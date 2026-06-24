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24.06.2026 07:59:43

EQS-News: LEG Immobilien SE: Aktionäre reinvestieren 63,1 Mio. EUR über Aktiendividende — Annahmequote von 28,6 %

EQS-News: LEG Immobilien SE / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung
LEG Immobilien SE: Aktionäre reinvestieren 63,1 Mio. EUR über Aktiendividende — Annahmequote von 28,6 %

24.06.2026 / 07:59 CET/CEST
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LEG Immobilien SE: Aktionäre reinvestieren 63,1 Mio. EUR über Aktiendividende — Annahmequote von 28,6 %
Die LEG Immobilien SE hat ihre Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Während der Bezugsfrist vom 28. Mai bis 15. Juni 2026 haben sich Aktionäre mit rund 28,6 % der dividendenberechtigten Aktien dafür entschieden, ihre Dividende in Form neuer Aktien anstelle einer Barauszahlung zu erhalten.

Infolgedessen verbleiben rund 63,1 Mio. EUR an Dividendenkapital im Unternehmen, wodurch die Eigenkapitalbasis der LEG gestärkt wird.

Auf Grundlage der Annahmequote werden 1.277.672 neue Aktien ausgegeben. Die Gesamtzahl der LEG-Aktien erhöht sich damit um rund 1,7 % auf 76.848.472 Aktien.

Die Einbuchung der neuen Aktien in die Depots der Aktionäre und die Einbeziehung der neuen Aktien in die Notierung der bestehenden Aktien der LEG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse werden voraussichtlich am 6. Juli 2026 erfolgen. Die Bardividende sowie etwaige Spitzenbeträge werden voraussichtlich ebenfalls am 6. Juli 2026 ausgezahlt.

24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: LEG Immobilien SE
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0) 211 / 4568 - 0
E-Mail: ir@leg-se.com
Internet: www.leg-se.com
ISIN: DE000LEG1110
WKN: LEG111
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart (Freiverkehr Plus), Tradegate BSX
EQS News ID: 2352474

 
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2352474  24.06.2026 CET/CEST

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