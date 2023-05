EQS-News: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft: Aufsichtsrat

EQS-News: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft: Aufsichtsrat



17.05.2023 / 15:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aufsichtsrat

In der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 wurden die vier Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat für die gemäß Satzung vorgesehene Dauer bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, also bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2026, gewählt. Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus den Herren Dr. Jörg Lehmann, Hans Albert Ruckdeschel, Martin Brümmerhoff und Sebastian Strobl (Anteilseignervertreter) sowie aus Frau Martina Weber und Herrn Thomas Gillich (Arbeitnehmervertreter). Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 17. Mai 2023 Herrn Dr. Jörg Lehmann zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Mitteilende Person:

Markus Stodden, Vorstandssprecher