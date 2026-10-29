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29.10.2026 08:00:04

EQS-News: Lenzing Gruppe gibt Update zur Aktionärsstruktur nach Abschluss der Kapitalerhöhung

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Lenzing Gruppe gibt Update zur Aktionärsstruktur nach Abschluss der Kapitalerhöhung

29.10.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lenzing Gruppe gibt Update zur Aktionärsstruktur nach Abschluss der Kapitalerhöhung

 

  • Aktionärssyndikat aus B&C-Gruppe und Suzano S.A. hält weiterhin rund 52,25 Prozent der Stimmrechte
  • Suzano Holding S.A. erwirbt direkte Beteiligung von rund 0,80 Prozent an Lenzing
  • Goldman Sachs Group hält 5,86 Prozent der Lenzing-Aktien

 

Lenzing, 29. Oktober 2026 – Nach dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung gibt die Lenzing Aktiengesellschaft auf Grundlage der zuletzt veröffentlichten Beteiligungsmeldungen ein Update zu ihrer Aktionärsstruktur.

 

Das Aktionärssyndikat bestehend aus der B&C-Gruppe und Suzano S.A., hält weiterhin rund 52,25 Prozent der Stimmrechte an Lenzing. Innerhalb des Syndikats entfallen 39,6 Prozent auf die B&C-Gruppe und 12,6 Prozent auf die Suzano International Trade GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Suzano S.A.

 

Zusätzlich hat die Suzano Holding S.A., die kontrollierende Aktionärin der Suzano S.A., im Zuge der Kapitalerhöhung eine direkte Beteiligung von rund 0,80 Prozent an Lenzing erworben. Die Goldman Sachs Group hält 5,86 Prozent der Lenzing-Aktien.

 

„Wir begrüßen das direkte Investment der Suzano Holding S.A., der kontrollierenden Aktionärin der Suzano S.A., die bereits gemeinsam mit der B&C-Gruppe im Aktionärssyndikat vertreten ist. Die starke Beteiligung unserer Aktionäre an der Kapitalerhöhung und die Entwicklungen in unserer Aktionärsstruktur sind ein klares Zeichen des Vertrauens in Lenzing und unsere strategische Transformation“, sagt Mathias Breuer, CFO von Lenzing.

 

 

Foto-Download:

https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=H5X3C3E7r1c0

 

 

 

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Über die Lenzing Gruppe
 
Die Lenzing Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen, das holzbasierte Produktlösungen für die Textil- und Vliesstoffindustrie entwickelt und herstellt. Als eines der wenigen Unternehmen weltweit vereint Lenzing die Produktion von Cellulosefasern und Filamenten, sowie Faserzellstoff und Bioraffinerieprodukten unter einem Dach und deckt somit wesentliche Produktionsschritte unternehmensintern ab. Die holzbasierten Spezialfasern und Filamente von Lenzing werden für anspruchsvolle und hochspezialisierte Kundenanforderungen und Anwendungsbereiche entwickelt und kommen in einer Vielzahl von Endprodukten zum Einsatz, darunter Bekleidung, Heimtextilien, Hygieneprodukte sowie medizinische und industrielle Anwendungen. Sie werden unter den Produktmarken TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™ und LENZING™ vermarktet.
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.lenzing.com
 
Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025
Umsatz: EUR 2,60 Mrd.
Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen
Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.738
 
TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

 

 

 

 

 

 

 

 


29.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Telefon: +43 7672-701-0
Fax: +43 7672-96301
E-Mail: office@lenzing.com
Internet: www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63
EQS News ID: 2424266

 
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