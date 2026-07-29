EQS-News: Krones steigert Auftragseingang und Ertragskraft im ersten Halbjahr 2026 weiter

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Krones steigert Auftragseingang und Ertragskraft im ersten Halbjahr 2026 weiter



29.07.2026 / 06:45 CET/CEST

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Krones steigert Auftragseingang und Ertragskraft im ersten Halbjahr 2026 weiter

Die Investitionsbereitschaft der Krones Kunden ist weiterhin robust. Im zweiten Quartal 2026 steigerte das Unternehmen den Auftragseingang um 3,5 % auf 1.340,4 Mio. € (Vorjahr: 1.294,5 Mio. €). Damit stieg das Ordervolumen in den ersten sechs Monaten 2026 um 4,5 % von 2.730,4 Mio. € im Vorjahr auf 2.852,5 Mio. €.

Der um Währungsumrechnungseffekte bereinigte Umsatz legte im ersten Halbjahr um 1,8 % zu. Der ausgewiesene Umsatz lag bei 2.714,9 Mio. € (Vorjahr: 2.726,5 Mio. €). Auf Basis des Book-to-Bill-Ratios von 1,05 nach sechs Monaten erwartet Krones im zweiten Halbjahr 2026 eine Beschleunigung des Umsatzwachstums.

Die EBITDA-Marge verbesserte sich von Januar bis Juni von 10,6 % im Vorjahr auf 10,8 % und bewegt sich damit innerhalb des Prognosekorridors für das laufende Geschäftsjahr.

Krones verbesserte im zweiten Quartal 2026 den Free Cashflow vor M&A-Aktivitäten um 97,2 Mio. € von minus 118,5 Mio. € im Vorjahr auf minus 21,3 Mio. € und erzielte im ersten Halbjahr einen ROCE von 17,7 % (Vorjahr: 19,0 %).

Nach der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt Krones die Prognosen für das Gesamtjahr 2026. Das Unternehmen erwartet ein um Währungsumrechnungseffekte bereinigtes Umsatzwachstum von 3 % bis 5 %, eine EBITDA-Marge von 10,7 % bis 11,1 % sowie einen ROCE von 19 % bis 20 %.

Dank des widerstandsfähigen Geschäftsmodells setzte sich die positive Entwicklung von Krones im zweiten Quartal 2026 trotz der anhaltenden und weiter zunehmenden gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten fort. Das Unternehmen bestätigt nach den ersten sechs Monaten die Finanzziele für das Gesamtjahr 2026.

Auftragseingang bleibt robust und legt im ersten Halbjahr um 4,5 % zu

Nach den hohen Kundenbestellungen im ersten Quartal blieb die Investitionsbereitschaft der Krones Kunden von April bis Juni 2026 robust. Mit 1.340,4 Mio. € übertraf der Auftragseingang im zweiten Quartal den Vorjahreswert (1.294,5 Mio. €) um 3,5 %. Damit stieg der Auftragseingang in den ersten sechs Monaten 2026 um 4,5 % auf 2.852,5 Mio. € (Vorjahr: 2.730,4 Mio. €). In der positiven Entwicklung spiegelt sich die grundsätzlich intakte Kundennachfrage wider. Die gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten und die allgemeine Kostenentwicklung beeinflussen aber teilweise die Bestellungen innerhalb des breiten Produkt- und Kundenportfolios von Krones. Dank der international ausgewogenen Kundenstruktur und des umfangreichen Produktangebots konnte das Unternehmen diesen Effekt bislang ausgleichen.

Das Book-to-Bill-Ratio, also das Verhältnis vom Auftragseingang zum Umsatz, erreichte im ersten Halbjahr 2026 den Wert 1,05. Der Auftragsbestand legte von Januar bis Juni um 3,3 % auf 4.328,0 Mio. € zu (31. Dezember 2025: 4.190,4 Mio. €). Mit dem aktuellen Auftragsbestand ist die Auslastung der Produktionskapazitäten im Anlagen- und Projektgeschäft für das Gesamtjahr 2026 weitestgehend gewährleistet.

Um Währungsumrechnungseffekte bereinigter Umsatz steigt um 1,8 %

Trotz der anhaltenden und weiter zunehmenden gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen konnte Krones den Umsatz im zweiten Quartal 2026 steigern. Er legte von April bis Juni um 1,5 % von 1.316,5 Mio. € im Vorjahr auf 1.335,8 Mio. € zu. Nach den ersten sechs Monaten 2026 betrug der Umsatz 2.714,9 Mio. € (Vorjahr: 2.726,5 Mio. €). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Währungsumrechnungseffekte die Erlöse im ersten Halbjahr 2026 mit rund 60 Mio. € belasteten. Bereinigt um diese Effekte stieg der Umsatz von Januar bis Juni 2026 um 1,8 % gegenüber dem Vorjahr. Auf Basis der positiven Entwicklung des Auftragseingangs rechnet Krones damit, dass sich das Wachstum im zweiten Halbjahr beschleunigt.

