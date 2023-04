EQS-News: Lenzing AG: Lenzing beschleunigt Energiewende am Standort Heiligenkreuz

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Vertrag/Nachhaltigkeit

Lenzing AG: Lenzing beschleunigt Energiewende am Standort Heiligenkreuz



27.04.2023 / 10:12 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lenzing erwirbt Biomassekraftwerk zur Versorgung des burgenländischen Lyocellwerkes

Strategische Investition in Energieunabhängigkeit, Standortsicherheit und CO 2 -Reduktion

-Reduktion Stärkung des umweltschonenden Spezialfaserangebotes

Heiligenkreuz Die Lenzing Gruppe, weltweit führender Anbieter von Spezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, unterzeichnete einen Vertrag für den Erwerb des im Businesspark Heiligenkreuz (Burgenland) gelegenen 43-MW-Biomassekraftwerkes der ENERGIE 42 Beteiligungs GmbH. Die Durchfuhrung der Transaktion ist insbesondere abhangig von behordlichen Genehmigungen und wird im zweiten Quartal 2023 erwartet. Durch diese strategische Investition wird die Abhängigkeit von fossiler Energie am Lenzing-Produktionsstandort in Heiligenkreuz deutlich reduziert. Rund 50 Prozent des derzeit eingesetzten Erdgases können künftig durch Energie aus erneuerbaren Quellen ersetzt werden.

Die Lenzing Gruppe produziert in Heiligenkreuz für die Textil- und Vliesstoffindustrien umweltschonende Lyocellfasern der Marken TENCEL und VEOCEL sowie eine Vielzahl an Premiumfasern wie TENCEL x REFIBRA oder CO 2 -neutrale TENCEL Lyocellfasern. Bisher war der Standort stark von Erdgas abhängig, der Anteil erneuerbarer Energien durch Biomasse und Biogas lag unter zehn Prozent. Die exklusive Nutzung der Biomasse aus dem nahegelegenen Kraftwerk wird dem Standort ermöglichen, seine mit der Energienutzung verbundenen CO 2 -Emissionen um rund 50.000 Tonnen CO 2 im Jahr zu senken. Lenzings Spezialfasern tragen zu deutlich niedrigeren CO 2 -Emissionen in der gesamten Lieferkette bei und unterstützen vor allem Marken und Einzelhändler, ihre Klima- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Mit dieser strategischen Investition leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Standortsicherheit und stärken unser Angebot an umweltschonenden Spezialfasern. Wir werden künftig noch stärker in nachhaltige Energiekonzepte investieren, um unsere CO 2 -Emissionen gemäß unserem ambitionierten Klimaziel weiter zu reduzieren, sagt Christian Skilich, Chief Pulp Officer und Chief Technology Officer der Lenzing Gruppe.

In Übereinstimmung mit dem Übereinkommen von Paris und den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen legte sich Lenzing 2019 strategisch fest, ihre CO 2 -Emissionen pro Tonne Produkt bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren und bis 2050 CO 2 -neutral zu produzieren. Die Science Based Target Initiative validierte das Ziel anhand wissenschaftlicher Kriterien und machte Lenzing damit zum ersten Hersteller holzbasierter Cellulosefasern mit einem genehmigten Science-based Target.

Lenzing beschleunigt mit dem Erwerb des Biomassekraftwerkes den Umstieg auf erneuerbare Energien und damit auch die Erreichung ihrer Klimaziele. Mit diesem konsequenten Schritt eröffnen sich Möglichkeiten, auch andere erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaik in Zukunft stärker zu erschließen.

Foto-Download:

https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=xKAG9RxKrIDF

PIN: xKAG9RxKrIDF





Ihre Ansprechpartner für

Public Relations:



Dominic Köfner

Vice President Corporate Communications & Public Affairs

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon +43 7672 701 2743

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com







Daniel Winkelmeier

Communications Manager

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon +43 7672 701 2871

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com