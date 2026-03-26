EQS-News: Kontron baut Profitabilität deutlich aus; Rekord operativer Cashflow

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Kontron baut Profitabilität deutlich aus; Rekord operativer Cashflow



26.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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Konzernergebnis springt auf EUR 141,1 Mio. (adj. 108,7 Mio.) – Vj.: EUR 90,7 Mio.

EBITDA steigt auf EUR 237,4 Mio. (adj. EUR 220,5 Mio.) – Vj.: EUR 191,8 Mio.

Sehr deutlicher Sprung beim Operativen Cashflow um 69,4% auf EUR 167,7 Mio. – Vj.: EUR 99,0 Mio.

Auftragsbestand steigt weiter auf EUR 2,5 Mrd. – Vj.: EUR 2,1 Mrd. bei einem Book-to-Bill Ratio von 1,26

EBITDA Ausblick für 2026 von EUR 225 Mio. adj. und Midterm Guidance bei EUR 420 Mio.

Linz, 26. März 2026 – Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, hat heute den testierten Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Trotz eines anspruchsvollen Gesamtmarktumfelds hat die Kontron AG die Profitabilität deutlich gesteigert und die strategische Neuausrichtung des Portfolios weiter erfolgreich vorangetrieben.

Während der Umsatz aufgrund Portfolioanpassungen (insbesondere Entkonsolidierung des COM-Geschäfts und der Schließung einzelner Standorte) auf EUR 1.607,3 Mio. (Vj.: EUR 1.684,8 Mio.) leicht zurückging, legten die Ergebniskennzahlen deutlich zu. Die Bruttomarge erhöhte sich leicht auf 42,1% im Vergleich zu 41,2% im Jahr 2024.

Das EBITDA verbesserte sich um 23,8% auf EUR 237,4 Mio. und bereinigt um Einmaleffekte auf EUR 220,5 Mio. im Vergleich zu EUR 191,8 Mio. im Vorjahr. Das Konzernergebnis nach Steuern erhöhte sich um 55,6% deutlich auf EUR 141,1 Mio. nach EUR 90,7 Mio. im Vorjahr. Vor Einmaleffekten aus dem Portfolio-Realignment betrug das Nettoergebnis bereinigt EUR 108,7 Mio.

Treiber dieser Entwicklung war insbesondere das margenstarke Segment Software + Solutions, das den Umsatz auf EUR 590,7 Mio. steigerte (Vj.: EUR 528,2 Mio.) und ein EBITDA von EUR 103,3 Mio. erwirtschaftete, obwohl dieses Segment von einem negativen Ergebnis der GreenTec Division belastet war.

Der Operative Cashflow erreichte mit EUR 167,7 Mio. ein neues Rekordniveau (Vj.: 99,0 Mio.). Dies spiegelt sich auch in der Working Capital Entwicklung wider. Das Working Capital konnte erneut deutlich von EUR 350,6 Mio. auf EUR 287,4 Mio. reduziert werden. Gleichzeitig sank auch die Nettoverschuldung auf EUR 147,1 Mio. (Vj.: 163,1 Mio.). Zudem erwartet Kontron bis Ende des dritten Quartals weitere EUR 126 Mio. aus den Zahlungsverpflichtungen von congatec. Das Eigenkapital wurde 2025 weiter gestärkt und erhöhte sich von 35,8% auf 41,8%.



Stärke im Segment Software + Solutions

Die Umsatzentwicklung ist maßgeblich durch die strategische Entkonsolidierung des COM-Geschäfts sowie von Teilen des IT-Services-Geschäfts geprägt. Operativ zeigt sich hingegen ein robustes Wachstum in den Kernbereichen. Besonders dynamisch entwickelten sich die Divisionen Defense und Transportation, die von steigenden Investitionen in Infrastruktur und Sicherheit profitieren. Der Bereich verzeichnete einen Anstieg des Backlog auf EUR 873 Mio. bei einer Book-to-Bill Ratio von 1,47.



Herausforderungen im Umwelttechnologiegeschäft

Belastend wirkte hingegen das Umwelttechnologiegeschäft, insbesondere im Solarsektor. Der Umsatz ging von EUR 193 Mio. auf EUR 151 Mio. zurück und führte zu einem negativen EBIT-Beitrag von rund EUR 8 Mio. Kontron reagiert darauf mit einer konsequenten Restrukturierung und Fokussierung auf profitable Kernprodukte. Der Umbau soll bis 2026 abgeschlossen sein. Es ist geplant dieses Geschäftsfeld auf wenige, aber profitable Produkte zu redimensionieren, um von den Chancen in diesem Bereich profitieren zu können. Dabei geht Kontron aktuell von einem gleichzeitig notwendigen Abbau von rund 500 Stellen konzernweit aus. Der Umbau soll bei Restrukturierungsaufwendungen von rund EUR 25 Mio. noch im Jahr 2026 abgeschlossen werden.



Cybersecurity und Software als strukturelle Wachstumstreiber

Mit Blick auf regulatorische Entwicklungen wie den Cyber Resilience Act (CRA) positioniert sich Kontron gezielt als Anbieter sicherheitskritischer Softwarelösungen. Mit KontronOS und der Cybersecurity-Lösung KontronAI Shield sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt, um von der zunehmenden Digitalisierung und den steigenden Sicherheitsanforderungen zu profitieren. Bis 2028 plant Kontron die Installation von rund 30 Mio. Softwarepaketen.



Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG kommentiert: „2025 war für Kontron ein Jahr der Transformation mit klaren Fortschritten bei Profitabilität und strategischer Fokussierung. Während geopolitische Spannungen, Protektionismus und regulatorische Anforderungen das Umfeld erschweren, eröffnen sich gleichzeitig erhebliche Wachstumschancen – insbesondere in den Bereichen Defense, Transportation und Cybersecurity. Wir haben die richtigen Weichen gestellt, um diese Chancen konsequent zu nutzen und unsere technologische Führungsposition weiter auszubauen.“

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Kontron einen Umsatzanstieg auf rund 1,75 Mrd. bis über EUR 1,8 Mrd. abhängig von der Entwicklung des Wallboxgeschäfts. Das entspricht einem organischen Wachstum von etwa 8%, wobei die Divisionen Defense und Transportation mit Wachstumsraten von über 20% besonders dynamisch bleiben dürften. Parallel prüft das Unternehmen gezielte Akquisitionen zur Stärkung der strategischen Kernbereiche. Zudem treibt Kontron die Internationalisierung weiter voran. Der Anteil der Umsätze in den USA und China soll bis 2030 von derzeit 15% auf rund 30% verdoppelt werden, unterstützt durch lokale Produktionskapazitäten sowie eine Verstärkung der Kooperation mit Ennoconn und Foxconn.

Kontron erwartet ein bereinigtes EBITDA von EUR 225 Mio. vor Restrukturierungsaufwendungen von rund EUR 25 Mio. zur Verschlankung des Bereichs GreenTec der bereits im vierten Quartal 2026 wieder in die Gewinnzone zurückkehren soll.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der Profitabilität bei Kontron im Vergleich zur aktuellen Entwicklung des Aktienkurses hat das Kontron Management beschlossen ein EUR 50 Mio. Aktienrückkaufprogramm zu starten. Dabei sollen bis zu 2,9 Mio. Stück eigene Aktien erworben werden. Abhängig von der Entwicklung der Märkte und der Aktienkursentwicklung könnte es erweitert werden.

Mit klaren Wachstumstreibern in Defense, Transportation und Software sowie einer stringenten Restrukturierung schwächerer Bereiche sieht sich der Konzern gut positioniert für die kommenden Jahre und erwartet bis 2030 als Mittelfristguidance einen Umsatzanstieg auf EUR 2,6 Mrd. bei einem EBITDA von EUR 420 Mio.

Der Geschäftsbericht 2025 steht auf der Webseite unter https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/finanzberichte zur Verfügung.

Telefonkonferenz heute am 26. März 2026

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die Kontron AG heute, am 26. März 2026, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier: Kontron Earnings-Call Annual Report 2025

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Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit und ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

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