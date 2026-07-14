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14.07.2026 07:58:23

EQS-News: LAIQON AG steigert AuM im H1 2026 auf 11,0 Mrd. EUR – Digital Wealth als Wachstumstreiber mit einem Anstieg um 56 % auf 1,3 Mrd. EUR

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Sonstiges
LAIQON AG steigert AuM im H1 2026 auf 11,0 Mrd. EUR – Digital Wealth als Wachstumstreiber mit einem Anstieg um 56 % auf 1,3 Mrd. EUR

14.07.2026 / 07:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

LAIQON AG steigert AuM im H1 2026 auf 11,0 Mrd. EUR – Digital Wealth als Wachstumstreiber mit einem Anstieg um 56 % auf 1,3 Mrd. EUR

  • YoY-AuM-Wachstum Konzern um 4,0 Mrd. EUR auf 11,0 Mrd. EUR (H1 2025: 7,0 Mrd. EUR, +57 %)
  • YTD-AuM-Wachstum Konzern organisch um 1,0 Mrd. EUR auf 11,0 Mrd. EUR (FY 2025: 10,0 Mrd. EUR, +10 %)
  • YTD-AuM-Wachstum Digital Wealth organisch um 0,5 Mrd. EUR auf 1,3 Mrd. EUR (FY 2025: 0,8 Mrd. EUR, +56 %)

Hamburg, 14. Juli 2026

YoY-AuM-Wachstum Konzern um 4,0 Mrd. EUR auf 11,0 Mrd. EUR (H1 2025: 7,0 Mrd. EUR, +57 %)

Der Premium Wealth Spezialist LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A12UP29) veröffentlicht heute erste vorläufige Top-KPIs für H1 2026. Die positive AuM-Entwicklung gegenüber dem Stichtag 30. Juni 2025 bestätigt die operative Beschleunigung der Wachstumsstrategie.

Zum 30. Juni 2026 stiegen die Gesamt-AuM aller drei Geschäftssegmente auf 11,0 Mrd. EUR (H1 2025: 7,0 Mrd. EUR). Dies entspricht einem Zuwachs von 56,9 % bzw. 4,0 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahreshalbjahr.

Dabei entfielen folgende AuM auf die drei Segmente:

  • 8,22 Mrd. EUR auf Asset Management (H1 2025: 4,71 Mrd. EUR),
  • 1,50 Mrd. EUR auf Wealth Management (H1 2025: 1,65 Mrd. EUR) sowie
  • 1,30 Mrd. EUR auf Digital Wealth (H1 2025: 0,66 Mrd. EUR).

Neben der Übernahme des MainFirst-Portfolios in Höhe von 2,10 Mrd. EUR zum 01. August 2025 belief sich das organische Netto-AuM-Wachstum des Segments Asset Management auf rd. 1,41 Mrd. EUR. Der Wegfall eines einzelnen institutionellen Mandats (europäischer Staatsfonds) in Q4 2025 in Höhe von rund 0,62 Mrd. EUR konnte dabei vollumfänglich kompensiert werden.

Im Segment Wealth Management kam es im H1 2026 zu einer strategischen Bereinigung der Kundenstruktur und damit verbundenen Mittelabflüssen. Mit dem im Juli 2026 erfolgten deutlichen Berateraufbau wird auch in diesem Segment ein starkes Netto-AuM-Wachstum eingeleitet, das sich bereits im H2 2026 zeigen soll.

Im Segment Digital Wealth haben sich die AuM im Vorjahresvergleich nahezu verdoppelt (+97 %). Größter Wachstumstreiber war im Segment das Wealth Tech LAIC, auf das mit rd. 507 Mio. EUR Anstieg bereits 79 % des Segmentwachstums entfielen.

