EQS-News: Kontron AG: Kontron gibt zwei Design Wins im Bereich Energiemanagement im Gesamtwert von 25 Millionen Euro bekannt

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Kontron AG: Kontron gibt zwei Design Wins im Bereich Energiemanagement im Gesamtwert von 25 Millionen Euro bekannt



23.10.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Linz, 23. Oktober 2023 – Kontron ist erfreut, zwei Design-Wins mit einem Gesamtumsatz von rund 25 Millionen Euro über die gesamte Laufzeit bekannt zu geben. Kontron wird Lösungen im Bereich Energiemanagement für seine Kunden bereitstellen. Für den ersten Design Win wird Kontron Steuerungssysteme für gasbetriebene Motoren bereitstellen, die eine Leistung von bis zu 10 MW pro Maschine erzeugen können. Diese Generatoren gewährleisten eine zuverlässige Energieversorgung für kritische Infrastrukturen, darunter Krankenhäuser und Polizeieinrichtungen. Im Falle einer Unterbrechung der Hauptstromversorgung übernehmen diese Generatoren automatisch die Energieversorgung. Der Umsatz beläuft sich auf rund 15 Mio. EUR über einen Zeitraum von 5 Jahren. Den zweiten Design Win hat Kontron von einem bestehenden Langzeitkunden im Bereich Energiemanagement erhalten, der plant eine zweite Produktlinie mit Kontron-Technologie auszurüsten. Das führende Unternehmen im Bereich Energiemanagement stellt Automatisierungskomponenten für industrielle Antriebssteuerungsanwendungen her. In diesem Projekt verwaltet und überwacht das maßgeschneiderte Systemkontrollzentrum von Kontron bis zu 100 Antriebe, die jeweils mit variabler Geschwindigkeit arbeiten und je nach Bedarf angepasst werden können. Die Lösung verlängert den Lebenszyklus einer bestehenden Anwendung um ca. 3 bis 5 Jahre. Der Lifetime-Umsatz beläuft sich auf 10 Mio. EUR und erstreckt sich über 5 Jahre. Kontron verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Bereitstellung kritischer Lösungen für den Energiesektor. Zahlreiche Energieversorgungsunternehmen vertrauen auf die Lösungen von Kontron. Neben garantierter Langzeitverfügbarkeit bietet Kontron auch Langzeitservices und weltweiten technischen Support für seine Systeme an. Weitere Informationen zu unseren intelligenten Energielösungen finden Sie unter: Energie | Kontron Embedded Computer Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Folgen Sie Kontron: Kontron auf Twitter

Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Kontron Blog

Medienkontakte Barbara Jeitler Kontron AG – Investor Relations Tel: +43 (1) 80191 1199 ir@kontron.com Alexandra Kentros Kontron AG - Communications Tel: +49 151 151 9388 149 group-pr@kontron.com Jan Lauer Profil Marketing OHG Tel: +49 (531) 387 33-18 kontron@profil-marketing.com Copyright © 2022 Kontron. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und haben keine rechtliche Verbindlichkeit. Die Informationen wurden sorgfältig geprüft und sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Es wird jedoch keine Verantwortung für Ungenauigkeiten übernommen.

23.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com