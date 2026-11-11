EQS-News: KWS verzeichnet guten Start ins Geschäftsjahr 2026/2027 und bestätigt Prognosen

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KWS verzeichnet guten Start ins Geschäftsjahr 2026/2027 und bestätigt Prognosen



11.11.2026 / 07:00 CET/CEST

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Umsatz steigt auf 236,5 (228,2) Mio. € (organisch: +4 %)

Zweistelliger Zuwachs bei Raps (12 %) untermauert führende Marktposition in Europa

Ertragskennziffern saisonbedingt negativ; Vorjahreswerte waren durch positive Sondereffekte maßgeblich geprägt

Prognosen für das Geschäftsjahr 2026/2027 bestätigt

Dr. Jörn Andreas, Finanzvorstand der KWS, kommentierte: „Wir sind insbesondere durch ein starkes Rapsgeschäft operativ gut ins neue Geschäftsjahr gestartet. In einem weiterhin angespannten Agrarumfeld sehen wir uns daher auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen. Dabei bauen wir auf eine starke Bilanz: Wir haben im Berichtsquartal eine wesentliche Darlehenstranche von über 100 Mio. € vollständig aus vorhandener Liquidität zurückgezahlt. Das unterstreicht unsere hohe Finanzkraft und stärkt unser finanzielles Profil.“



Wesentliche Kennzahlen im Überblick

in Mio. € Q1 2026/27 Q1 2025/26 Umsatz 236,5 228,2 EBITDA –27,1 4,8 EBIT –53,0 –20,9 Finanzergebnis –1,7 6,9 Ergebnis vor Steuern –54,7 –14,0 Ertragsteuern –17,0 –4,2 Ergebnis nach Steuern –37,7 –9,8 Ergebnis je Aktie in € –1,14 –0,30

Geschäftsentwicklung Q1 2026/2027

Der Umsatz der KWS Gruppe stieg im ersten Quartal 2026/2027 um 3,6 % auf 236,5 (228,2) Mio. €. Auf vergleichbarer Basis (ohne Währungs- und Portfolioeffekte) entspricht dies einem Anstieg um 3,9 %. Wesentlich hierfür war die positive Geschäftsentwicklung in den Segmenten Getreide und Gemüse.

Die Ertragskennziffern der KWS Gruppe für das erste Quartal fallen saisonbedingt negativ aus. Das Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug -27,1 (4,8, ohne Sondereffekt –24,2) Mio. €, das Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) belief sich auf -53,0 (–20,9 bzw. ohne Sondereffekt auf –49,9) Mio. €. Im Vorjahreszeitraum enthielten die beiden Kennzahlen einen positiven Sondereffekt aus der Veräußerung von Lizenzrechten im Rahmen des Verkaufs des nordamerikanischen Maisgeschäftes von 29,0 Mio. €.

Das Finanzergebnis ging aufgrund eines geringeren Beteiligungsergebnisses von 0,0 (7,7) Mio. € auf -1,7 (6,9) Mio. € zurück. Im Vorjahreszeitraum enthielt das Beteiligungsergebnis einen positiven Abgangseffekt von 7,7 Mio. € aus dem Verkauf der Anteile an den Joint Ventures des nordamerikanischen Maisgeschäfts. Das Ergebnis vor Steuern betrug -54,7 (–14,0) Mio. €. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf -17,0 (–4,2) Mio. €. Daraus resultierte ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von -37,7 (–9,8) Mio. € bzw. -1,14 (-0,30) € je Aktie.

Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 59,6 (57,7) %, die Nettoverschuldung ging auf 104,3 (119,0) Mio. € zurück.

Geschäftsentwicklung nach Segmenten

Das Segment Zuckerrüben erwirtschaftet den wesentlichen Teil des Jahresumsatzes zur Frühjahrsaussaat in Europa und Nordamerika erst im dritten Geschäftsquartal (Januar – März). Der Umsatz lag im Berichtsquartal mit 33,6 (34,3) Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Das Segmentergebnis (EBITDA) ist im ersten Geschäftsquartal turnusgemäß negativ und betrug –41,3 (-30,5) Mio. €.

Das Segment Mais erzielt den wesentlichen Teil des Jahresumsatzes zur Frühjahrsaussaat in Europa erst im dritten Geschäftsquartal (Januar – März). In der Berichtsperiode lag der Umsatz bei 6,6 (7,5) Mio. €. Das Segmentergebnis (EBITDA) ist im ersten Geschäftsquartal turnusgemäß negativ und belief sich auf –30,1 (–1,0, ohne Sondereffekt –30,0) Mio. €. Im Vorjahreszeitraum war im Segmentergebnis ein positiver Sondereffekt aus der Veräußerung von Lizenzrechten im Rahmen des Verkaufs des nordamerikanischen Maisgeschäfts von 29,0 Mio. € enthalten.

Das Segment Getreide steigerte den Umsatz im Berichtsquartal auf 180,1 (172,1) Mio. €. Das Geschäft mit Rapssaatgut verzeichnete einen deutlichen Umsatzzuwachs von 12 %, während der Umsatz mit Roggensaatgut leicht um 2 % zurückging. Der deutliche Anstieg im Rapsgeschäft war im Wesentlichen auf unser leistungsfähiges Sortenportfolio und positive Marktbedingungen zurückzuführen. Umsatzzuwächse erzielten wir insbesondere in Deutschland sowie Südosteuropa. Das Segmentergebnis (EBITDA) stieg auf 84,3 (77,9) Mio. €.

Im Segment Gemüse stieg der Umsatz um 16 % auf 15,3 (13,2) Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf einen höheren Umsatz mit Spinatsaatgut zurückzuführen. Zu dieser positiven Entwicklung trugen insbesondere höhere Umsätze mit Bundspinat sowie mit Baby-Leaf-Spinat in Europa bei. Das Segmentergebnis (EBITDA) war mit –7,9 (–6,9) Mio. € infolge der planmäßigen Aufwendungen für den Ausbau der Gemüsezüchtung wie im Vorjahreszeitraum negativ.

Die Umsatzerlöse im Segment Corporate, die im Wesentlichen durch die landwirtschaftlichen Betriebe von KWS in Deutschland, Frankreich und Polen erzielt werden, erreichten 0,9 (1,2) Mio. €. Das Segmentergebnis (EBITDA) betrug –32,1 (–34,7) Mio. €. Da im Segment Corporate sämtliche übergreifenden Kosten für die zentralen Funktionen der KWS Gruppe sowie grundlegende Forschungsaufwendungen abgebildet werden, fällt das Segmentergebnis regelmäßig negativ aus.

Prognosen für das Geschäftsjahr 2026/2027 bestätigt

KWS geht unter der Voraussetzung eines sich erholenden Agrarumfelds für das Geschäftsjahr 2026/2027 weiterhin von einem Umsatzwachstum (auf vergleichbarer Basis, ohne Währungs- und Portfolioeffekte) von ca. 3 % im Vergleich zum Vorjahr aus. Die EBITDA-Marge erwartet KWS in Übereinstimmung mit den Mittelfristzielen in einer Bandbreite von 19 – 20 %.

Über KWS

KWS ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Etwa 5.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter* in mehr als 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2025/2026 einen Umsatz von rund 1,63 Mrd. Euro. Seit 170 Jahren wird KWS als Familienunternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Zuckerrüben-, Mais-, Getreide-, Gemüse-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirtinnen und Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025/2026 ca. 340 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung.

*ohne Saisonarbeitskräfte

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