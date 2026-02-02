Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|
02.02.2026 10:05:03
EQS-News: Lenzing AG wird Mehrheitseigentümerin von TreeToTextile AB und beschleunigt Industrialisierung neuer Fasern
|
EQS-News: Lenzing AG
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Lenzing AG wird Mehrheitseigentümerin von TreeToTextile AB und beschleunigt Industrialisierung neuer Fasern
Lenzing / Stockholm, Februar 02, 2026 – Die Lenzing Gruppe setzt einen weiteren strategischen Meilenstein und übernimmt die kontrollierende Mehrheit am schwedischen Innovationsunternehmen TreeToTextile AB. Damit stärkt Lenzing ihre Position als führende Anbieterin nachhaltiger, holzbasierter Spezialfasern und erweitert ihre Innovationspipeline um eine hochskalierbare, patentgeschützte Technologieplattform. Die Transaktion wird durch die Ausgabe neuer Aktien umgesetzt.
TreeToTextile steht für den nächsten großen technologischen Fortschritt in der cellulosischen Faserproduktion – nach der Entwicklung von Viscose Anfang des 20. Jahrhunderts und Lenzings eigener Lyocell-Technologie in den 1990er-Jahren. Das Verfahren bietet ein deutlich verbessertes Nachhaltigkeitsprofil, attraktive Kostenvorteile und eine breite Anwendbarkeit in Textil- und Vliesstoffmärkten. Mit der Mehrheitsübernahme unterstreicht Lenzing ihren Anspruch, die Premiumisierungsstrategie konsequent voranzutreiben und ihre führende Rolle im globalen Markt für Spezialfasern weiter auszubauen.
„TreeToTextile zählt zu den weltweit fortschrittlichsten Next-Gen-Fasertechnologien und ist die vielversprechendste Entwicklung am Markt. Seit unserer Erstinvestition 2025 hat die Zusammenarbeit zwischen dem innovativen TreeToTextile-Team und Lenzings Faserexperten deutliche technologische Fortschritte ermöglicht. Wir stehen klar hinter dem gemeinsamen Scale-up und der Kommerzialisierung. H&M Group, Inter IKEA Group und Stora Enso werden diesen Weg auch weiterhin als Minderheitsgesellschafter begleiten und wertvolle Markt- und Verbraucherperspektiven einbringen“, sagt Georg Kasperkovitz, COO der Lenzing Gruppe. Auch LSCS Invest bekräftigt mit seinem langjährigen Engagement seit der Gründung des Unternehmens und der fortgesetzten Aktionärsrolle das Vertrauen in die gemeinsame Technologieplattform.
„Innovation im industriellen Maßstab erfordert Zeit, Fachwissen und starke Partnerschaften. Die Aufstockung der Beteiligung der Lenzing Gruppe ist eine klare Bestätigung unserer Technologie und unseres Ziels, ein wichtiger Akteur auf dem globalen Fasermarkt zu werden“, sagt Dr. Roxana Barbieru, CEO von TreeToTextile.
Die Transaktion ermöglicht eine beschleunigte Skalierung der neuen Technologie. Lenzing plant eine deutliche Steigerung des Produktionsausstoßes in der bestehenden Demonstrationsanlage in Nymölla, Schweden, sowie die Vorbereitung der ersten industriellen Großanlage. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen operative Synergien aus einer engeren Zusammenarbeit.
Foto-Download:
https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=0TKCrGI7bfTG
PIN: 0TKCrGI7bfTG
02.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Telefon:
|+43 7672-701-0
|Fax:
|+43 7672-96301
|E-Mail:
|office@lenzing.com
|Internet:
|www.lenzing.com
|ISIN:
|AT0000644505
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2269538
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2269538 02.02.2026 CET/CEST
