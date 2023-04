EQS-News: Lenzing AG: Lenzing bietet erstmals auch chinesischen Kunden lokal produzierte TENCEL Fasern an

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Lenzing AG: Lenzing bietet erstmals auch chinesischen Kunden lokal produzierte TENCEL Fasern an



18.04.2023

Lenzing bietet erstmals auch chinesischen Kunden lokal produzierte TENCEL Fasern an

Erfolgreiche Fertigstellung der konvertierten Produktionslinie für TENCEL Modalfasern mit einer jährlichen Kapazität von bis zu 35.000 Tonnen

Erstmals Produktion von TENCEL Fasern für Textilien und Bekleidung in China

Nachfrage nach umweltverträglichen Spezialfasern, insbesondere durch asiatische Kunden, nimmt kontinuierlich zu

Nanjing (China) Die Lenzing Gruppe, weltweit führende Anbieterin von Spezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat die Umwandlung einer Produktionslinie von generischer Viscose auf Modalfasern der Marke TENCEL für Textilien und Bekleidung erfolgreich abgeschlossen. Lenzing kann damit erstmals auch ihren chinesischen Kunden lokal hergestellte TENCEL Fasern anbieten und damit die strukturell wachsende Nachfrage noch schneller bedienen. Durch die Konvertierung der Linie mit einer Nennkapazität von 35.000 Tonnen pro Jahr besteht das Faserportfolio des chinesischen Produktionsstandortes ab sofort ausschließlich aus umweltverträglichen Spezialfasern. Darüber hinaus bietet Lenzing in China auch Fasern der Marke LENZING ECOVERO für textile Anwendungen und Eco Viscose Fasern für Vliesstoff-Anwendungen an.

Die feierliche Eröffnung der neuen Produktionslinie erfolgte am Dienstag, 18. April 2023, im Rahmen eines Kundenevents. Lenzing investiert EUR 100 Mio. in ihren chinesischen Standort, um die CO 2 -Emissionen weiter zu senken und das Produktportfolio weiter zu verbessern. Das Unternehmen stellt ihren chinesischen Produktionsstandort derzeit schrittweise auf die Bereitstellung von grüner Energie um, ab 2023 wird Strom ausschließlich aus erneuerbaren Quellen bezogen. Lenzing setzte sich 2019 zum Ziel, ihre CO 2 -Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren und bis 2050 CO 2 -neutral zu produzieren. Die Science Based Targets Initiative bestätigte dieses CO 2 -Reduktionsziel. Lenzing ist damit weltweit der erste Hersteller von Cellulosefasern mit einem wissenschaftlich anerkannten Klimaziel.

Die Nachfrage nach unseren umweltverträglichen Spezialfasern nimmt stetig zu. Vor allem in Asien sehen wir ein enormes Wachstumspotenzial. Mit den Investitionen in China und auch an anderen asiatischen Standorten, können wir diese wachsende Nachfrage noch schneller bedienen. Gleichzeitig marschieren wir weiter zielstrebig in Richtung einer CO 2 -neutralen Zukunft und hin zu einem Champion der Kreislaufwirtschaft, so Stephan Sielaff, Chief Executive Officer bei Lenzing.





Stärkung des Spezialfaserwachstums

Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Die Modeindustrie belastet die Umwelt mit ihrem Geschäftsmodell der Fast Fashion und dem steigenden Verbrauch fossiler Rohstoffe bei der Textilproduktion nach wie vor in einem besonders extremen Ausmaß. Die nachhaltig erzeugten Spezialfasern der Marke TENCEL helfen den Kunden der Lenzing, insbesondere den Marken und Einzelhändlern, bei der Erreichung ihrer Klima- und Nachhaltigkeitsziele.

