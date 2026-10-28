Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
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28.10.2026 18:45:03
EQS-News: Knorr-Bremse mit erneut starkem Quartal
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EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Knorr-Bremse mit erneut starkem Quartal
München, 28. Oktober 2026 – Die Knorr-Bremse AG setzt ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung fort. Der Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führende Anbieter weiterer innovativer Lösungen für die Bahn- und Nutzfahrzeugindustrie hat die beste Profitabilität in einem Quartal seit fünf Jahren erzielt.
Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: „Trotz aller Herausforderungen – Knorr-Bremse liefert. Wir haben das zweithöchste Quartalsergebnis in unserer Unternehmensgeschichte erzielt. Das zeigt den großen Erfolg unseres Strategieprogramms BOOST, das wir nahtlos in unsere Wachstumsoffensive Growth Beyond überführen. In den vergangenen drei Jahren haben wir eine hervorragende Basis geschaffen, um diese nächste Phase unserer Entwicklung einzuleiten. Dabei setzen wir auf Innovationen, Top-Qualität und Lösungen, die unsere Kunden weltweit brauchen. Der starke Zuspruch zu unseren Auftritten auf den diesjährigen Leitmessen InnoTrans, IAA und Automechanika zeigt: Als Weltmarkt- und Technologieführer verstehen wir unser Geschäft wie kein anderer.“
Frank Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: „Unsere sehr guten operativen Quartalsergebnisse bestätigen unsere Zuversicht für das Gesamtjahr. Wir haben im dritten Quartal mit 299 Mio. EUR nicht nur das zweithöchste operative EBIT in unserer über 120-jährigen Geschichte erzielt, sondern auch die höchste operative EBIT-Marge seit über fünf Jahren erreicht. Damit erfüllen wir klar unser Ziel, das wir uns im Rahmen von BOOST für das Jahr 2026 gesetzt hatten. Die konsequente Umsetzung unserer Effizienzmaßnahmen, ein diszipliniertes Working-Capital-Management und die robuste operative Leistung stärken zugleich unsere finanzielle Flexibilität.“
Der Auftragseingang verbesserte sich im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr auf 2.053 Mio. EUR (Q3/2025: 1.956 Mio. EUR). Hierbei war die Entwicklung auf Divisionsebene unterschiedlich. Die Rail-Division, die grundsätzlich unterjährig projektbedingt schwankende Auftragseingänge verzeichnet, lag mit 1.045 Mio. EUR im Jahresvergleich um rund 130 Mio. EUR unter dem Vorjahr. Für das vierte Quartal 2026 erwartet Knorr-Bremse eine teilweise Aufholung beim Auftragseingang in der Rail-Division und geht wieder von einem Auftragseingang von rund 1,2 Mrd. EUR aus. Demgegenüber übertraf der Auftragseingang in der Truck-Division dank der Markterholung in Nordamerika und Europa mit 1.018 Mio. EUR das Vorjahresniveau um mehr als 230 Mio. EUR deutlich. Der Auftragsbestand im Konzern stieg zum 30. September 2026 um 7,0 % auf 7.883 Mio. EUR (30.09.2025: 7.368 Mio. EUR). Der Konzernumsatz verbesserte sich im Vergleich zum dritten Quartal 2025 um 9,0 % auf 2.051 Mio. EUR (Q3/2025: 1.883 Mio. EUR).
Das operative EBIT des Konzerns stieg signifikant um 19,1 % auf 299 Mio. EUR (Q3/2025: 251 Mio. EUR). Die operative EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend von 13,3 % im Vorjahreszeitraum auf 14,6 % – ein deutlicher Anstieg um 130 Basispunkte. Der Free Cashflow stieg um fast 50 % auf 238 Mio. EUR (Q3/2025: 159 Mio. EUR). Rail trug vor allem mit gestiegenem Umsatz und Effizienzsteigerungen dazu bei. In der Division Truck kamen hier die spürbare Markterholung vor allem in Nordamerika und die Effekte aus den Kostenmaßnahmen zum Tragen.
Die Entwicklung beider Divisionen im dritten Quartal 2026
Division Rail:
Division Truck:
Operativer Ausblick für 2026 am oberen Ende der Guidance erwartet
Knorr-Bremse bestätigt den operativen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet, dass sowohl der Umsatz als auch der Free Cashflow jeweils am oberen Ende der Bandbreiten liegen werden. Dieser Ausblick basiert auf der Annahme, dass sich die Krise im Nahen Osten nicht verschärft oder länger anhält, unter anderem im Hinblick auf Lieferkettenunterbrechungen. Neben Effekten aus der Akquisition von duagon basiert der Ausblick auf dem aktuellen Unternehmensportfolio. Knorr-Bremse erwartet einen Umsatz zwischen 8.100 und 8.300 Mio. EUR, eine operative EBIT-Marge von 14,0 bis 14,5 % sowie einen Free Cashflow von 750 bis 850 Mio. EUR.
Die vollständige Quartalsmitteilung mit sämtlichen Finanzkennzahlen wird auf der Website der Knorr-Bremse AG planmäßig am 29. Oktober 2026 veröffentlicht. Erläuterungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2025 der Knorr-Bremse AG.
Divisions-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe:
Medienkontakt:
Claudia Züchner | Pressesprecherin Corporate/Finanzkommunikation | Knorr-Bremse AG
T +49 89 3547 2582; E claudia.zuechner@knorr-bremse.com
Kontakt Investor Relations:
Andreas Spitzauer | Leiter Investor Relations | Knorr-Bremse AG
T +49 89 3547 0593; E andreas.spitzauer@knorr-bremse.com
Über Knorr-Bremse
Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer innovativer Lösungen für die Bahn- und Nutzfahrzeugindustrie. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,8 Mrd. EUR. Seit über 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.
Haftungsausschluss
Diese Veröffentlichung wurde von der Knorr-Bremse AG selbstständig erstellt und kann zukunftsgerichtete Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind - wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld - stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen von Knorr-Bremse AG beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen von Knorr-Bremse AG wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „ausgehen“, „rechnen mit“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Knorr-Bremse AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
Diese Veröffentlichung kann – in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte – ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können, enthalten. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Knorr-Bremse sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen.
28.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
|Moosacher Strasse 80
|80809 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 3547 0
|E-Mail:
|investor.relations@knorr-bremse.com
|Internet:
|ir.knorr-bremse.com
|ISIN:
|DE000KBX1006
|WKN:
|KBX100
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|5299001GRRO0Z25YZT52
|EQS News ID:
|2424130
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2424130 28.10.2026 CET/CEST
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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