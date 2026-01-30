Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 07:29:03

EQS-News: Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Milliarden Euro

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Milliarden Euro

30.01.2026 / 07:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

RBI: Vorläufige Zahlen 2025
Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Milliarden Euro
 
  • Konzernergebnis 2025 um 48% auf EUR 1.443 Millionen gestiegen (ohne Russland), mit deutlich rückläufigen Vorsorgen für Fremdwährungskredite in Polen 
  • Kernerträge wuchsen um 3% auf EUR 6.186 Millionen, getrieben durch beschleunigtes Kreditwachstum (6% im Geschäftsjahr 2025)
  • Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 15,5% (für gesamten Konzern bei 17,9%)
  • Reduzierung des Russlandgeschäfts im Plan - alle Beschränkungen bleiben auch 2026 bestehen
  • Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 1,60 je Aktie, vorbehaltlich des geprüften Ergebnisses und Beschlusses durch die Hauptversammlung
  • Ausblick für 2026 (ohne Russland): Steigerung der Kernerträge im mittleren einstelligen Bereich, Kreditwachstum rund 7% und harte Kernkapitalquote über 15%
 
 
Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland und Belarus:
Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-12/2025 1-12/2024 Q4/2025 Q3/2025
Zinsüberschuss 4.184 4.155 1.054 1.056
Provisionsüberschuss 2.002 1.845 529 505
Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen 1 61 -18 -12
Verwaltungsaufwendungen -3.456 -3.311 -894 -837
Betriebsergebnis 2.964 2.933 736 785
Übriges Ergebnis -310 -748 -13 -65
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -248 -185 -49 -46
Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -192 -287 -72 -12
Ergebnis vor Steuern 2.214 1.712 603 661
Ergebnis nach Steuern 1.693 1.158 478 528
Konzernergebnis 1.443 975 416 460
 
Bilanz in EUR Millionen 31/12/2025 31/12/2024
Forderungen an Kunden 101.195 95.363
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 117.277 108.205
Bilanzsumme 193.191 184.961
Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 80.932 78.325
 
Bankspezifische Kennzahlen 31/12/2025 31/12/2024
NPE Ratio 1,7% 2,1%
NPE Coverage Ratio 44,2% 50,4%
Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 15,5% 15,1%
Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 20,3% 20,4%
 
Kennzahlen 1-12/2025 1-12/2024 Q4/2025 Q3/2025
Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,28% 2,33% 2,26% 2,30%
Cost/Income Ratio 53,1% 52,5% 54,1% 50,9%
Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,20% 0,27% 0,37% 0,01%
Konzern-Return-on-Equity 10,6% 7,3% 12,4% 14,0%
Ergebnis je Aktie in EUR 4,04 2,64 1,16 1,32

Die Daten in dieser Aussendung basieren auf ungeprüften Zahlen. Der Jahresfinanzbericht 2025 wird am 2. März 2026 veröffentlicht.
 

Ausblick 2026
Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.
Ausblick 2026 RBI ohne RU
Zinsüberschuss in EUR rund 4,4 Mrd.
Provisionsüberschuss in EUR rund 2,1 Mrd.
Forderungen an Kunden (Wachstum) rund 7%
Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,6 Mrd.
Cost/Income Ratio rund 52,5%
Neubildungsquote (vor Berücksichtigung von Overlays) rund 35 BP
Konzern-Return-on-Equity rund 10,5%
Harte Kernkapitalquote über 15%*
*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null  

Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
www.rbinternational.com
 

30.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2268484

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2268484  30.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Raiffeisen

mehr Nachrichten

Analysen zu Raiffeisen

mehr Analysen
26.01.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
23.01.26 Raiffeisen Barclays Capital
15.12.25 Raiffeisen Erste Group Bank
04.11.25 Raiffeisen Barclays Capital
31.10.25 Raiffeisen Reduce Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Raiffeisen 42,68 0,71% Raiffeisen

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:47 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
19:43 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen