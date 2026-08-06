EQS-News: Kontron AG mit Q2 Zahlen - Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

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Kontron AG mit Q2 Zahlen - Prognose für das Gesamtjahr bestätigt



06.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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Umsatz EUR 373,4 Mio. im Q2 (Vj.: 371,6 Mio. adj.)

Adj. EBITDA EUR 54,7 Mio. (Vj.: 45,6 Mio. adj.)

Auftragsbestand EUR 2.750 Mio. (Vj.: 2.495 Mio.)

Linz, 06. August 2026 – Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, hat heute die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026 bekannt gegeben. Die erste Jahreshälfte 2026 war von einem anhaltenden Umsatzwachstum in den Kernbereichen Cybersolutions +16,3% Aerospace & Defense +31,8% sowie Transportation +11,0% geprägt. Gleichzeitig ging der Umsatz im Bereich GreenTec um 42,8% zurück.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Kontron einen Gesamtumsatz von EUR 737,1 Mio. (6M 2025: EUR 729,0 Mio. bereinigt.), wobei der Umsatz im Vergleich zu Q1 2026 um 2,6% zulegen konnte. Bereinigt um die Auswirkungen der entkonsolidierten Gesellschaften (EUR 55,1 Mio.) wuchs das operative Geschäft auf organischer Basis um 1,1%.

Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Halbjahr auf EUR 100,8 Mio. (6M 2025: EUR 90,9 Mio. bereinigt). Bereinigt um Restrukturierungskosten von EUR 16,4 Mio. für 2026 und Sondererträge der Entkonsolidierung für 2025. Das Konzernergebnis nach Minderheiten belief sich bereinigt auf EUR 48,8 Mio. oder EUR 0,78 je Aktie und berichtet auf EUR 34,9 Mio. oder EUR 0,56 je Aktie. Die Vorjahreswerte beliefen sich bereinigt auf EUR 46,5 Mio. oder EUR 0,76 und berichtet auf EUR 88,9 Mio. oder EUR 1,45 je Aktie.

Kontron hat zum Ende des ersten Halbjahres einen Großteil der strategischen Neuausrichtung bereits erfolgreich durchlaufen. Das Restrukturierungsprogramm im Bereich GreenTec sieht den Abbau von 500 Stellen vor. Davon sind bereits 424 abgeschlossen oder vereinbart. Das Programm soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. Die Kosteneinsparungen von jährlich über EUR 30 Mio. werden vollständig ab dem Geschäftsjahr 2027 sichtbar.

Kontron hat zudem seine technologische Führungsposition in den Bereichen Cybersecurity , Edge AI, FRMCS und 5G-Kommunikation weiter ausgebaut und die konsequente Ausrichtung auf margenstarke Software- und IoT-Lösungen fortgesetzt. Bereits heute entfällt über 60% der Entwicklungsaktivitäten auf den Bereich Software + Solutions. Bei Schlüsseltechnologien wie VPX für Verteidigungsanwendungen, FRMCS für den digitalen Bahnverkehr sowie AI Cybersecurity zählt Kontron zu den weltweiten Technologieführern.

Der operative Cashflow belief sich im ersten Halbjahr auf EUR -13,8 Mio. (6M 2025: EUR 16,3 Mio.) und reflektiert insbesondere den temporären starken Aufbau von Lagerbeständen über EUR 47 Mio. im Zuge der Chipkrise. Zum 30. Juni 2026 verfügte Kontron über liquide Mittel von EUR 171,5 Mio. Das Eigenkapital erhöhte sich auf EUR 749,3 Mio., was einer Eigenkapitalquote von rund 41,7% entspricht. Die Nettoverschuldung belief sich zum Halbjahresende auf EUR 253,1 Mio.

Der Auftragsbestand zum Ende des ersten Halbjahres erreichte mit EUR 2.750 Mio. ein neues Rekord-Niveau (31. Dezember 2025: EUR 2.495 Mio.). Die sehr hohe Book-to-Bill-Ratio lag im zweiten Quartal 2026 bei 1,55 und unterstreicht die enorm hohe Nachfrage nach den Produkten und Lösungen der Kontron AG in den kommenden Jahren.

Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt der Vorstand den Ausblick von einem Umsatz leicht über Vorjahresniveau von EUR 1.607 Mio. Unter Berücksichtigung der verkauften Geschäftsbereiche von EUR 75 Mio., ergibt sich damit ein organisches Wachstum von 8%. Die starke Allokation von Microchips für KI-Rechenzentren führten im ersten Halbjahr 2026 zu aufgebauten Kundenrückständen (Delinquent Backlog) von zuletzt EUR 50,4 Mio. Gelingt der Abbau dieser Rückstände könnte der Umsatz um diesen Betrag steigen.

Der Vorstand erwartet für 2026 unverändert ein bereinigtes EBITDA von EUR 225 Mio. vor Restrukturierungsaufwendungen von rund EUR 25 Mio.

Der Halbjahresbericht 2026 steht auf der Webseite unter www.kontron.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

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Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® und TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt weltweit rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 20 Ländern.

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