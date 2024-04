EQS-News: Legal Finance SE: Hunderte Klagen gegen illegale Online-Casinos - Gericht sieht Verbraucher im Recht

Emittent / Herausgeber: Legal Finance SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vertriebsergebnis

17.04.2024 / 07:30 CET/CEST

Der Prozessfinanzierer Legal Finance SE aus Frankfurt, Tochtergesellschaft der börsennotierten Nakiki SE (WKN WNDL30), geht massiv gegen Online-Casinos vor: Denn die meisten Online-Casinos sind nach aktueller deutscher Rechtsprechung bis 2021 illegal gewesen und müssen den Spielern sämtliche Verluste der letzten Jahre erstatten. Geschädigte können so durch Legal Finance das gesamte verspielte Geld auf dem Rechtsweg zurückerhalten. Viele Spieler haben in den letzten Jahren zehntausende oder hunderttausende Euro beim Online-Poker oder bei Sportwetten verloren. Hier kommt Legal Finance ins Spiel: Legal Finance finanziert Klagen vor deutschen Gerichten gegen die Casino-Anbieter und kümmert sich mit spezialisierten Verbraucherschutzkanzleien um die komplette Abwicklung des Gerichtsverfahrens. Die Erfolgsaussichten sind gut: Deutsche Gerichte haben bereits diverse Online-Casinos zur Rückerstattung verpflichtet. Im März 2024 teilte der Bundesgerichtshof (BGH) die Rechtsansicht von Legal Finance - nämlich dass die meisten Online-Casinos illegal waren und die Spielverluste an die Geschädigten erstattet werden müssen. Legal Finance ist in jedem Fall mit ca. 40% am Prozesserfolg beteiligt. Der durchschnittliche Streitwert beträgt 30.000 - 50.000 EUR. Legal Finance plant vorerst, bis zu 100 Fälle monatlich zu finanzieren und beabsichtigt, dieses Volumen stark auszubauen. Legal Finance akquiriert die Fälle über eine Zusammenarbeit mit den Kanzleien, außerdem können sich Geschädigte über eigens eingerichtete Webseiten direkt an Legal Finance wenden. Legal Finance SE

LEI: 391200W89Q4BYWJ9VZ03 Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderem über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf) und die Legal Finance Processing Ltd. (London). Legal Finance ist eine Tochtergesellschaft der börsennotierten Nakiki SE (Börse Frankfurt, WKN WNDL30), zukünftig Legal Finance Holding SE.

