LIBERO football finance Aktie
WKN DE: A161N2 / ISIN: DE000A161N22
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08.05.2026 08:00:43
EQS-News: LIBERO wird am World Football Summit in Madrid teilnehmen
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EQS-News: LIBERO football finance AG
/ Schlagwort(e): Konferenz/Markteinführung
CORPORATE NEWS | LIBERO football finance AG
Frankfurt am Main, 08.05.2026 / 08:00 CET/CEST
LIBERO wird am World Football Summit in Madrid teilnehmen
Die LIBERO football finance AG informiert über ihre Teilnahme am World Football Summit in Madrid am 15. und 16. September 2026
Die LIBERO football finance AG wird im September 2026 auf dem World Football Summit in Madrid einer breiten Öffentlichkeit die LIBERO Exchange Plattform vorstellen. Im Nachgang zum SPOBIS Kongress im Februar 2026 ist der Geschäftsbetrieb der LIBERO wie geplant angelaufen. Die Gesellschaft hat darüber am 17.03.2026 informiert. Der aktuelle Abschluss eines Vertrages mit einem Club Investor aus Asien hat die LIBERO dazu bewogen mit ihrem Angebot auch schon im Jahr 2026 Clubs und Investoren außerhalb Europas zu adressieren. Der World Football Summit in Madrid wird hierzu der offizielle Startschuss sein.
Die LIBERO Exchange ist eine Plattform zur Vermittlung von jeglichen Finanzierungsanfragen, die ein Fußballclub hat. Auf der Finanzierungseite konnte Libero neben Banken auch Kreditfonds als Geldgeber gewinnen. Zwei innovative Finanzierungsbeispiele von Fonds befinden sich mit der Kaderfinanzierung und einer permanenten Kreditlinie für Clubs auf der LIBERO Homepage mit einem Kurzsteckbrief. Die LIBERO Exchange bietet zusammengefasst folgende Vorteile:
Neben Finanzierungsthemen können Fußballvereine und Club Investoren auch sämtliche sonstigen Dienstleistungsanfragen auf der LIBERO Exchange platzieren.
Der Vorstandsvorsitzende der LIBERO football finance AG, Dr. Dirk Rogowski, kommentiert: „Der Abschluss eines exklusiven Vertrages mit einem Club Investor aus Asien zeigt die Stärke unseres Angebotes. Wir können genau das bieten, was gefragt ist, nämlich persönliche Kontakte, qualitative Einschätzungen, rechtliches Know-how und Zugang zu Finanzierungslösungen. Daher ist der World Football Summit in Madrid genau die richtige Plattform, um unser Angebot über Europa hinaus in die Welt zu tragen."
Kontakt:
Dr. Dirk Rogowski, Vorstand, dr@lff.ag
Über die LIBERO football finance AG
Die im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte
Disclaimer
08.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LIBERO football finance AG
|Taunusanlage 9-10
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 5050 604247
|Fax:
|+49 69 5050 60429
|E-Mail:
|info@libero-football-finance.com
|Internet:
|www.libero-football-finance.com
|ISIN:
|DE000A161N22
|WKN:
|A161N2
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2323644
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2323644 08.05.2026 CET/CEST
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