EQS-News: Konzernjahresabschluss 2025

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Konzernjahresabschluss 2025



30.04.2026 / 15:22 CET/CEST

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Corporate News – 30.04.2026

Konzernjahresabschluss 2025

Die MedNation AG veröffentlicht am heutigen Tag ihren Jahresabschluss sowie Konzernjahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025. Diese können über https://mednation.de/investor-relations/finanzberichte/ abgerufen werden.

Das Konzernergebnis stellt sich wie folgt dar:

Umsatzerlöse: 52.770 TEUR (VJ: 48.762 TEUR)

EBITDA: 5.095 TEUR (VJ: 2.465 TEUR)

EBIT: 3.433 TEUR (VJ: 1.047 TEUR)

Konzerngewinn: 2.512 TEUR (VJ: 104 TEUR)

Finanzmittelfonds: 3.574 TEUR (VJ: 2.356 TEUR)

Eigenkapitalquote: 40,7% (VJ: 34,8%)

Die Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr geht von Umsatzerlösen in Höhe von 50 bis 55 Mio. EUR aus sowie von einem EBITDA zwischen 3,0 und 3,5 Mio. EUR.

Ferner teilt die Gesellschaft folgendes mit:

Die zweite Kaufpreiszahlung für die Klinikimmobilie Marmagen ist bisher nicht erfolgt. Die Forderung in Höhe von 500 TEUR wurde zum 31.12.25 wertberichtigt.

Die MedNation AG ließ zur Bewertung der Anteile an der MedNation Immobilien GmbH in ihrem Jahresabschluss ein Wertgutachten über das Gelände im Herzpark in Mönchen-gladbach erstellen. Der Verkehrswert beträgt nach diesem Gutachten rund 38 Mio. EUR und liegt damit deutlich über dem Buchwertansatz des HGB-Abschlusses. Das Gutachten führte zu einer Zuschreibung der Anteile in Höhe von 1.507 T€. Die stillen Reserven werden gemäß den Vorschriften des HGB nicht aktiviert.

Im Jahr 2025 weist die mednation Komplex GmbH, die im April 2025 die Tätigkeit in ihrer ersten Niederlassung in Bonn begonnen hat, noch einen Jahresfehlbetrag aus. Das Monatsergebnis für März 2026 zeigt erstmals ein positives Ergebnis. Derzeit behandeln wir am Standort Bonn 150 Kinder. Der Zielwert für den Abschluss der Wachstumsphase liegt bei 400 Kindern. Wir gehen von einer weiter anhaltenden positiven Entwicklung für diesen Standort aus und prüfen aktuell die Eröffnung eines weiteren Standortes.

Die MedNation AG betreibt über Ihre Tochtergesellschaften derzeit drei Einrichtungen zur ambulanten und stationären medizinischen Rehabilitation, eine Pflegeeinrichtung sowie eine Einrichtung zur Frühförderung von Kindern mit Entwicklungsdefiziten.

Die MedNation AG wird sich zukünftig verstärkt in aussichtsreichen Geschäftsmodellen in einem sich stark wandelnden Marktumfeld engagieren.