Krones steigert EBITDA-Marge im ersten Halbjahr auf 10,8 % (Vorjahr: 10,6 %)

Im zweiten Quartal 2026 lagen alle wesentlichen Ertragskennzahlen von Krones höher als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 139,2 Mio. € auf 143,9 Mio. €. Damit verbesserte sich die EBITDA-Marge von 10,6 % auf 10,8 %. Von April bis Juni 2026 erzielte das Unternehmen ein Ergebnis vor Steuern von 99,6 Mio. € (Vorjahr: 97,6 Mio. €) und ein Konzernergebnis von 70,4 Mio. € (69,9 Mio. €).

Von Januar bis Juni 2026 kletterte das EBITDA von 288,5 Mio. € im Vorjahr auf 292,9 Mio. €. Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 10,6 % auf 10,8 %. Damit lag sie nach dem ersten Halbjahr innerhalb des EBITDA-Margenziels für das Gesamtjahr 2026 von 10,7 % bis

11,1 %. Wesentlicher Grund für die gestiegene Ertragskraft von Krones ist die Umsetzung der strategischen Maßnahmen zur Verbesserung der Performance sowie der Kostenstrukturen des Unternehmens. Die Preise für die Maschinen und Anlagen von Krones blieben in den ersten sechs Monaten 2026 stabil.

Insgesamt erwirtschaftete Krones im ersten Halbjahr 2026 ein Konzernergebnis von 138,9 Mio. € (Vorjahr: 145,8 Mio. €). Aus diesem errechnet sich ein Ergebnis je Aktie von 4,39 € (Vorjahr: 4,60 €).

Krones verbessert den Free Cashflow im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr deutlich

Im zweiten Quartal 2026 verbesserte das Unternehmen den um M&A-Aktivitäten bereinigten Free Cashflow deutlich um 97,2 Mio. € von minus 118,5 Mio. € im Vorjahr auf minus 21,3 Mio. €. In den ersten sechs Monaten erwirtschaftete Krones einen Free Cashflow (ohne M&A-Aktivitäten) von minus 30,8 Mio. € (Vorjahr: 46,7 Mio. €).

Krones verfügt weiterhin über eine sehr solide Finanz- und Kapitalstruktur. Ende Juni 2026 lag die Nettoliquidität des Unternehmens, also die liquiden Mittel abzüglich Bankschulden, bei 404,5 Mio. € (Vorjahr: 375,2 Mio. €).

Der ROCE (Return on Capital Employed) lag nach dem ersten Halbjahr 2026 bei 17,7 % (Vorjahr: 19,0 %).

Krones bestätigt die Finanzziele für das Gesamtjahr 2026

Anhaltende und weiter zunehmende gesamtwirtschaftliche Unwägbarkeiten stellen alle Unternehmen vor große Herausforderungen. So ist derzeit nicht vollumfänglich abschätzbar, wie sich der bereits lang andauernde Konflikt im Iran weiterentwickelt und sich auf die Wirtschaft im Nahen Osten und im Weiteren auf die Weltwirtschaft auswirken wird. Eine weitere Unwägbarkeit ist die globale Zollpolitik, die zu einem Rückgang des Welthandels führen könnte. Auch Materialengpässe und Probleme in den weltweiten Lieferketten sowie stark schwankende Rohstoffpreise bleiben Unsicherheitsfaktoren. Alle diese gesamtwirtschaftlichen Risiken beeinflussen das kurzfristige Investitionsverhalten von Teilen der Krones Kunden.

Insgesamt bestätigt das Unternehmen auf Grundlage der aktuell erwarteten Entwicklung der für Krones relevanten Märkte und des positiven ersten Halbjahres die Finanzziele für 2026.

Der Vorstand erwartet im Konzern ein um Währungsumrechnungseffekte bereinigtes Umsatzwachstum von 3 % bis 5 %. Auf Basis operativ steigender Umsätze, einer weiterhin disziplinierten Preisstrategie sowie der kontinuierlichen Umsetzung der Kostenoptimierungsmaßnahmen will Krones die Ertragskraft im laufenden Jahr gegenüber 2025 erneut verbessern. Für 2026 prognostiziert das Unternehmen für den Konzern eine EBITDA-Marge von 10,7 % bis 11,1 %. Für die dritte finanzielle Zielgröße, den ROCE, erwartet Krones im laufenden Jahr einen Wert von 19 % bis 20 %.

Den vollständigen Bericht über das erste Halbjahr 2026 hat Krones im Internet veröffentlicht unter:

https://www.krones.com/media/downloads/Q2_2026_d.pdf

Über Krones

Das Technologieunternehmen Krones mit Hauptsitz in Neutraubling, Deutschland, ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Maschinen und kompletter Anlagen für die Bereiche Prozess-, Abfüll- und Verpackungstechnik. Zusätzliche Produkte und Services der Krones Tochtergesellschaften, wie beispielsweise Lösungen rund um Digitalisierung , Intralogistik sowie das Spritzgießen und Kunststoffrecycling, ergänzen das Produktportfolio. Weltweit beschäftigt Krones mehr als 21.000 Mitarbeitende. Der Konzernumsatz 2025 betrug 5,66 Mrd. Euro. Zum Krones Konzern gehören neben der börsennotierten Krones AG mehr als 100 Tochtergesellschaften und Standorte weltweit.

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