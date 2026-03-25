EQS-News: Kontron AG beschließt neues Aktienrückkaufprogramm I 2026 zum Erwerb eigener Aktien

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Kontron AG beschließt neues Aktienrückkaufprogramm I 2026 zum Erwerb eigener Aktien



25.03.2026 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





25.03.2026 | Österreich

Der Vorstand der Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) hat auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 11.06.2025, welcher am 13.06.2025 über ein elektronisches Informationsverbreitungssystem veröffentlicht wurde, am 25.03.2026 beschlossen, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien ("Aktienrückkaufprogramm I 2026") durchzuführen.

Aktienerwerbe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 erfolgen für die Kontron AG, welche ein Kreditinstitut mit der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms I 2026 beauftragen wird. Das Volumen beläuft sich auf bis zu 2.900.000 Aktien, die rund 4,54% des Aktienkapitals der Kontron AG Stück entsprechen. Der Rückkauf unter dem Aktienrückkaufprogramm I 2026 startet voraussichtlich am Donnerstag, den 26.03.2026 (zu den Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 siehe unten).

Die Details zum Aktienrückkaufprogramm I 2026 werden auf der Internetseite der Kontron AG unter dem folgenden Link veröffentlicht: https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme

Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms I 2026:

Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs 1 Z 8 AktG: 11.06.2025 (Beschluss am 13.06.2025 veröffentlicht)

Beginn und voraussichtliche Dauer: Voraussichtlich 26.03.2026 bis längstens 30.09.2026

Aktiengattung: Inhaberaktien (ISIN AT0000A0E9W5)

Beabsichtigtes Volumen: bis zu 2.900.000 eigene Aktien, die rund 4,54% des Aktienkapitals der Kontron AG Stück entsprechen.

Maximaler Gesamtbetrag, der von Kontron AG für das Aktienrückkaufprogramm I 2026 aufgewendet wird: EUR 50 Millionen. Im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen kann Kontron das Programm durch gesonderten Beschluss ausweiten.

Preisobergrenzen je Aktie (höchster Gegenwert) und Preisuntergrenze je Aktie (niedrigster Gegenwert): Entsprechend des Ermächtigungsbeschlusses darf der Gegenwert nicht mehr als 10 % unter bzw. über dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 5 Börsentage vor Erwerb der Aktien liegen. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt der durchschnittliche Schlusskurs für Aktien der Kontron AG im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems tretenden Nachfolgesystems) an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Preisobergrenze (kumulativ):

nicht mehr als 10% über dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 5 Börsentage im XETRA Handel (gemäß Ermächtigungsbeschluss); EUR 24

Preisuntergrenze (kumulativ):

nicht mehr als 10% unter dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 5 Börsentage im XETRA Handel (gemäß Ermächtigungsbeschluss); mindestens EUR 1,00 pro Aktie (anteiliger Betrag am Grundkapital).

Art des Rückerwerbs: Erwerb über die Börse sowie über multilaterale Handelssysteme (MTFs)

Zweck des Rückerwerbs: Einsatz der eigenen Aktien für gesetzlich vorgesehene Zwecke und Zwecke gemäß Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung der Kontron AG vom 11.06.2025

Allfällige Auswirkungen des Aktienrückkaufprogramms auf die Börsenzulassung der Aktien: Keine

Aktienrückkäufe erfolgen durch ein Kreditinstitut, das seine Entscheidung über den Erwerbszeitpunkt unabhängig und unbeeinflusst von der Kontron AG trifft und die Handelsbedingungen gemäß Artikel 3 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 08.03.2016 einzuhalten hat.

Hinweis: Die Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 sowie allfällige Änderungen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 werden auf der Internetseite der Kontron AG veröffentlicht: https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme

Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Kontron AG-Aktien und begründet keine Verpflichtung der Kontron AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von Kontron AG-Aktien anzunehmen.