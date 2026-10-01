EQS-News: Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

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Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten



01.10.2026 / 08:33 CET/CEST

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Lenzing AG startet vollständig garantierte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten und einem angestrebten Bruttoerlös von rund EUR 300 Mio.

Lenzing plant, den Erlös zur Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie "Grow Nonwovens, Reset Textiles" und zur Stärkung der Kapitalstruktur zu verwenden

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Angebotsprospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) und dessen Veröffentlichung durch die Gesellschaft, die für heute erwartet werden

Der Bezugspreis wurde auf EUR 8,65 pro Aktie festgelegt

Je 10 bestehende Aktien kann jeder Aktionär 9 neue Aktien beziehen

Das Syndikat bestehend aus der B&C-Gruppe und Suzano S.A., den indirekten Mehrheitsaktionären von Lenzing, hat sich verpflichtet, alle seine Bezugsrechte auszuüben. Darüber hinaus hat sich auch die Oberbank AG verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben

Das Syndikat und die Oberbank AG haben sich einem marktüblichen sechsmonatigen Lock-Up unterworfen.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 6. Oktober 2026 (einschließlich) und endet am 20. Oktober 2026 (einschließlich)

Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 6. Oktober 2026 (einschließlich) bis zum 14. Oktober 2026 im Amtlichen Handel der Wiener Börse gehandelt werden

Die internationale Privatplatzierung nicht bezogener neuer Aktien wird voraussichtlich am 20. Oktober 2026 stattfinden

Lenzing, 1. Oktober 2026 – Der Vorstand der Lenzing Aktiengesellschaft („Lenzing“ oder die „Gesellschaft“) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auf Grundlage der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 25. August 2026 eine ordentliche Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre durchzuführen. Die Kapitalerhöhung wird von der BNP Paribas, der UniCredit, der COMMERZBANK und der Erste Group (die „Konsortialführer“) sowie der Raiffeisen Bank International basierend auf den Verpflichtungen des Syndikats bestehend aus den indirekten Mehrheitsaktionären von Lenzing, der B&C-Gruppe und der Suzano S.A., sowie von der Oberbank AG, vollständig garantiert. Mit dem Angebot soll ein Bruttoerlös von rund EUR 300 Mio. erzielt werden.

Der Emissionserlös verschafft Lenzing zusätzliche finanzielle Flexibilität, unterstützt die Umsetzung der Unternehmensstrategie „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ und dient der Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens.

„Mit dem Start der Kapitalerhöhung setzen wir einen entscheidenden Schritt unserer strategischen Transformation konsequent um. Sie gibt uns den finanziellen Spielraum, um unser Nonwovens-Geschäft auszubauen, das Textilgeschäft neu auszurichten und die Wettbewerbsfähigkeit der Lenzing Gruppe nachhaltig zu verbessern. Gemeinsam mit unserem fokussierten Premium-Produktportfolio und unserer starken Innovationspipeline schaffen wir damit die Voraussetzungen für profitables Wachstum und eine widerstandsfähigere, zukunftsorientierte Lenzing Gruppe“, sagt Georg Kasperkovitz, CEO der Lenzing Gruppe.

Ende Juli dieses Jahres hat die Lenzing Gruppe ihre strategische Transformation unter „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ angekündigt, um ihr Geschäft konsequent auf nachhaltiges, profitables Wachstum und eine stärkere Kapitalstruktur auszurichten. Im Mittelpunkt stehen der deutliche Ausbau des Nonwovens-Geschäfts, die Fokussierung des Textilgeschäfts auf differenzierte Premiumsegmente und strategische Kundenpartnerschaften sowie die weitere Stärkung des profitablen Zellstoff- und Bioraffineriegeschäfts. Teil dieser Transformation ist die Optimierung des globalen Produktionsnetzwerks durch die Stärkung ausgewählter Kernstandorte, darunter Lenzing in Österreich, sowie die Beendigung der Faserproduktion an den Standorten Heiligenkreuz (Österreich) und Grimsby (Vereinigtes Königreich). Die Einstellung der Produktion in Heiligenkreuz ist zur Sicherstellung eines reibungslosen Produktionstransfers zu den anderen Standorten der Lenzing Gruppe, nunmehr für das Ende des 1. Quartals 2027 geplant. In Grimsby ist die Einstellung der Produktion weiterhin mit Ende 2027 geplant und der Verkaufsprozess des Standortes in Purwakarta (Indonesien) ist weiterhin aktiv. Lenzing setzt zudem ein fokussiertes Performance-Programm mit geplanten Einsparungen von EUR 120 Mio. gegenüber 2025 um. Zusätzlich zur Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten mit einem angestrebten Bruttoerlös von rund EUR 300 Mio. hat Lenzing eine neue Finanzierung von bis zu EUR 300 Mio. und eine Verlängerung bestehender Finanzierungen bis 2030 vereinbart. Mittelfristig strebt Lenzing eine EBITDA-Steigerung von EUR 150 Mio., eine EBITDA-Marge zwischen 20 und 25 Prozent und einen Netto-Verschuldungsgrad von unter 2,5x EBITDA an.

