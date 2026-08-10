Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
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10.08.2026 19:35:23
EQS-News: Kontron AG: Eintritt sämtlicher Angebotsbedingungen des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation – Settlement erfolgt in Kürze
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EQS-News: Kontron AG
/ Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Linz, Österreich, 10. August 2026 – Kontron AG, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, gibt bekannt, dass sämtliche Angebotsbedingungen eingetreten sind und die investitionskontrollrechtliche Freigabe (Foreign Direct Investment – FDI) in Deutschland bereits erfolgt ist. Nach Angaben der Ennoconn Corporation wird der Vollzug des Angebots am 20. August 2026 stattfinden.
Eine wesentliche Verschiebung der angebotenen Aktien hat nicht stattgefunden. Ennoconn verfügt vor dem Settlement gemäß Beteiligungsmeldung über 48,36% der Aktien an der Kontron AG und wird nach dem Vollzug des Angebots nicht über die Mehrheit der Stimmrechte verfügen. Ein weiterer Ausbau der Beteiligung ist durch Ennoconn nicht geplant.
Kontron wird weiterhin eigenständig bleiben. Das bestehende Management wird unverändert den Kurs der technologischen Führung und den Ausbau des Software-und-Solutions-Segments vorantreiben. Dazu ist geplant, auch die Kooperation mit Foxconn/Ennoconn voranzutreiben und damit mittelfristig EUR 40 Mio. an Synergien zu erzielen.
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Über Kontron
Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® und TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt weltweit rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 20 Ländern.
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10.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (732) 7664 - 0
|E-Mail:
|ir@kontron.com
|Internet:
|https://www.kontron.com
|ISIN:
|AT0000A0E9W5
|WKN:
|A0X9EJ
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|EQS News ID:
|2380276
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2380276 10.08.2026 CET/CEST
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