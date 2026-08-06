EQS-News: Leifheit AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026 und legt mit Performanceprogramm FOCUS die Grundlage für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft  

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Leifheit AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026 und legt mit Performanceprogramm FOCUS die Grundlage für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft



06.08.2026 / 07:40 CET/CEST

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Leifheit AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026 und legt mit Performanceprogramm FOCUS die Grundlage für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft

Performanceprogramm FOCUS führt zu nachhaltigen Kostenvorteilen von jährlich rund 7,5 Mio. EUR; Umsetzung führt zu Sondereffekten von insgesamt bis zu 9,6 Mio. EUR, davon etwa 5,4 Mio. EUR ergebniswirksam im zweiten Halbjahr 2026

Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 erreicht 116,3 Mio. EUR

Bruttomarge erneut deutlich auf 46,2 Prozent gesteigert

Konzern-EBIT bei -2,7 Mio. EUR, beeinflusst durch geringere Umsätze sowie höhere Marketing- und Logistikaufwendungen

Innovationen in den Kernkategorien und Vermarktungsinitiativen werden zusätzliche Wachstumsimpulse in der zweiten Jahreshälfte liefern

Konzernprognose 2026 durch schwächeres Marktumfeld sowie Sondereffekte aus FOCUS-Programm beeinflusst

Nassau, 6. August 2026 – Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat im ersten Halbjahr 2026 sowohl ihre strategischen Wachstumsinitiativen als auch die strukturelle Weiterentwicklung des Unternehmens konsequent vorangetrieben.

Mit dem Performanceprogramm FOCUS hat der Vorstand die Grundlage für eine nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft des Konzerns geschaffen. Das Programm umfasst insbesondere die Einführung eines neuen Organisations- und Steuerungsmodells, die Straffung der Konzernstrukturen, die gezielte Digitalisierung zentraler Prozesse sowie die Reduzierung von Stellen. Bereits im Geschäftsjahr 2027 wird mit ersten positiven Effekten gerechnet und ab dem Geschäftsjahr 2028 mit dauerhaft wiederkehrenden jährlichen Kosteneinsparungen von etwa 7,5 Mio. EUR.

Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erläutert: „Mit FOCUS nehmen wir umfassende organisatorische Veränderungen vor, um den Leifheit-Konzern einfacher, schneller und kundenorientierter aufzustellen. Damit verbessern wir nachhaltig unsere Wettbewerbsfähigkeit und schaffen die Grundlage für profitables Wachstum und eine höhere Ertragskraft in den kommenden Jahren. Gleichzeitig investieren wir weiter gezielt in unsere Marken, Innovationen und Kundenbeziehungen, um die Voraussetzungen für nachhaltiges profitables Wachstum zu schaffen.“

Das erste Halbjahr 2026 war geprägt von einem anhaltend schwierigen Marktumfeld und einer ausgeprägten Konsumzurückhaltung im Non-Food-Bereich in vielen europäischen Märkten. Vor diesem Hintergrund erzielte der Leifheit-Konzern in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 116,3 Mio. EUR (Vorjahr: 123,4 Mio. EUR), ein Rückgang von 5,8 Prozent. Das Segment Household erreichte einen Umsatz von 97,8 Mio. EUR (Vorjahr: 104,9 Mio. EUR) und das Segment Wellbeing 5,2 Mio. EUR (Vorjahr: 5,9 Mio. EUR), während das Segment Private Label mit 13,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zulegte (Vorjahr: 12,6 Mio. EUR).

Alexander Reindler erklärt: „Wir treiben neben der strukturellen Transformation des Konzerns unsere Wachstumsstrategie konsequent voran. Regelmäßige Produktinnovationen und die gezielte Weiterentwicklung unseres Sortiments sind dabei ein wesentlicher Hebel. Mit Produktinnovationen wie dem SUPERDUSTER zeigt sich, dass Innovationen mit klarem Verbrauchernutzen auch in einem sehr schwierigen Marktumfeld erfolgreich wachsen können. Dies bestätigt den eingeschlagenen strategischen Kurs, unser margenstarkes Kerngeschäft konsequent weiterzuentwickeln.“

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der Leifheit-Konzern ein Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) von -2,7 Mio. EUR, nach 2,0 Mio. EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Konzern-EBIT wurde insbesondere durch niedrigere Deckungsbeiträge infolge des Umsatzrückgangs sowie höhere Marketing- und Logistikaufwendungen belastet. Nach Steuern verzeichnete der Konzern ein Periodenergebnis von -2,4 Mio. EUR für das erste Halbjahr 2026 (Vorjahr: 1,0 Mio. EUR).

Positiv wirkte sich im ersten Halbjahr 2026 die erneut verbesserte Bruttomarge aus, die den Ergebnisrückgang teilweise kompensieren konnte. Sie stieg deutlich um 2,4 Prozentpunkte auf 46,2 Prozent (Vorjahr: 43,8 Prozent). Wesentliche Treiber waren Produktivitäts- und Effizienzverbesserungen sowie ein verbesserter Produkt- und Kundenmix.

Der Free Cashflow verbesserte sich gegenüber dem Ende des ersten Quartals von -11,7 Mio. € auf -7,3 Mio. € zum 30. Juni 2026 (Vorjahr: -4,1 Mio. €). Beeinflusst wurde der Free Cashflow vor allem durch den saisonal bedingten Anstieg der Vorräte sowie strategische Wachstumsinvestitionen.

Ausblick 2026

Auf Basis der rückläufigen Marktentwicklung und des daraus resultierenden Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr sowie im Zusammenhang mit den Sondereffekten aus der Umsetzung des FOCUS-Programms hat der Vorstand der Leifheit AG im Juli die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Der Vorstand geht nun von einem leichten Rückgang des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahr (232,6 Mio. EUR) aus.

Gleichzeitig werden Ergebnis und Free Cashflow durch die Sondereffekte aus dem Performanceprogramm belastet. Für die Umsetzung der umfassenden Maßnahmen fallen voraussichtlich einmalige Personal- und Sachaufwendungen von insgesamt bis zu 9,6 Mio. EUR an, von denen rund 5,4 Mio. EUR im Jahr 2026 ergebniswirksam werden. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2026 nun ein Konzern-EBIT von 0 Mio. EUR und einen Free Cashflow von ebenfalls 0 Mio. EUR. Ohne die Effekte aus der Umsetzung des FOCUS-Programms wird mit einem EBIT vor Sondereffekten von 5,4 Mio. EUR gerechnet. Mit dem Performanceprogramm FOCUS legt Leifheit die Grundlage für eine effizientere Organisation, eine höhere Wettbewerbsfähigkeit und eine nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft in den kommenden Jahren.

Weitere Informationen finden Sie im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026, der online unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung steht.

Aktuelles Bildmaterial steht unter https://www.leifheit-group.com/presse/mediathek/ zum Download bereit.

Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle – zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands – zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.



Kontakt:Leifheit AGD-56377 Nassauir@leifheit.com+49 2604 977218