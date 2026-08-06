LEIFHEIT Aktie

LEIFHEIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 646450 / ISIN: DE0006464506

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 07:40:04

EQS-News: Leifheit AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026 und legt mit Performanceprogramm FOCUS die Grundlage für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft  

EQS-News: LEIFHEIT Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Leifheit AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026 und legt mit Performanceprogramm FOCUS die Grundlage für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft  

06.08.2026 / 07:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Leifheit AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026 und legt mit Performanceprogramm FOCUS die Grundlage für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft  

  • Performanceprogramm FOCUS führt zu nachhaltigen Kostenvorteilen von jährlich rund 7,5 Mio. EUR; Umsetzung führt zu Sondereffekten von insgesamt bis zu 9,6 Mio. EUR, davon etwa 5,4 Mio. EUR ergebniswirksam im zweiten Halbjahr 2026
  • Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 erreicht 116,3 Mio. EUR
  • Bruttomarge erneut deutlich auf 46,2 Prozent gesteigert
  • Konzern-EBIT bei -2,7 Mio. EUR, beeinflusst durch geringere Umsätze sowie höhere Marketing- und Logistikaufwendungen
  • Innovationen in den Kernkategorien und Vermarktungsinitiativen werden zusätzliche Wachstumsimpulse in der zweiten Jahreshälfte liefern
  • Konzernprognose 2026 durch schwächeres Marktumfeld sowie Sondereffekte aus FOCUS-Programm beeinflusst

Nassau, 6. August 2026 – Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat im ersten Halbjahr 2026 sowohl ihre strategischen Wachstumsinitiativen als auch die strukturelle Weiterentwicklung des Unternehmens konsequent vorangetrieben.

Mit dem Performanceprogramm FOCUS hat der Vorstand die Grundlage für eine nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft des Konzerns geschaffen. Das Programm umfasst insbesondere die Einführung eines neuen Organisations- und Steuerungsmodells, die Straffung der Konzernstrukturen, die gezielte Digitalisierung zentraler Prozesse sowie die Reduzierung von Stellen. Bereits im Geschäftsjahr 2027 wird mit ersten positiven Effekten gerechnet und ab dem Geschäftsjahr 2028 mit dauerhaft wiederkehrenden jährlichen Kosteneinsparungen von etwa 7,5 Mio. EUR.

Alexander Reindler, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erläutert: „Mit FOCUS nehmen wir umfassende organisatorische Veränderungen vor, um den Leifheit-Konzern einfacher, schneller und kundenorientierter aufzustellen. Damit verbessern wir nachhaltig unsere Wettbewerbsfähigkeit und schaffen die Grundlage für profitables Wachstum und eine höhere Ertragskraft in den kommenden Jahren. Gleichzeitig investieren wir weiter gezielt in unsere Marken, Innovationen und Kundenbeziehungen, um die Voraussetzungen für nachhaltiges profitables Wachstum zu schaffen.“

Das erste Halbjahr 2026 war geprägt von einem anhaltend schwierigen Marktumfeld und einer ausgeprägten Konsumzurückhaltung im Non-Food-Bereich in vielen europäischen Märkten. Vor diesem Hintergrund erzielte der Leifheit-Konzern in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 116,3 Mio. EUR (Vorjahr: 123,4 Mio. EUR), ein Rückgang von 5,8 Prozent. Das Segment Household erreichte einen Umsatz von 97,8 Mio. EUR (Vorjahr: 104,9 Mio. EUR) und das Segment Wellbeing 5,2 Mio. EUR (Vorjahr: 5,9 Mio. EUR), während das Segment Private Label mit 13,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zulegte (Vorjahr: 12,6 Mio. EUR).

Alexander Reindler erklärt: „Wir treiben neben der strukturellen Transformation des Konzerns unsere Wachstumsstrategie konsequent voran. Regelmäßige Produktinnovationen und die gezielte Weiterentwicklung unseres Sortiments sind dabei ein wesentlicher Hebel. Mit Produktinnovationen wie dem SUPERDUSTER zeigt sich, dass Innovationen mit klarem Verbrauchernutzen auch in einem sehr schwierigen Marktumfeld erfolgreich wachsen können. Dies bestätigt den eingeschlagenen strategischen Kurs, unser margenstarkes Kerngeschäft konsequent weiterzuentwickeln.“

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der Leifheit-Konzern ein Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) von -2,7 Mio. EUR, nach 2,0 Mio. EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Konzern-EBIT wurde insbesondere durch niedrigere Deckungsbeiträge infolge des Umsatzrückgangs sowie höhere Marketing- und Logistikaufwendungen belastet. Nach Steuern verzeichnete der Konzern ein Periodenergebnis von -2,4 Mio. EUR für das erste Halbjahr 2026 (Vorjahr: 1,0 Mio. EUR).

