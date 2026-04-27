EQS-News: LAIQON AG berichtet erstmalig TOP-KPI Q1 2026 ggü. Vorjahresquartal

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LAIQON AG berichtet erstmalig TOP-KPI Q1 2026 ggü. Vorjahresquartal



27.04.2026 / 09:58 CET/CEST

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LAIQON AG berichtet erstmalig TOP-KPI Q1 2026 ggü. Vorjahresquartal

AuM steigen um 49 % auf rd. 9,8 Mrd. EUR (Q1 2025: 6,6 Mrd.EUR)

(Q1 2025: 6,6 Mrd.EUR) Umsatzerlöse steigen um 63 % auf 10,6 Mio. EUR (Q1 2025: 6,5 Mio. EUR)

(Q1 2025: 6,5 Mio. EUR) EBITDA steigt um 1,59 Mio. EUR auf -1,18 Mio. EUR (Q1 2025: –2,77Mio.EUR)

Hamburg, 27. April 2026

AuM steigen um 49 % auf rd. 9,8 Mrd. EUR (Q1 2025: 6,6 Mrd. EUR)

Der Premium Wealth Spezialist LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A12UP29) veröffentlicht heute erstmals seine nicht geprüften Ergebnisse (TOP-KPI) für Q1 2026. Die Ergebnisse bestätigen die operative Beschleunigung des eingeschlagenen Wachstumspfads.

Die Entwicklung des verwalteten Vermögens, der Assets under Management (AuM) des LAIQON-Konzerns, zeigte weiterhin eine hohe Wachstumsdynamik. Zum 31. März 2026 stiegen die AuM über alle drei Geschäftssegmente hinweg auf 9,75 Mrd. EUR (Q1 2025: 6,56 Mrd. EUR). Dies entspricht einem Zuwachs von 48,6 % bzw. 3,19 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal.

Dabei entfielen folgende AuM auf die Segmente:

rd. 7,33 Mrd. EUR auf Asset Management (Q1 2025: 4,20 Mrd. EUR),

auf (Q1 2025: 4,20 Mrd. EUR), rd. 1,46 Mrd. EUR auf Wealth Management (Q1 2025: 1,65 Mrd. EUR) sowie

auf (Q1 2025: 1,65 Mrd. EUR) sowie rd. 0,96 Mrd. EUR auf Digital Wealth (Q1 2025: 0,71 Mrd. EUR).

Neben der Übernahme des MainFirst-Portfolios in Höhe von 2,10 Mrd. EUR belief sich das organische AuM-Wachstum auf 1,70 Mrd. EUR. Davon entfielen rund 1,40 Mrd. EUR (rd. 82 %) auf Nettozuflüsse aus Vertriebsaktivitäten sowie rund 0,30 Mrd. EUR (rd. 18 %) auf positive Performanceeffekte. Der Wegfall eines einzelnen institutionellen Mandats (europäischer Staatsfonds) in Q4 2025 in Höhe von rund 0,62 Mrd. EUR konnte damit vollumfänglich kompensiert werden.

Die Entwicklung unterstreicht durch die Diversifikation die Stabilität der LAIQON-Plattform sowie die zunehmende Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

AuM Digital Wealth erstmals über 1,0 Mrd. EUR in 04/2026

Trotz eines herausfordernden Kapitalmarktumfelds im Februar und März 2026, das insbesondere durch die Kriegshandlungen im Nahen Osten belastet war, zeigte sich eine rasche Markterholung. Zum 15. April 2026 beliefen sich die AuM des LAIQON-Konzerns bereits wieder auf 10,12 Mrd. EUR.

Besonders dynamisch entwickelte sich dabei das Segment Digital Wealth, dessen verwaltetes Vermögen mit 1,03 Mrd. EUR erstmals die Schwelle von 1 Mrd. EUR überstieg. Im Geschäftssegment LAIQON Asset Management verwaltet die LAIQON AG aktuell rd. 7,71 Mrd. EUR, im Geschäftssegment LAIQON Wealth Management rd. 1,40 Mrd. EUR.

Umsatzerlöse steigen um 63 % auf 10,6 Mio. EUR (Q1 2025: 6,5 Mio. EUR)

Die vorläufigen Bruttoumsatzerlöse des LAIQON-Konzerns stiegen zum Q1 2026 auf 10,56 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal (Q1 2025: 6,5 Mio. EUR).

Dabei entfielen folgende Bruttoumsatzerlöse auf die Segmente:

rd. 7,24 Mio. EUR auf Asset Management (Q1 2025: 3,55 Mio. EUR),

auf (Q1 2025: 3,55 Mio. EUR), rd. 2,03 Mio. EUR auf Wealth Management (Q1 2025: 1,96 Mio.EUR),

auf (Q1 2025: 1,96 Mio.EUR), rd. 0,73 Mio. EUR auf Digital Wealth (Q1 2025: 0,60 Mio.EUR) sowie

auf (Q1 2025: 0,60 Mio.EUR) sowie rd. 0,56 Mio. EUR auf Group (Q1 2025: 0,40 Mio. EUR).

Das starke Wachstum von 104 % im Asset Management resultierte aus laufenden Managementvergütungen und Performance Fees sowie aus der seit August 2025 voll ertragswirksamen Integration der MainFirst-Transaktion. Der Anstieg von 22 % im Digital Wealth reflektiert den nun beschleunigenden Umsatzeffekt aus der laufenden Skalierung der Digital-Wealth-Plattform.

EBITDA steigt um 1,59 Mio. EUR auf -1,18 Mio. EUR (Q1 2025: -2,77Mio.EUR)

Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) für Q1 2026 verbesserte sich deutlich und wird voraussichtlich bei rd. -1,18 Mio. EUR liegen. Gegenüber dem Vorjahresquartal (-2,77 Mio.EUR) entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von rd. 1,59 Mio.EUR.

„Wir sind mit den plangemäßen Ergebnissen des ersten Quartals 2026 trotz des Irankriegs sehr zufrieden. Auch in volatilen Marktphasen sind wir sowohl mit den KI-Lösungen als auch mit unserem weiteren Produkt- und Lösungsportfolio gut aufgestellt“, sagt Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG. „Wir profitieren dabei von der Skalierung des aufgebauten eigenen Vertriebs und der Großprojekte mit renommierten Partnern. Diese ziehen jetzt kontinuierlich kräftig an und sorgen inzwischen für einen stetigen Ausbau unserer Assetbasis. Auch der erfolgreiche Abschluss der Barkapitalerhöhung, wie bereits am 15. April gemeldet, unterstützt unseren positiven Ausblick für dieses Geschäftsjahr.“

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,12 Mrd. EUR (Stand: 15.04.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement , über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

Kontakt:LAIQON AGHendrik DunckerIR/PRAn der Alster 4220099 HamburgTel: +49-40-325678-145Mail: ir@laiqon.com