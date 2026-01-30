EQS-News: Kündigung und vorzeitige Rückzahlung

EQS-News: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Kündigung und vorzeitige Rückzahlung



30.01.2026 / 08:29 CET/CEST

MTU Aero Engines AG

Kündigung und vorzeitige Rückzahlung

EUR 500.000.000 0.05 % Wandelschuldverschreibungen, ursprüngliche Fälligkeit 18.03.2027

ISIN: DE000A2YPE76

Common Code: 205305246

WKN: A2YPE7

Die MTU Aero Engines AG (die "Emittentin") hat mit der Pressemeldung vom 08.01.2026 die Inhaber der von ihr mit ursprünglicher Fälligkeit am 18.03.2027 begebenen EUR 500.000.000 0,05 % Wandelschuldverschreibungen (die " Schuldverschreibungen") zu einem Verkaufsangebot gegen Barzahlung für den kompletten Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen zu einem festen Kaufpreis aufgefordert (die "Kaufaufforderung"). Die Kaufaufforderung führte zu einem Rückkauf von Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 464.100.000, entsprechend 92,82 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen über EUR 500.000.000. Begriffe, die hierin nicht anderweitig definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen in den Bedingungen (wie nachstehend definiert) zugewiesen ist.

Infolge der Kaufaufforderung beläuft sich der Betrag der ausstehenden und nicht von der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften gehaltenen Schuldverschreibungen auf EUR 35.900.000, entsprechend 7,18% des ursprünglich begebenen Gesamtnennbetrags. Diese Umstände begründen das Recht der Emittentin, eine vorzeitige Rückzahlung gemäß §5(c) der Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen (die "Bedingungen") vorzunehmen.

Hiermit erklärt die Emittentin heute, am 30.01.2026, unwiderruflich die Kündigung aller ausstehenden Schuldverschreibungen zur Rückzahlung am 06.03.2026 (der "Rückzahlungstag") gemäß § 5(c) der Bedingungen.

Alle ausstehenden Schuldverschreibungen werden am Rückzahlungstag zur festgelegten Stückelung von 100.000 je Schuldverschreibung zuzüglich der bis zum Rückzahlungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen (in Höhe von EUR 48,36 je Schuldverschreibung) zurückgezahlt (der "Kurzer letzter Kupon"); der Kurze letzte Kupon zusammen mit der festgelegten Stückelung werden nachstehend als die "Tilgungszahlung" bezeichnet).

Der letzte Tag, an dem die Wandlungsrechte ausgeübt werden können ist gemäß § 8(a) und Absatz (ii)(y) der Definition des Begriffs "Wandlungszeitraum" der Bedingungen der 20.02.2026.

Die Tilgungszahlung erfolgt nach Maßgabe von § 6(a) der Bedingungen, d.h. die Tilgungszahlungen erfolgen über die Hauptzahlstelle zur Weiterleitung an das Clearingsystem oder nach dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearingsystems außerhalb der Vereinigten Staaten.

Diese Kündigungserklärung ist in deutscher Sprache abgefasst. Eine Übersetzung in die englische Sprache ist beigefügt. Der deutsche Text ist bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die englische Sprache ist unverbindlich.

Börsenzulassung und Zulassung zum Handel: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

München, 30.01.2026

MTU Aero Engines AG