Die Entwicklung unterstreicht die Diversifikation und die Stabilität der LAIQON-Plattform sowie die zunehmende Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

YTD-AuM-Wachstum Konzern organisch um rd. 1,0 Mrd. EUR auf 11,0 Mrd. EUR (FY 2025: 10,0 Mrd. EUR, +10 %)

Die AuM verteilten sich gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2025 wie folgt auf die Segmente:

  • 8,22 Mrd. EUR auf Asset Management (FY 2025: 7,49 Mrd. EUR),
  • 1,50 Mrd. EUR auf Wealth Management (FY 2025: 1,66 Mrd. EUR) sowie
  • 1,30 Mrd. EUR auf Digital Wealth (FY 2025: 0,83 Mrd. EUR).

Das Wachstumssegment Digital Wealth hat sein Netto-AuM-Wachstum im H1 2026 gegenüber dem H2 2025 annähernd um den Faktor 2,7 auf 465 Mio. EUR beschleunigt (H2 2025: +174 Mio. EUR) und trug damit erstmals signifikant zum Konzernwachstum bei. Das Segment erwirtschaftete damit rund 45 % des Konzern-AuM-Wachstums im H1 2026. Eine weitere Zunahme dieses Beitrags wird im H2 2026 erwartet.

Die Entwicklung der einzelnen Bereiche des Segments Digital Wealth zum 30. Juni 2026 wird nachfolgend gesondert erläutert.

YTD-AuM-Wachstum Digital Wealth organisch um rd. 0,5 Mrd. EUR auf 1,3 Mrd. EUR (FY 2025: 0,8 Mrd. EUR, +56 %)

  • 0,60 Mrd. EUR auf LAIC White Label (FY 2025: 0,27 Mrd. EUR),
  • 0,09 Mrd. EUR auf LAIC AI-Fonds (FY 2025: 0,04 Mrd. EUR) sowie
  • 0,60 Mrd. EUR auf growney (FY 2025: 0,52 Mrd. EUR).

Die Wachstumsbeschleunigung zeigte sich dabei in allen drei Bereichen: White-Label-Partnerschaften erreichten ein Netto-AuM-Wachstum im H1 2026 von rd. 334 Mio. EUR (H2 2025: +117 Mio. EUR), die LAIC AI-Fonds von rd. 50 Mio. EUR (H2 2025: +4 Mio. EUR) und growney von rd. 80 Mio. EUR (H2 2025: +53 Mio. EUR).

„Wir sind mit der Entwicklung der AuM im H1 2026 sehr zufrieden“, sagt Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG. „Besonders erfreulich verläuft die Dynamik im White-Label-Partnergeschäft, das zunehmend sichtbar zur Skalierung unserer Plattform beiträgt. Unser Wachstumssegment Digital Wealth hat seine AuM innerhalb eines Jahres nahezu verdoppelt – allein im H1 2026 kamen rd. 56 % hinzu. Mit den weiteren geplanten Wachstumsinitiativen im H2 2026 in allen drei Geschäftssegmenten sehen wir uns aktuell auf einem guten Weg, unser avisiertes AuM-Ziel von 12 Mrd. EUR im Jahr 2026 zu erreichen. Unterstützt wird dies durch die stringente Umsetzung unseres laufenden Restrukturierungsprogrammes im H1 2026 mit dem Ziel einer Cost-Income-Ratio von 70 % für 2027.“

Die vorläufigen Bruttoumsatzerlöse sowie das vorläufige operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) unter Berücksichtigung von Restrukturierungsaufwendungen im H1 2026 werden voraussichtlich am 12. August veröffentlicht. Die Veröffentlichung des gesamten Halbjahresberichtes 2026 erfolgt am 28. August 2026.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 11,0 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

Kontakt:
LAIQON AG
Hendrik Duncker
IR/PR
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Mail: ir@laiqon.com

14.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0
Fax: +49 (0)40 32 56 78-99
E-Mail: info@laiqon.com
Internet: https://laiqon.com
ISIN: DE000A12UP29
WKN: A12UP2
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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