„Mit der Kapitalerhöhung stärken wir gezielt die Eigenkapitalbasis und schaffen ein ausgewogeneres Finanzierungsprofil. Zusammen mit den vorgesehenen Kreditfinanzierungen und Laufzeitverlängerungen planen wir den Verschuldungsgrad schrittweise zu reduzieren, anstehende Fälligkeiten proaktiv zu adressieren und die Finanzierung der strategischen Transformation abzusichern. Damit richten wir unsere Kapitalstruktur langfristig an den strategischen und operativen Prioritäten des Unternehmens aus“, so Mathias Breuer, CFO der Lenzing Gruppe.



Wesentliche Bedingungen des Angebots

Im Rahmen des Angebots sollen 34.756.362 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 ausgegeben werden. Der Bezugspreis beträgt EUR 8,65 je neuer Aktie. Dies entspricht einem Abschlag von 42,50 Prozent auf den theoretischen Preis ohne Bezugsrechte, berechnet auf Basis des Schlusskurses der Lenzing-Aktie am 30. September 2026. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich auf rund EUR 300 Mio. belaufen.

Jede Aktionärin und jeder Aktionär erhält für jede am 1. Oktober 2026 um 23:59 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit gehaltene Lenzing-Aktie ein Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis beträgt 10 zu 9. Damit sind Aktionäre beziehungsweise Inhaber von Bezugsrechten berechtigt, für jeweils 10 bestehende Aktien beziehungsweise die entsprechende Anzahl an Bezugsrechten 9 neue Aktien zu beziehen. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird keine Entschädigung geleistet. Die Bezugsrechte sind jedoch übertragbar und können während des vorgesehenen Handelszeitraums im Amtlichen Handel im Auktionshandel der Wiener Börse gehandelt werden.

Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von Bezugsrechten bezogen werden, können ausgewählten institutionellen und anderen qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Kauf angeboten werden. Der Angebotspreis der Privatplatzierung wird mindestens dem Bezugspreis entsprechen.



Zeichnungsverpflichtungen und Lock-Up Vereinbarungen

Das von der B&C-Gruppe und Suzano S.A. gebildete Syndikat hält aktuell indirekt rund 52,25 Prozent des Grundkapitals von Lenzing. Vorbehaltlich der üblichen Bedingungen hat sich das Syndikat unwiderruflich verpflichtet, im Rahmen des Angebots anteilig zu seiner Beteiligung 18.159.291 neue Aktien zum Bezugspreis zu beziehen, wobei Suzano S.A. einen Teil ihrer Bezugsrechte, die zum Bezug von 1.757.754 neuen Aktien berechtigen, an eine Gesellschaft der B&C-Gruppe verkauft. Die B&C-Gruppe hat sich dazu verpflichtet, diese Bezugsrechte auszuüben. Suzano S.A. wird im Rahmen der Kapitalerhöhung insgesamt rund EUR 22,5 Mio. neues Kapital investieren. Die Ausübung aller dem Syndikat zurechenbaren Bezugsrechte wird zu einem Bruttoerlös von rund EUR 157,1 Mio. führen. Die Oberbank AG, die rund 3,87 Prozent des Grundkapitals von Lenzing hält, hat sich ebenfalls vorbehaltlich der üblichen Bedingungen verpflichtet, anteilig zu ihrer Beteiligung 1.344.168 neue Aktien zum Bezugspreis zu beziehen. Dies entspricht einem Bruttoerlös von rund EUR 11,6 Mio. Nach dem Angebot wird die B&C-Gruppe indirekt rund 39,64 Prozent und Suzano S.A. indirekt rund 12,60 Prozent des Grundkapitals der Lenzing halten. Das Syndikat und die Oberbank AG haben sich jeweils zu einem marktüblichen sechsmonatigen Lock-Up bezüglich der von ihnen gehalten Aktien verpflichtet, wobei hiervon insgesamt bis zu 1.757.754 der von der B&C-Gruppe gehaltene Aktien, das entspricht der Anzahl von Aktien, welche die B&C-Gruppe aufgrund der Ausübung der von Suzano S.A. erworbenen Bezugsrechte beziehen wird, ausgenommen sind. Die Syndikatsvereinbarung zwischen der B&C-Gruppe und Suzano S.A. über die Repräsentation der beiden Hauptaktionäre im Aufsichtsrat bleibt unverändert bestehen. Dies gilt auch für die im Syndikatsvertrag enthaltene Möglichkeit von Suzano S.A., bis Ende 2028 von der B&C-Gruppe eine Beteiligung von bis zu 15 Prozent an Lenzing zu erwerben.

