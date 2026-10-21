EQS-News: Lenzing Aktiengesellschaft: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

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Lenzing Aktiengesellschaft: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung



21.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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Lenzing Aktiengesellschaft: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

Insgesamt 34.756.362 neue Aktien werden mit einem Brutto-Emissionserlös von rund EUR 301,2 Mio. ausgegeben

34.411.626 neue Aktien (entsprechend einer Annahmequote von 99% des Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen

Lenzing plant den Brutto-Emissionserlös von EUR 301,2 Mio. zur Unterstützung der Umsetzung der Unternehmensstrategie "Grow Nonwovens, Reset Textiles" und zur Stärkung der Kapitalstruktur zu verwenden

Lenzing, 21. Oktober 2026 – Die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing" oder die "Gesellschaft") hat ihre am 1. Oktober 2026 bekanntgegebene Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 34.756.362 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 (die "Neuen Aktien") bestehenden Aktionären zu einem Bezugspreis von EUR 8,65 je Neuer Aktie im Wege eines Bezugsangebot angeboten (das "Bezugsangebot").

Nach Ende der Bezugsfrist, wurden 34.411.626 Neue Aktien im Bezugsangebot durch Ausübung der Bezugsrechte bezogen (entsprechend einer Annahmequote von 99% des Bezugsangebots), einschließlich 18.159.291 Neue Aktien, die von dem Syndikat bestehend aus der B&C Gruppe und der Suzano S.A. bezogen wurden, entsprechend ca. 52,25% des Bezugsangebots, und 1.344.177 Neue Aktien, die von der Oberbank AG bezogen wurden, entsprechend ca. 3,87% des Bezugsangebots. Die begrenzte Anzahl der im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Neuen Aktien wurden von den Konsortialbanken im Markt verkauft.

„Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung unterstreicht das Vertrauen in Lenzing und unsere strategische Transformation und markiert einen wichtigen Schritt in deren Umsetzung. Mit der gestärkten finanziellen Basis werden wir ‚Grow Nonwovens, Reset Textiles‘ konsequent vorantreiben und Lenzing nachhaltig auf profitables Wachstum ausrichten“, sagt Georg Kasperkovitz, CEO der Lenzing Gruppe.

Der Emissionserlös von rund EUR 301,2 Mio. verschafft Lenzing zusätzliche finanzielle Flexibilität, unterstützt die Umsetzung der Unternehmensstrategie „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ und dient der Stärkung der Kapitalstruktur des Unternehmens. Im Mittelpunkt der Strategie stehen der deutliche Ausbau des Nonwovens-Geschäfts, die Fokussierung des Textilgeschäfts auf differenzierte Premiumsegmente und strategische Kundenpartnerschaften sowie die weitere Stärkung des profitablen Zellstoff- und Bioraffineriegeschäfts. Mittelfristig strebt Lenzing damit eine EBITDA-Steigerung von EUR 150 Mio., eine EBITDA-Marge zwischen 20 und 25 Prozent und einen Netto-Verschuldungsgrad von unter 2,5x EBITDA an.

„Die Kapitalerhöhung stärkt unsere Eigenkapitalbasis und unsere finanzielle Flexibilität erheblich. Gemeinsam mit unseren weiteren Finanzierungsmaßnahmen schafft sie eine solide Grundlage, um den Verschuldungsgrad zu reduzieren, anstehende Fälligkeiten zu bedienen und die Transformation von Lenzing zu finanzieren, um unsere mittelfristigen Finanzziele erreichen zu können“, sagt Mathias Breuer, CFO der Lenzing Gruppe.

Die Abwicklung der Transaktion inklusive der Lieferung der Neuen Aktien sowie die Aufnahme des Handels aller Neuer Aktien unter der bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse wird voraussichtlich am 23. Oktober 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch.

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Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen, das holzbasierte Produktlösungen für die Textil- und Vliesstoffindustrie entwickelt und herstellt. Als eines der wenigen Unternehmen weltweit vereint Lenzing die Produktion von Cellulosefasern und Filamenten, sowie Faserzellstoff und Bioraffinerieprodukten unter einem Dach und deckt somit wesentliche Produktionsschritte unternehmensintern ab. Die holzbasierten Spezialfasern und Filamente von Lenzing werden für anspruchsvolle und hochspezialisierte Kundenanforderungen und Anwendungsbereiche entwickelt und kommen in einer Vielzahl von Endprodukten zum Einsatz, darunter Bekleidung, Heimtextilien, Hygieneprodukte sowie medizinische und industrielle Anwendungen. Sie werden unter den Produktmarken TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™ und LENZING™ vermarktet.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.lenzing.com



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025

Umsatz: EUR 2,60 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.738



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

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