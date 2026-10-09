Rubean Aktie
WKN DE: 512080 / ISIN: DE0005120802
|
09.10.2026 12:34:43
EQS-News: Kommende Registrierkassenpflicht verstärkt Marktchancen für die Rubean AG
|
EQS-News: Rubean AG
/ Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Sonstiges
09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rubean AG
|Kistlerhofstr. 168
|81379 München
|Deutschland
|Telefon:
|089-357560
|Fax:
|089-35756111
|E-Mail:
|info@rubean.com
|Internet:
|www.rubean.com
|ISIN:
|DE0005120802
|WKN:
|512080
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200FE9HIZMPWLOP18
|EQS News ID:
|2413352
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2413352 09.10.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rubean AG
|
09.10.26
|EQS-News: Kommende Registrierkassenpflicht verstärkt Marktchancen für die Rubean AG (EQS Group)
|
09.10.26
|EQS-News: Upcoming Mandatory Use of Cash Registers Boosts Market Opportunities for Rubean AG (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf (EQS Group)
|
02.10.26
|EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf (EQS Group)
|
10.09.26
|EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf (EQS Group)
|
24.08.26
|EQS-News: Rubean AG: Spanischer Zahlungsdienst Bizum ab sofort in der Rubean-SoftPOS-App verfügbar (EQS Group)
|
24.08.26
|EQS-News: Rubean AG: Spanish payment service Bizum now available in the Rubean SoftPOS app (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-DD: Rubean AG: M2 Ventures GmbH, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Rubean AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rubean AG
|4,90
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.