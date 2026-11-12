EQS-News: Lenzing investiert EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) zur Stärkung der Spezialfaserkapazitäten für Vliesstoffanwendungen in Mobile, USA

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Lenzing investiert EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) zur Stärkung der Spezialfaserkapazitäten für Vliesstoffanwendungen in Mobile, USA



12.11.2026 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lenzing investiert EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) zur Stärkung der Spezialfaserkapazitäten für Vliesstoffanwendungen in Mobile, USA Im Einklang mit der Strategie „Grow NW. Reset TX.“ investiert die Lenzing Gruppe EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) in ihren Lyocell-Faserproduktionsstandort in Mobile, USA

Ausbau der Kurzschnittfaserkapazitäten erhöht die Produktionsflexibilität und beschleunigt Innovationen im Bereich der Spezialfasern für Vliesstoffe

Die Investition stärkt die Rolle des Standorts Mobile im globalen Vliesstoffgeschäft von Lenzing und ermöglicht die Bereitstellung maßgeschneiderter Spezialfaserlösungen Lenzing, 12. November 2026 – Die Lenzing Gruppe investiert EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) in den Ausbau ihrer Spezialfaserkapazitäten am Produktionsstandort Mobile, Alabama (USA), und unterstreicht damit ihr langfristiges Engagement im Vliesstoffgeschäft. Im Einklang mit der Strategie „Grow Nonwovens. Reset Textiles.“ wird die Investition die Rolle des Standorts innerhalb des globalen Vliesstoffgeschäfts von Lenzing stärken und die Entwicklung maßgeschneiderter, holzbasierter Faserlösungen für spezialisierte Vliesstoffanwendungen unterstützen. „Vliesstoffe sind ein strategisches Wachstumsfeld für Lenzing. Die Investition in Mobile spiegelt unser klares Bekenntnis wider, unsere Kompetenzen in diesem Geschäft weiter auszubauen und die Präsenz von Lenzing in Nord- und Südamerika sowie weltweit zu stärken“, sagt Georg Kasperkovitz, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. „Die Investition wird die Kapazitäten von Mobile im Bereich der Spezialfasern, darunter Lyocell-Kurzschnittfasern, sowie bei künftigen Innovationen erweitern. Dadurch kann Lenzing ein breiteres Sortiment an Spezialfasern für Vliesstoffe anbieten.“ „Mit den erweiterten Kapazitäten in Mobile sind wir besser aufgestellt, um unsere Kunden bei der Entwicklung innovativer Lösungen zu unterstützen und Mehrwert für sie zu schaffen“, sagt Patricia A. Sargeant, EVP Global Nonwovens bei Lenzing. „Diese Investition eröffnet neue Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit und die Markteinführung differenzierter Lösungen und fördert gleichzeitig den Wandel von fossilen Fasern zu holzbasierten Fasern in Vliesstoffprodukten.“ Die Investition in Mobile ist Teil des Investitionsprogramms der Lenzing Gruppe in Höhe von insgesamt EUR 50 Mio. für ihr Vliesstoffgeschäft. Dieses umfasst auch die bereits angekündigte Investition von EUR 23 Mio. zur Erweiterung der Produktionskapazitäten am Standort Lenzing in Österreich. Gemeinsam unterstreichen diese Investitionen das langfristige Engagement von Lenzing für Innovationen und nachhaltiges Wachstum in den Spezialfasermärkten für Vliesstoffanwendungen. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=N1P0d3m5G4r9 Ihre Kontakte für



Media Relations:



Corporate Communications

Lenzing Aktiengesellschaft

Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria



Telefon +43 664 6112534

E-Mail media@lenzing.com

Web www.lenzing.com





Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen, das holzbasierte Produktlösungen für die Textil- und Vliesstoffindustrie entwickelt und herstellt. Als eines der wenigen Unternehmen weltweit vereint Lenzing die Produktion von Cellulosefasern und Filamenten, sowie Faserzellstoff und Bioraffinerieprodukten unter einem Dach und deckt somit wesentliche Produktionsschritte unternehmensintern ab. Die holzbasierten Spezialfasern und Filamente von Lenzing werden für anspruchsvolle und hochspezialisierte Kundenanforderungen und Anwendungsbereiche entwickelt und kommen in einer Vielzahl von Endprodukten zum Einsatz, darunter Bekleidung, Heimtextilien, Hygieneprodukte sowie medizinische und industrielle Anwendungen. Sie werden unter den Produktmarken TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™ und LENZING™ vermarktet.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.lenzing.com



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025

Umsatz: EUR 2,60 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.738



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News