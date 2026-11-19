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Konzernumsatz der Sto SE & Co. KGaA steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 4,2 % auf 1.269,1 Mio. EUR; schwierige Rahmenbedingungen bestehen fort



19.11.2026 / 10:00 CET/CEST

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P R E S S E I N F O R M A T I O N

der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen

Konzernumsatz der Sto SE & Co. KGaA steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 4,2 % auf 1.269,1 Mio. EUR; schwierige Rahmenbedingungen bestehen fort

Umsatzerholung in Deutschland gegenüber schwacher Vorjahresbasis; teilweise erhebliche Rückgänge in wichtigen Auslandsmärkten

Konzernergebnis Ende September über Vorjahr, jedoch weiterhin deutlich unter dem Niveau früherer Jahre; Ergebnisdynamik verlangsamt sich

Zunehmender Margendruck durch höhere Beschaffungs-, Energie-, Fracht- und Personalkosten

Mitarbeiterzahl im Stichtagsvergleich leicht verringert

Ausblick bleibt mit erheblichen Unsicherheiten behaftet; leicht höhere Umsatzerwartung für Gesamtjahr 2026 führt nicht zur Anhebung der Ergebnisprognose

Stühlingen, 19. November 2026 – Die Geschäftsentwicklung der Sto SE & Co. KGaA blieb auch im dritten Quartal 2026 von einer schwachen Baukonjunktur und herausfordernden Rahmenbedingungen geprägt. Regional verlief die Umsatzentwicklung uneinheitlich, in einigen für Sto wichtigen Auslandsmärkten wurden erhebliche Rückgänge verzeichnet. Insgesamt erhöhte sich der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 4,2 % auf 1.269,1 Mio. EUR (Vorjahr: 1.218,5 Mio. EUR) und lag damit leicht über den Erwartungen. Bereinigt um per saldo positive Währungsumrechnungseinflüsse von 0,5 Mio. EUR errechnet sich ein Zuwachs von 4,1 %. Aufgewertet wurden beispielsweise der ungarische Forint, der Schweizer Franken und die norwegische Krone, wogegen es vor allem beim US-Dollar und der türkischen Lira negative Umrechnungseffekte gab.

Im Inlandsgeschäft konnte der in den ersten Monaten des Jahres witterungs- und marktbedingt aufgelaufene Rückstand ausgeglichen werden: Im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum wurde bis Ende September in Deutschland ein Zuwachs um 5,9 % auf 526,3 Mio. EUR erwirtschaftet (Vorjahr: 496,8 Mio. EUR). Im Ausland zeigte sich ein differenziertes Bild: Während einige Landesgesellschaften von einem Nachfrageanstieg in einzelnen Märkten profitierten und wachsen konnten, mussten andere deutliche Einbußen hinnehmen. Insgesamt erhöhte sich der Auslandsumsatz um 2,9 % auf 742,8 Mio. EUR (Vorjahr: 721,7 Mio. EUR). Der Auslandsanteil am Konzernumsatz verringerte sich auf 58,5 % (Vorjahr: 59,2 %).

Im Monat Oktober lag der Konzernumsatz über dem Vorjahreswert und den Erwartungen.

Im Segment Westeuropa nahm das Umsatzvolumen von Januar bis September 2026 um 4,7 % auf 977,9 Mio. EUR zu (Vorjahr: 934,0 Mio. EUR). Unter dem Vorjahresniveau blieb vor allem der Geschäftsverlauf in Frankreich, während sich unter anderem die Landesgesellschaften in Österreich, Spanien und der Schweiz positiv entwickelten. In Deutschland konnte der Marktanteil in einzelnen Produktbereichen trotz der weiterhin schwierigen Branchenbedingungen ausgebaut werden. Im Segment Nord-/Osteuropa vergrößerte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten um 8,2 % auf 136,7 Mio. EUR (Vorjahr: 126,3 Mio. EUR). Zuwächse verzeichneten vor allem die osteuropäischen Landesgesellschaften, die skandinavischen Unternehmen dagegen blieben zum Teil unter dem Vorjahresniveau. Regional stark gegenläufig war die Umsatzentwicklung im Segment Amerika/Asien/Pazifik, wo sich das Geschäftsvolumen in Summe um 2,3 % auf 154,5 Mio. EUR verringerte (Vorjahr: 158,2 Mio. EUR). In Amerika stand einer guten Entwicklung insbesondere der Landesgesellschaften in den USA und Mexiko das verminderte Volumen der kanadischen Skyrise Prefab Building Solutions Inc. gegenüber, deren Geschäftsbetrieb schrittweise eingestellt wird. Das StoPanel-Geschäft in Nordamerika wird ungeachtet der Schließung fortgeführt. Im Raum Asien/Pazifik war der Geschäftsverlauf vor allem in China sehr schwach.

