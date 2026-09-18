LIBERO football finance Aktie
WKN DE: A161N2 / ISIN: DE000A161N22
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18.09.2026 09:03:03
EQS-News: LIBERO erhält Investment Excellence Award 2026
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EQS-News: LIBERO football finance AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
CORPORATE NEWS | LIBERO football finance AG
Frankfurt am Main, 18.09.2026 / 09:00 CET/CEST
LIBERO erhält Investment Excellence Award 2026
Die LIBERO football finance AG informiert über die Verleihung des Investment Excellence Award 2026 in der Kategorie Most Innovative Sports Finance Company 2026 – Europe.
Die LIBERO football finance AG wurde insbesondere für die selbst entwickelte LIBERO Exchange Plattform geehrt. Der Investment Excellence Award wird verliehen von Wealth & Finance International. Weitere Informationen finden Sie unter: https://wealthandfinance.digital/winners/libero-football-finance-ag
Die LIBERO Exchange ist eine Plattform zur Vermittlung von jeglichen Finanzierungsanfragen, die ein Fußballclub hat. Auf der Finanzierungseite konnte Libero neben Banken auch Kreditfonds als Geldgeber gewinnen. Zwei innovative Finanzierungsbeispiele von Fonds befinden sich mit der Kaderfinanzierung und einer permanenten Kreditlinie für Clubs auf der LIBERO Homepage mit einem Kurzsteckbrief. Die LIBERO Exchange bietet zusammengefasst folgende Vorteile:
Neben Finanzierungsthemen können Fußballvereine und Club Investoren auch sämtliche sonstigen Dienstleistungsanfragen auf der LIBERO Exchange platzieren.
Der Vorstandsvorsitzende der LIBERO football finance AG, Dr. Dirk Rogowski, kommentiert: „Die Verleihung des Investment Excellence Award 2026 ist eine sehr positive Überraschung für uns. Es zeigt erneut die Stärke und Innovation unseres Angebotes."
Kontakt:
Dr. Dirk Rogowski, Vorstand, dr@lff.ag
Über die LIBERO football finance AG
Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte
Disclaimer
Kontakt:
Dr. Dirk Rogowski
dr@Libero-football-finance.com
18.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LIBERO football finance AG
|Taunusanlage 9-10
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 5050 604247
|Fax:
|+49 69 5050 60429
|E-Mail:
|info@libero-football-finance.com
|Internet:
|www.libero-football-finance.com
|ISIN:
|DE000A161N22
|WKN:
|A161N2
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900Y2B3X8XMAPUH28
|EQS News ID:
|2401302
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2401302 18.09.2026 CET/CEST
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