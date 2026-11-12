Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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12.11.2026 13:00:03
EQS-News: Lenzing investiert EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) zur Stärkung der Spezialfaserkapazitäten für Vliesstoffanwendungen in Mobile, USA
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EQS-News: Lenzing AG
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Lenzing investiert EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) zur Stärkung der Spezialfaserkapazitäten für Vliesstoffanwendungen in Mobile, USA
Lenzing, 12. November 2026 – Die Lenzing Gruppe investiert EUR 27 Mio. (USD 31 Mio.) in den Ausbau ihrer Spezialfaserkapazitäten am Produktionsstandort Mobile, Alabama (USA), und unterstreicht damit ihr langfristiges Engagement im Vliesstoffgeschäft. Im Einklang mit der Strategie „Grow Nonwovens. Reset Textiles.“ wird die Investition die Rolle des Standorts innerhalb des globalen Vliesstoffgeschäfts von Lenzing stärken und die Entwicklung maßgeschneiderter, holzbasierter Faserlösungen für spezialisierte Vliesstoffanwendungen unterstützen.
„Vliesstoffe sind ein strategisches Wachstumsfeld für Lenzing. Die Investition in Mobile spiegelt unser klares Bekenntnis wider, unsere Kompetenzen in diesem Geschäft weiter auszubauen und die Präsenz von Lenzing in Nord- und Südamerika sowie weltweit zu stärken“, sagt Georg Kasperkovitz, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. „Die Investition wird die Kapazitäten von Mobile im Bereich der Spezialfasern, darunter Lyocell-Kurzschnittfasern, sowie bei künftigen Innovationen erweitern. Dadurch kann Lenzing ein breiteres Sortiment an Spezialfasern für Vliesstoffe anbieten.“
„Mit den erweiterten Kapazitäten in Mobile sind wir besser aufgestellt, um unsere Kunden bei der Entwicklung innovativer Lösungen zu unterstützen und Mehrwert für sie zu schaffen“, sagt Patricia A. Sargeant, EVP Global Nonwovens bei Lenzing. „Diese Investition eröffnet neue Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit und die Markteinführung differenzierter Lösungen und fördert gleichzeitig den Wandel von fossilen Fasern zu holzbasierten Fasern in Vliesstoffprodukten.“
Die Investition in Mobile ist Teil des Investitionsprogramms der Lenzing Gruppe in Höhe von insgesamt EUR 50 Mio. für ihr Vliesstoffgeschäft. Dieses umfasst auch die bereits angekündigte Investition von EUR 23 Mio. zur Erweiterung der Produktionskapazitäten am Standort Lenzing in Österreich. Gemeinsam unterstreichen diese Investitionen das langfristige Engagement von Lenzing für Innovationen und nachhaltiges Wachstum in den Spezialfasermärkten für Vliesstoffanwendungen.
Foto-Download:
https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=N1P0d3m5G4r9
12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Telefon:
|+43 7672-701-0
|Fax:
|+43 7672-96301
|E-Mail:
|office@lenzing.com
|Internet:
|www.lenzing.com
|ISIN:
|AT0000644505
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900BKFJBI0QRDJH63
|EQS News ID:
|2433756
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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