Das Konzernergebnis blieb weiterhin deutlich unter dem Niveau früherer Jahre. In den ersten neun Monaten 2026 wurde der Vorjahreswert zwar übertroffen, gegenüber dem Halbjahr hat sich die positive Dynamik allerdings verlangsamt. Dem ergebnissteigernden Beitrag des Umsatzwachstums standen höhere Beschaffungspreise sowie gestiegene Energie-, Treibstoff- und Frachtkosten infolge des Iran-Kriegs gegenüber. Frühere Verkaufspreisanpassungen wirkten entlastend, lassen sich im Projektgeschäft jedoch in der Regel nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung umsetzen. Bei grundsätzlich zunehmendem Margendruck lag die Rohertragsmarge Ende September etwa auf dem Niveau von 2025. Zusätzlich belastet wird das Ergebnis durch den gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Personalaufwand, insbesondere infolge der Tariferhöhung in Deutschland sowie der im Januar und Februar 2025 durchgeführten Kurzarbeit.

Am 30. September 2026 waren im Sto-Konzern weltweit 5.539 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Gegenüber dem Jahresende 2025 vergrößerte sich die Belegschaft um 57 (31.12.2025: 5.482), im Vergleich zum Vorjahresstichtag ergibt sich ein Rückgang um 36 Beschäftigte (30.09.2025: 5.575), der ausschließlich auf Veränderungen im Ausland zurückging. Hier verkleinerte sich die Mitarbeiterzahl auf 2.455 (30.09.2025: 2.491). Im Inland waren wie am Vorjahresstichtag 3.084 Personen für Sto tätig. Der prozentuale Anteil der Sto-Beschäftigten im Ausland lag am Stichtag bei 44,3 % (30.09.2025: 44,7 %).

Die Vermögens- und Finanzlage des Sto-Konzerns war Ende September 2026 unverändert sehr solide. Der Großteil der Abweichungen gegenüber dem Jahresende 2025 ergab sich aus der Saisonalität der Geschäftstätigkeit. Die Eigenkapitalquote belief sich zum Stichtag auf 64,8 % (30.09.2025: 62,8 %; 31.12.2025: 65,5 %).

Die Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle Vermögenswerte betrugen in den ersten drei Quartalen 2026 konzernweit 16,8 Mio. EUR (Vorjahr: 29,9 Mio. EUR). Ein Schwerpunkt war die Einführung des ERP-Systems SAP S/4HANA. Das mehrjährig angelegte Projekt ist ein maßgeblicher Baustein für die Umsetzung der digitalen Transformation des Unternehmens. Zudem wurde ein bisher gemieteter Standort in Röthis (Österreich) erworben, an dem das VerkaufsCenter für die Region Vorarlberg ansässig ist.

Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 bleibt trotz einer leicht höheren Umsatzerwartung unverändert. Für das EBIT wird demnach eine Bandbreite von 56 Mio. EUR bis 76 Mio. EUR erwartet (2025: 64,4 Mio. EUR), beim Vorsteuerergebnis EBT wird mit einem Wert zwischen 55 Mio. EUR und 75 Mio. EUR gerechnet (2025: 65,3 Mio. EUR). Die daraus resultierende Umsatzrendite bewegt sich weiterhin in einer Spanne von 3,3 % bis 4,7 % (2025: 4,1 %) und die Renditekennziffer ROCE zwischen 7,4 % und 10,2 % (2025: 8,7 %). Der Konzernumsatz dürfte aus heutiger Sicht leicht über dem bisher prognostizierten Wert von 1,62 Mrd. EUR liegen (2025: 1,59 Mrd. EUR). Der weitere Geschäftsverlauf bleibt insbesondere von den Witterungsbedingungen im vierten Quartal und der geopolitischen Entwicklung sowie den damit verbundenen Auswirkungen abhängig. Die daraus resultierenden Unsicherheiten bleiben erhöht.

Die vollständige Zwischenmitteilung per 30. September 2026 steht auf www.sto.de in der Rubrik „Investor Relations“ zum Download zur Verfügung.

Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung / Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme.

Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA:

Désirée Konrad, Vorständin Finanzen der STO Management SE

Kontakt über: Tel.: 07744 57-1241, E-Mail: e.boersig@sto.com