Patrick Lackenbucher, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lenzing AG, und Carlos Anibal Almeida, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, erklären gemeinsam als Vertreter der Kernaktionäre B&C-Gruppe und Suzano S.A.: „Wir unterstützen die strategische Transformation der Lenzing AG, einschließlich der angekündigten Performance- und Kapitalmaßnahmen, vollumfänglich. Wir sind überzeugt, dass die neue strategische Ausrichtung unter „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ eine starke Basis bietet, um die Wettbewerbsfähigkeit, Profitabilität und das langfristige Wertschöpfungspotenzial des Unternehmens nachhaltig zu stärken.“

Goldman Sachs Asset Management B.V., die 6,20 Prozent des Aktienkapitals von Lenzing im Auftrag von drei Investmentmanagement-Kunden, die Teil der NN Group sind (die "NN-Aktionäre"), verwaltet, hat Lenzing mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, vor Beginn der Zeichnungsperiode bestehende Lenzing-Aktien dieser Unternehmen auf ex-rights Basis an Investoren zu verkaufen, mit dem Ziel, durch eine Privatplatzierung einen Gesamtnettoerlös von etwa EUR 18 Mio. zu erzielen. Die Ausübung der den NN-Aktionären zu gewährenden Bezugsrechte ist an den erfolgreichen Abschluss der Privatplatzierung gebunden. Start und Preisgestaltung der Privatplatzierung erfolgen ausschließlich nach Ermessen der NN-Aktionäre. Der Nettoerlös aus dieser Privatplatzierung wird zur Finanzierung der Ausübung der den NN-Aktionären zu gewährenden Bezugsrechte verwendet.



Vorläufiger Zeitplan für das Angebot

Vorbehaltlich der Veröffentlichung des von der FMA gebilligten Prospekts werden die neuen Aktien den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs. 6 AktG angeboten. Die Erste Group Bank AG fungiert dabei als Bezugsstelle. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich von Dienstag, 6. Oktober 2026, bis einschließlich Dienstag, 20. Oktober 2026. Die Bezugsrechte sollen unter der ISIN AT0000A3XCR6 vom 6. Oktober bis einschließlich 14. Oktober 2026 im Amtlichen Handel der Wiener Börse im Auktionshandel gehandelt werden. Die bestehenden Lenzing-Aktien werden voraussichtlich ab 2. Oktober 2026 „ex Bezugsrecht“ gehandelt.

Die Abwicklung und Lieferung der neuen Aktien sowie deren Handel unter der bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse sollen voraussichtlich am 23. Oktober 2026 beginnen. Voraussetzung dafür ist die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu beenden, bleibt vorbehalten.

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Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen, das holzbasierte Produktlösungen für die Textil- und Vliesstoffindustrie entwickelt und herstellt. Als eines der wenigen Unternehmen weltweit vereint Lenzing die Produktion von Cellulosefasern und Filamenten, sowie Faserzellstoff und Bioraffinerieprodukten unter einem Dach und deckt somit wesentliche Produktionsschritte unternehmensintern ab. Die holzbasierten Spezialfasern und Filamente von Lenzing werden für anspruchsvolle und hochspezialisierte Kundenanforderungen und Anwendungsbereiche entwickelt und kommen in einer Vielzahl von Endprodukten zum Einsatz, darunter Bekleidung, Heimtextilien, Hygieneprodukte sowie medizinische und industrielle Anwendungen. Sie werden unter den Produktmarken TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™ und LENZING™ vermarktet.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.lenzing.com



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025

Umsatz: 2,60 Mrd. EUR

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.738



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

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