Positiv wirkte sich im ersten Halbjahr 2026 die erneut verbesserte Bruttomarge aus, die den Ergebnisrückgang teilweise kompensieren konnte. Sie stieg deutlich um 2,4 Prozentpunkte auf 46,2 Prozent (Vorjahr: 43,8 Prozent). Wesentliche Treiber waren Produktivitäts- und Effizienzverbesserungen sowie ein verbesserter Produkt- und Kundenmix.

Der Free Cashflow verbesserte sich gegenüber dem Ende des ersten Quartals von -11,7 Mio. € auf -7,3 Mio. € zum 30. Juni 2026 (Vorjahr: -4,1 Mio. €). Beeinflusst wurde der Free Cashflow vor allem durch den saisonal bedingten Anstieg der Vorräte sowie strategische Wachstumsinvestitionen.

Ausblick 2026

Auf Basis der rückläufigen Marktentwicklung und des daraus resultierenden Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr sowie im Zusammenhang mit den Sondereffekten aus der Umsetzung des FOCUS-Programms hat der Vorstand der Leifheit AG im Juli die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Der Vorstand geht nun von einem leichten Rückgang des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahr (232,6 Mio. EUR) aus.

Gleichzeitig werden Ergebnis und Free Cashflow durch die Sondereffekte aus dem Performanceprogramm belastet. Für die Umsetzung der umfassenden Maßnahmen fallen voraussichtlich einmalige Personal- und Sachaufwendungen von insgesamt bis zu 9,6 Mio. EUR an, von denen rund 5,4 Mio. EUR im Jahr 2026 ergebniswirksam werden. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2026 nun ein Konzern-EBIT von 0 Mio. EUR und einen Free Cashflow von ebenfalls 0 Mio. EUR. Ohne die Effekte aus der Umsetzung des FOCUS-Programms wird mit einem EBIT vor Sondereffekten von 5,4 Mio. EUR gerechnet. Mit dem Performanceprogramm FOCUS legt Leifheit die Grundlage für eine effizientere Organisation, eine höhere Wettbewerbsfähigkeit und eine nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft in den kommenden Jahren.

Weitere Informationen finden Sie im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026, der online unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung steht.

Aktuelles Bildmaterial steht unter https://www.leifheit-group.com/presse/mediathek/ zum Download bereit.

 

Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle – zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands – zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.
 


Kontakt:
Leifheit AG
D-56377 Nassau
ir@leifheit.com
+49 2604 977218

06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheitstraße 1
56377 Nassau
Deutschland
Telefon: 02604 977-0
Fax: 02604 977-340
E-Mail: ir@leifheit.com
Internet: www.leifheit-group.com
ISIN: DE0006464506
WKN: 646450
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900DBX574P554QO57
EQS News ID: 2378304

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2378304  06.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LEIFHEIT AG

mehr Nachrichten
Leifheit-Aktie leichter: Halbjahresverlust aufgrund von Konsumflaute

Schwieriges Marktumfeld Der Haushaltswarenhersteller LEIFHEIT hat im ersten Halbjahr 2026 einen Verlust eingefahren.

06.08.26
 EQS-News: Leifheit AG publishes figures for the first half of 2026 and lays the foundation for enhanced competitiveness and profitability with its FOCUS performance program   (EQS Group)
06.08.26
 EQS-News: Leifheit AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2026 und legt mit Performanceprogramm FOCUS die Grundlage für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft   (EQS Group)
13.07.26
 EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit approves the execution of the FOCUS performance program to sustainably improve profitability and adjusts its forecast for FY 2026 (EQS Group)
13.07.26
 EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit beschließt Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS zur nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität und passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an (EQS Group)
13.07.26
 EQS-Adhoc: Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit approves the execution of the FOCUS performance program to sustainably improve profitability and adjusts its forecast for FY 2026 (EQS Group)
13.07.26
 EQS-Adhoc: Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit beschließt Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS zur nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität und passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an (EQS Group)
08.06.26
 EQS-PVR: Leifheit Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
08.06.26
 EQS-PVR: Leifheit Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)

Analysen zu LEIFHEIT AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LEIFHEIT AG 12,95 -1,52% LEIFHEIT AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen