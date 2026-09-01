EQS-News:  Kontron Transportation stärkt seine Position im europäischen Bahnmarkt durch neue Aufträge für Bahnkommunikationslösungen

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Kontron Transportation stärkt seine Position im europäischen Bahnmarkt durch neue Aufträge für Bahnkommunikationslösungen



01.09.2026 / 07:00 CET/CEST

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Wien, 1. September 2026 - Kontron Transportation stärkt ihre Position im europäischen Bahnmarkt und erhöht ihre Marktpräsenz durch neue Projekte in Rumänien.

Kontron hat mehrere Aufträge für den Ausbau des Orient-/Ostmittelmeer-Korridors (Orient/East-Med Corridor) erhalten. Diese strategisch wichtige Strecke spielt eine zentrale Rolle bei der Anbindung Rumäniens an die europäischen Verkehrsströme.

Bei diesem Projekt arbeitet Kontron mit seinem langjährigen Partner Hitachi Rail Romania zusammen. Dieser bedeutende Erfolg bestätigt die führende Position des Unternehmens im rumänischen Markt für Bahnfunkkommunikation und stärkt gleichzeitig seine Präsenz in Rumänien sowie in der gesamten CEE-Region.

Im Rahmen dieser Aufträge wird Kontron Transportation eine umfassende Bahnfunk-Kommunikationslösung bereitstellen, die einen sicheren und zuverlässigen Betrieb entlang der Strecke gewährleistet. Die Umsetzung des Projekts ist über einen Zeitraum von 48 Monaten geplant.

„Der Gewinn dieser neuen Aufträge ist ein wichtiger Meilenstein für Kontron Transportation in Rumänien und spiegelt das Vertrauen wider, das in unsere Expertise und Zuverlässigkeit gesetzt wird. Wir sind stolz darauf, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hitachi Rail fortzusetzen und zur Modernisierung wichtiger Eisenbahninfrastrukturen in der Region beizutragen“, sagte Richard Neussl, Geschäftsführer von Kontron Transportation.

„Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit Kontron Transportation, die sich über viele erfolgreiche Projekte hinweg bewährt hat. Ihre Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und ihr Engagement bei der Bereitstellung unternehmenskritischer Kommunikationslösungen für den Bahnsektor machen sie zu einem vertrauenswürdigen Partner für die Modernisierung der rumänischen Eisenbahninfrastruktur“, sagte Mihai Bizau, Bid and Projects Director bei Hitachi Rail Romania.

Capital Markets Day 2026 – Reminder zur Anmeldung: Kontrons Capital Markets Day findet am 17. September 2026 in Wien statt und kann vor Ort oder per Live-Webcast verfolgt werden. Investoren, Analysten und Finanzmedien können sich hier für den Webcast anmelden; für die Teilnahme vor Ort ist eine separate Anmeldung unter ir@kontron.com erforderlich.

Über Kontron

Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) is a leading IoT technology company. For more than 20 years, Kontron has been supporting companies from a wide range of industries to achieve their business goals with intelligent solutions. From automated industrial operations, smarter and safer transport to advanced communications, connectivity, medical, and energy solutions, the company delivers technologies that add value for its customers. Kontron has around 6,500 employees in over 20 countries worldwide and is listed on the SDAX® and TecDAX® of the German Stock Exchange.

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Über Kontron Transportation

Kontron Transportation ist ein international führender Anbieter von End-to-End Kommunikationslösungen für betriebskritische Netzwerke. Hauptkunden sind Eisenbahnen in ganz Europa und darüber hinaus. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Systeme, die Sprache, Daten und Video erzeugen, transportieren und verarbeiten – zuverlässig, sicher, nachhaltig und effizient. Zu den Lösungen gehören GSM-Railways, FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) und MCx (Mission-Critical Services, inklusive MCx OTT) mit IWF (Interworking Functions). Erweiterte Funklösungen, private 4G/5G mobile Netze, Übertragungsnetze und Cybersicherheitskonzepte runden das Portfolio ab. Zudem werden aus diesem Portfolio heraus Kommunikationsprodukte für Nebenbahnen und andere Betreiber betriebskritischer Netze angeboten. Das Unternehmen bietet auch Mobilitätsprodukte wie Validatoren und Fahrgeldmanagementsysteme für öffentliche Verkehrsbetriebe an. Seit über 30 Jahren widmet sich Kontron Transportation dem Schienenverkehr und ist treibende Kraft in der Entwicklung von Breitbandlösungen für betriebskritische Netze, zum Beispiel als assoziiertes Mitglied des European Rail Joint Undertaking (EU-Rail), was es zum perfekten Partner für FRMCS macht.

Kontron Transportation mit Hauptsitz in Wien beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter an 11 Standorten in Europa und ist Teil der Kontron Gruppe.

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