EQS-News: LAIQON AG: Verbesserung der Kapitalstruktur mit Konzernfinanzierung 2026/31

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LAIQON AG: Verbesserung der Kapitalstruktur mit Konzernfinanzierung 2026/31



28.05.2026 / 16:52 CET/CEST

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LAIQON AG: Verbesserung der Kapitalstruktur mit Konzernfinanzierung 2026/31

Debt/Equity Swap im Gesamtvolumen von 13,4 Mio. EUR



Hamburg, 28. Mai 2026

Debt/Equity Swap im Gesamtvolumen von 13,4 Mio. EUR

Im Rahmen der Konzernfinanzierung 2026/31 (siehe auch Ad-hoc-Mitteilung und Corporate News vom 29.03.2026 sowie 15.04.2026) hat die LAIQON AG („Gesellschaft“, ISIN: DE000A12UP29) die angekündigte gemischte Sachkapitalerhöhung als weitere Maßnahme durchgeführt und damit ihre Finanzierungsstruktur sowie ihre finanzielle Flexibilität weiter verbessert.

Insgesamt haben ausgewählte Investoren der Wandelschuldverschreibung 2023/2027 (ISIN DE000A30V885), der Wandelschuldverschreibung 2023/2028 (ISIN DE000A351P38) sowie der Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFUP9) ihre bestehenden Teilschuldverschreibungen mit einem Gesamtbetrag von bisher rd. 13,4 Mio. EUR eingebracht. Hierzu gehört auch das Family Office von Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG.

Sachkapitalerhöhung zu 6,25 EUR/Aktie für 10,7 Mio. EUR Einlagen

Hiervon wurden rd. 10,7 Mio. EUR gegen die Ausgabe von 1.709.440 neuen Aktien zu einem Ausgabekurs von 6,25 EUR je Aktie in Eigenkapital umgewandelt.

Der verbleibende Betrag von rund 2,7 Mio. EUR wurde im Rahmen eines Tauschs in insgesamt 2.715 Teilschuldverschreibungen der neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN DE000A460QG9) eingebracht und damit bis 2031 prolongiert.

Dazu Dipl.-Ing Achim Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG: „Mein besonderer Dank gilt unseren Anleiheinvestoren, die mit ihrer Teilnahme am Debt/Equity Swap zu einem Preis deutlich oberhalb des aktuellen Kursniveaus der LAIQON-Aktie ein starkes Vertrauen in unsere weitere Entwicklung gezeigt haben. Mein Family Office hat im Rahmen der Sachkapitalerhöhung dabei neue Aktien in Höhe von rund 3,3 Mio. EUR gezeichnet.“

Die gemischte Sachkapitalerhöhung führt zu einer Erhöhung des Grundkapitals von 22.680.992,00 EUR auf 24.390.432,00 EUR.

Der Debt/Equity Swap und die damit verbundenen vorzeitigen Tilgungen reduzierten das Volumen der beiden Wandelschuldverschreibungen sowie der Anleihe 2025/2030 signifikant. Die verbleibenden Restbeträge der bestehenden Finanzinstrumente stellen sich aktuell wie folgt dar:

Wandelschuldverschreibung 2023/2027: rd. 3,1 Mio. EUR (bislang: rd. 5,0 Mio. EUR)

Wandelschuldverschreibung 2023/2028: rd. 13,0 Mio. EUR (bislang: rd. 20,0 Mio. EUR)

Unternehmensanleihe 2025/2030: rd. 6,3 Mio. EUR (bislang: rd. 10,8 Mio. EUR).

Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit für ausgewählte Investoren zum Tausch der Wandelschuldverschreibungen 2023/2027 und 2023/2028 in die neue Unternehmensanleihe 2026/2031.

Kapitalmaßnahmen erhöhen Eigenkapital um rd. 17,3 Mio. EUR

Die bereits abgeschlossene Barkapitalerhöhung mit einem Bruttomittelzufluss von rd. 6,6 Mio. EUR sowie die Sachkapitalerhöhung in Höhe von rd. 10,7 Mio. EUR stärken die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft insgesamt um rd. 17,3 Mio. EUR. Damit wird die Bilanzstruktur und Eigenkapitalquote der LAIQON AG deutlich verbessert.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,12 Mrd. EUR (Stand: 15.04.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement , über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

Kontakt:LAIQON AGHendrik DunckerIR/PRAn der Alster 4220099 HamburgTel: +49-40-325678-145Mail: ir@laiqon.com