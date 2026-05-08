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08.05.2026 08:30:04

EQS-News: KPS veröffentlicht die Ergebnisse für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025/2026

EQS-News: KPS AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
KPS veröffentlicht die Ergebnisse für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025/2026

08.05.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

KPS veröffentlicht die Ergebnisse für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025/2026

  • Umsatz erreicht 54,7 Mio. € in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026
  • EBITDA beläuft sich auf 3,5 Mio. €, EBITDA-Marge entsprechend bei 6,4 %
  • Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 bestätigt 

Unterföhring/München, 8. Mai 2026 – Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Digital Strategy, Digital Customer Interaction und Digital Enterprise, veröffentlicht die Ergebnisse für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025/2026.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 erzielte KPS in einem herausfordernden Marktumfeld einen Umsatz in Höhe von 54,7 Mio. € (Vorjahr: 64,7 Mio. €). In diesem Zusammenhang machte sich der Trend bemerkbar, dass Kunden anstatt langfristiger, investitionsintensiver Großprojekte zunehmend auf kleinere Projekte mit kürzeren Umsetzungszyklen setzen.

Erwartungsgemäße Entwicklung bei konsequenter strategischer Neuausrichtung

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres hat die KPS AG gezielte Weichenstellungen vorgenommen, um die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Unternehmensentwicklung zu schaffen. Dazu hat die Gesellschaft ihre Aktivitäten zur Erweiterung des Technologie- und Serviceportfolios intensiviert, Initiativen zur Stärkung bestehender Geschäftsbeziehungen umgesetzt sowie neue Marktsegmente erschlossen.

Einem erwartungsgemäß rückläufigen Umsatz wurde im ersten Halbjahr 2025/2026 mit einem konsequenten Kostenmanagement begegnet. Dies führte zu einem EBITDA in Höhe von 3,5 Mio. € (Vorjahr: 4,8 Mio. €). Entsprechend lag die EBITDA-Marge bei 6,4 % (Vorjahr: 7,4 %).

Vorstand durch erfahrenen Finanzexperten ergänzt

Mit Wirkung zum 15. Februar 2026 hat die KPS AG ihr Führungsgremium um einen Finanzvorstand erweitert. Herr Michael Hessing übernimmt seitdem die Funktion des CFO und bringt umfassende Kenntnisse aus den Bereichen Finanzierung, Transformation, Restrukturierung und strategische Unternehmensentwicklung mit. Seine Erfahrungen aus unterschiedlichen Industrie- und Investitionskontexten stärken die Kompetenz des Vorstands in einer Phase, in der die Gesellschaft ihre strategische Ausrichtung aktiv gestaltet.

Positionierung für das zweite Halbjahr

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd. Geopolitische Spannungen sowie Preisbewegungen bei Energie und Rohstoffen beeinflussen das Investitionsklima der Zielkundschaft der KPS nachhaltig. Die KPS AG sieht sich dennoch in einer soliden Ausgangslage, um die Gesellschaft im weiteren Jahresverlauf auf Kurs zu halten und die prognostizierten Ergebnisse zu erreichen. Die breitere Marktabdeckung, der Aufbau neuer Kundenbeziehungen sowie die zunehmende Durchdringung bestehender Accounts schaffen hierfür eine belastbare Grundlage.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 bestätigt

Insgesamt bestätigt die KPS auf Basis der Ergebnisse in den ersten sechs Monaten ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026. Für das Geschäftsjahr 2025/2026 werden weiterhin Umsatzerlöse des Konzerns in einer Bandbreite zwischen 99,0 Mio. € und 110,0 Mio. € erwartet. Daneben wird für das Geschäftsjahr 2025/2026 ein EBITDA im Korridor von 2,0 Mio. € und 6,7 Mio. € prognostiziert.
Über die KPS AG

KPS treibt gemeinsam mit seinen Kunden die digitale Transformation kontinuierlich voran und gestaltet mit einer ganzheitlichen Vision schon heute die Welt von morgen: smarte Best-Practice-Prozesse und herausragende Kundenerlebnisse entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der individuellen Kundeninteraktion über die Supply Chain und das operative Kerngeschäft bis hin zu den Finanzen. Das Münchner Beratungshaus ist der führende Partner für Handels- und Konsumgüterunternehmen in der Strategie-, Prozess- und Technologieberatung und setzt bei der Umsetzung auf einsatzbereite Accelerator-Technologien und führende Best-of-Breed-Lösungen aus einem starken Partnernetzwerk. Für seine Leistungen wurde KPS u.a. mehrfach mit dem „Hidden Champion“-Award in der Kategorie Konsumgüter & Handel sowie als Fokuspartner im Rahmen der SAP Diamant-Initiative für die Kategorie „Retail & Consumer Products“ ausgezeichnet. Mehr erfahren Sie online unter www.kps.com.

KPS AG
Beta-Straße 10H
85774 Unterföhring
Telefon: +49 (0) 89 356 31-0
Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300
E-Mail: ir@kps.com

 


08.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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