr: 7.883 Mio. EUR). Insbesondere die Umsatzerlöse der 2024 erworbenen KB Signaling, die nun erstmals für das Gesamtjahr wirksam wurden, leisteten hierzu einen maßgeblichen Beitrag. Im vierten Quartal lag das organische Umsatzwachstum bei starken 6,4 %.

Der Auftragseingang stieg um über 7 % auf 4.774 Mio. EUR (Vorjahr: 4.440 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand erreichte zum 31. Dezember 2025 mit 5.576 Mio. EUR ein neues Rekordniveau (31.12.2024: 5.352 Mio. EUR)

Der Umsatz übertraf ebenfalls das Vorjahresergebnis und erreichte mit 4.316 Mio. EUR einen neuen historischen Höchststand (Vorjahr: 4.044 Mio. EUR)

Das operative EBIT verzeichnete einen signifikanten Anstieg von über 10 % auf 713 Mio. EUR (Vorjahr: 630 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge stieg auf 16,5 % (Vorjahr: 15,6 %)

Der Auftragseingang belief sich auf 3.644 Mio. EUR (Vorjahr: 3.748 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand lag trotz Unternehmensverkäufen zum 31.12.2025 bei 1.788 Mio. EUR (31.12.2024: 1.832 Mio. EUR)

Der Umsatz blieb mit 3.503 Mio. EUR markt- und portfoliobedingt moderat unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: 3.842 Mio. EUR)

Das operative EBIT belief sich auf 363 Mio. EUR (Vorjahr: 401 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge blieb mit 10,4 % stabil auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 10,4 %)

Gruppe: Gesamtjahr 4. Quartal 2025 2024 2025 2024 Mio. EUR Mio. EUR ? Mio. EUR Mio. EUR ? Auftragseingang 8.417,2 8.186,0 +2,8 % 1.977,1 2.003,7 -1,3 % Auftragsbestand (31.12.) 7.362,3 7.181,5 +2,5 % 7.362,3 7.181,5 +2,5 % Umsatz 7.817,3 7.883,2 -0,8 % 1.977,8 1.986,5 -0,4 % EBIT 903,3 910,7 -0,8 % 253,3 216,5 +17,0 % EBIT-Marge 11,6 % 11,6 % +/-0 bp 12,8 % 10,9% +190 bp Operatives EBIT 1.016,0 966,4 +5,1 % 267,5 241,6 +10,7 % Operative EBIT-Marge 13,0 % 12,3 % +70 bp 13,5 % 12,2 % +130 bp Free Cashflow 789,9 729,8 +8,2 % 471,0 481,9 -2,3 % Investitionen

(vor IFRS 16 & Akquisitionen) 318,7 349,6 -8,8 % 124,9 133,2 -6,3 % F&E in % des Umsatzes 6,8 % 7,2 % -40 bp 7,2 % 7,7% -50 bp Ergebnis nach Steuern 574,4 477,3 +20,3 % 127,8 24,8 +415,1 % Ergebnis je Aktie (in EUR) 3,33 2,76 +20,7 % 0,74 0,11 +572,7 % Beschäftigte (31.12.; HC) 30.913 32.549 -5,0 %

Divisionen: Gesamtjahr 4. Quartal 2025 2024 2025 2024 Mio. EUR Mio. EUR ? Mio. EUR Mio. EUR ? RVS Auftragseingang 4.774,2 4.439,9 +7,5 % 1.001,1 1.116,8 -10,4 % Auftragsbestand (31.12.) 5.576,2 5.351,7 +4,2 % 5.576,2 5.351,7 +4,2 % Umsatz 4.316,4 4.043,5 +6,7 % 1.097,4 1.067,9 +2,8 % EBIT 646,4 625,2 +3,4 % 175,0 158,7 +10,3 % EBIT-Marge 15,0 % 15,5 % -50 bps 15,9 % 14,9 % +100 bp Operatives EBIT 713,1 629,8 +13,2 % 186,7 167,1 +11,8 % Operative EBIT-Marge 16,5 % 15,6 % +90 bp 17,0 % 15,6 % +140 bp CVS Auftragseingang 3.644,5 3.748,4 -2,8 % 977,3 887,3 +10,1 % Auftragsbestand (31.12.) 1.787,7 1.831,6 -2,4 % 1.787,7 1.831,6 -2,4 % Umsatz 3.503,5 3.841,8 -8,8 % 881,2 919,3 -4,1 % EBIT 318,6 349,9 -8,9 % 90,3 70,4 +28,3 % EBIT-Marge 9,1 % 9,1 % +/-0 bp 10,2 % 7,7 % +250 bp Operatives EBIT 363,3 401,1 -9,4 % 99,3 87,1 +14,0 % Operative EBIT-Marge 10,4 % 10,4 % +/-0 bp 11,3 % 9,5 % +180 bp