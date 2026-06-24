EQS-News: LEG Immobilien SE: Aktionäre reinvestieren 63,1 Mio. EUR über Aktiendividende — Annahmequote von 28,6 %

EQS-News: LEG Immobilien SE / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung

LEG Immobilien SE: Aktionäre reinvestieren 63,1 Mio. EUR über Aktiendividende — Annahmequote von 28,6 %



24.06.2026 / 07:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED KINGDOM (OTHER THAN TO QUALIFIED INVESTORS), THE UNITED STATES, CANADA (OTHER THAN TO EXISTRING SHAREHOLDERS WITH A “REGISTERED ADDRESS” IN CANADA), AUSTRALIA OR JAPAN.



These materials are not an offer or the solicitation of an offer for the sale or subscription of the shares of LEG Immobilien SE in the United States of America or any other jurisdiction where it would be unlawful to do so. In particular, the subscription rights were not to be exercised in the United States except by, and the subscription rights and the shares referred to herein (the “Securities”) may not, at any time, be offered, sold, exercised, pledged or transferred to or within the United States of America except to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act”) due to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. LEG Immobilien SE has not registered and does not intend to register the Securities under the Securities Act. LEG Immobilien SE will not publicly offer the Securities in the United States of America.



LEG Immobilien SE: Aktionäre reinvestieren 63,1 Mio. EUR über Aktiendividende — Annahmequote von 28,6 %

Die LEG Immobilien SE hat ihre Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Während der Bezugsfrist vom 28. Mai bis 15. Juni 2026 haben sich Aktionäre mit rund 28,6 % der dividendenberechtigten



Infolgedessen verbleiben rund 63,1 Mio. EUR an Dividendenkapital im Unternehmen, wodurch die Eigenkapitalbasis der LEG gestärkt wird.



Auf Grundlage der Annahmequote werden 1.277.672 neue Aktien ausgegeben. Die Gesamtzahl der LEG-Aktien erhöht sich damit um rund 1,7 % auf 76.848.472 Aktien.



Die Einbuchung der neuen Aktien in die Depots der Aktionäre und die Einbeziehung der neuen Aktien in die Notierung der bestehenden Aktien der LEG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse werden voraussichtlich am 6. Juli 2026 erfolgen. Die Bardividende sowie etwaige Spitzenbeträge werden voraussichtlich ebenfalls am 6. Juli 2026 ausgezahlt. Die LEG Immobilien SE hat ihre Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Während der Bezugsfrist vom 28. Mai bis 15. Juni 2026 haben sich Aktionäre mit rund 28,6 % der dividendenberechtigten Aktien dafür entschieden, ihre Dividende in Form neuer Aktien anstelle einer Barauszahlung zu erhalten.Infolgedessen verbleiben rund 63,1 Mio. EUR an Dividendenkapital im Unternehmen, wodurch die Eigenkapitalbasis der LEG gestärkt wird.Auf Grundlage der Annahmequote werden 1.277.672 neue Aktien ausgegeben. Die Gesamtzahl der LEG-Aktien erhöht sich damit um rund 1,7 % auf 76.848.472 Aktien.Die Einbuchung der neuen Aktien in die Depots der Aktionäre und die Einbeziehung der neuen Aktien in die Notierung der bestehenden Aktien der LEG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse werden voraussichtlich am 6. Juli 2026 erfolgen. Die Bardividende sowie etwaige Spitzenbeträge werden voraussichtlich ebenfalls am 6. Juli 2026 ausgezahlt.

24.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News