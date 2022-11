EQS-News: Krones AG: Krones erweitert mit der Akquisition des US-Unternehmens R+D Custom Automation seine Kompetenzen im wachsenden Pharmamarkt

EQS-News: KRONES AG / Schlagwort(e): Ankauf

Krones erweitert mit der Akquisition des US-Unternehmens R+D Custom Automation seine Kompetenzen im wachsenden Pharmamarkt

Krones, ein führender Hersteller von Abfüll- und Verpackungslösungen, hat mit Wirkung zum 8.11.2022 80,5 % der Anteile der R+D Custom Automation LLC (R+D) übernommen. R+D mit Sitz in Wisconsin, USA, liefert Maschinen und Anlagen für die Herstellung und Befüllung von Behältern für die Pharmaindustrie . Als Full-Service-Systemintegrator und Hersteller von Spezialequipment bietet R+D seit über 40 Jahren der Life-Science-Industrie kundenspezifische Engineering-Lösungen an. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 mit mehr als 60 Beschäftigten einen Umsatz von rund 43 Mio. US-Dollar. Der Kaufpreis für die Anteile an R+D liegt im mittleren zweistelligen Millionen-US-Dollar-Bereich und wird aus vorhandenen liquiden Mitteln bezahlt. An den restlichen 19,5 % der Anteile an R+D, die beim bisherigen Management verbleiben, besitzt Krones eine Kaufoption. Mit der Akquisition von R+D setzt Krones seine Strategie fort, auch in Branchen außerhalb der Getränkeindustrie zu wachsen. Durch den Zukauf stärkt Krones seine Aktivitäten im attraktiven und überdurchschnittlich stark wachsenden Life Science- und Pharmamarkt. Zudem gewinnt Krones mit R+D ein sehr erfahrenes Team mit innovativen Lösungen und guten Kundenbeziehungen zu etablierten Pharmakonzernen. Kontakt:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (0) 9401 - 701169

